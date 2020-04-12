Интересные находки с AliExpress, на которые стоит обратить внимание - многоразовая сверхсильная клейкая лента, 20 дюймовый графический планшет, биометрический навесной замок
20 дюймовый графический планшет для рисования
Графический планшет, который имеет отличное соотношение цены и качества. Планшет с большой диагональю. Его можно использовать для записей текста от руки, заметок, чертежей, эскизов живописи, практики каллиграфии и рисования, а также общения. Планшет ультратонкий, его удобно носить с собой.
Цена: US $38.52
Беспроводной электрический утюг
Электрический паровой утюг с керамической подошвой станет хорошим помощником для каждой хозяйки. Корпус из прочного износостойкого пластика, подошва устойчива к царапинам. Утюг имеет регулятор подачи пара. Благодаря уникальной конструкции подошвы распределение пара идет равномерно. Утюг беспроводной. Мощность: 2000 Вт. Имеет высокий рейтинг и хорошее качество.
реклама
Цена: US $47.58
Биометрический навесной замок со сканером отпечатка пальцев
Защитить личное имущество, например, как велосипед, гараж, чемодан, шкаф и т.д. Вам поможет биометрический навесной замок со сканером отпечатка пальцев. Вам больше не понадобится носить с собой ключи и бояться, что вы можете их потерять. Сам сканер большой, моментально распознает отпечатки пальцев.
Цена: US $9.54 - 13.22
Многоразовый незаметный скотч
Для закрепления различных предметов мы часто используем обычный скотч. Данный скотч многоразовый и не оставляет следов клея на поверхности. После использования его стоит только промыть под проточной водой и он снова обретет клейкие свойства.
реклама
Цена: US $1.59 - 4.99
Пресс для чеснока
Отличным дополнением к вашему кухонному набору станет отличный пресс для чеснока. Пресс изготовлен из высококачественной стали, удобный и практичный в использовании. Его также можно использовать в посудомоечной машине.
Цена: US $1.87 - 3.03
Браслет Mi Smart Band 4
Фитнес-браслет от компании Xiaomi, который поможет контролировать вашу физическую активность в течении дня. Для любителей активного образа жизни предусмотрено несколько спортивных режимов. Вы сможете управлять музыкой, получать уведомления из социальных сетей, отклонять входящие вызовы и многое другое. Браслет следит за потраченными калориями, подсчитывает пройденное расстояние, измеряет пульс и т.д.
Цена: US $32.89 - 37.59
Легкая дрель с ударом
Полезный инструмент, который пригодится каждому домашнему мастеру. В сочетает в себе функцию перфоратора, шруповерта и дрели. Имеет хорошую комплектацию, в которую входит большой набор бит, сверло, специальная сумка, магнитная насадка.
Цена: US $53.79 - 79.44
Купоны на товары Xiaomi
Друзья, не забывайте подписываться на телеграм канал, где вы сможете найти много новых и интересных товаров!
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила