Графический планшет, который имеет отличное соотношение цены и качества. Планшет с большой диагональю. Его можно использовать для записей текста от руки, заметок, чертежей, эскизов живописи, практики каллиграфии и рисования, а также общения. Планшет ультратонкий, его удобно носить с собой.

Цена: US $38.52

Электрический паровой утюг с керамической подошвой станет хорошим помощником для каждой хозяйки. Корпус из прочного износостойкого пластика, подошва устойчива к царапинам. Утюг имеет регулятор подачи пара. Благодаря уникальной конструкции подошвы распределение пара идет равномерно. Утюг беспроводной. Мощность: 2000 Вт. Имеет высокий рейтинг и хорошее качество.



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Цена: US $47.58

Защитить личное имущество, например, как велосипед, гараж, чемодан, шкаф и т.д. Вам поможет биометрический навесной замок со сканером отпечатка пальцев. Вам больше не понадобится носить с собой ключи и бояться, что вы можете их потерять. Сам сканер большой, моментально распознает отпечатки пальцев.

Цена: US $9.54 - 13.22

Для закрепления различных предметов мы часто используем обычный скотч. Данный скотч многоразовый и не оставляет следов клея на поверхности. После использования его стоит только промыть под проточной водой и он снова обретет клейкие свойства.

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Цена: US $1.59 - 4.99

Отличным дополнением к вашему кухонному набору станет отличный пресс для чеснока. Пресс изготовлен из высококачественной стали, удобный и практичный в использовании. Его также можно использовать в посудомоечной машине.

Цена: US $1.87 - 3.03

Фитнес-браслет от компании Xiaomi, который поможет контролировать вашу физическую активность в течении дня. Для любителей активного образа жизни предусмотрено несколько спортивных режимов. Вы сможете управлять музыкой, получать уведомления из социальных сетей, отклонять входящие вызовы и многое другое. Браслет следит за потраченными калориями, подсчитывает пройденное расстояние, измеряет пульс и т.д.





Цена: US $32.89 - 37.59

Полезный инструмент, который пригодится каждому домашнему мастеру. В сочетает в себе функцию перфоратора, шруповерта и дрели. Имеет хорошую комплектацию, в которую входит большой набор бит, сверло, специальная сумка, магнитная насадка.









Цена: US $53.79 - 79.44





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