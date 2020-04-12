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Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - 3D увеличитель экрана телефона, метеостанция, Xiaomi Mi Smart Band 4

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Метеостанция

Домашняя метеостанция с большим цветным дисплеем и внешним беспроводным датчиком. Любители натуральных материалов оценят корпус из натурального дерева. Экран имеет яркие насыщенные цвета с возможностью регулировки.

На экране отображаются данные:  

  • дата и время;
  • часы;
  • календарь;
  • прогноз погоды;
  • температура воздуха в помещении, а также на улице;
  • влажность воздуха;
  • барометр;
  • будильник;
  • гигрометр и т.д.

Питается метеостанция как от 2 батареек, так и от сети. 

Цена: US $26.52 - 27.13

Xiaomi Mi Smart Band 4

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Популярный фитнес-браслет от компании Xiaomi с цветным AMOLED дисплеем и улучшенным 6-осевым акселерометром. Предусмотрена возможность настройки интерфейса по своему вкусу. Браслет будет отслеживать вашу физическую активность, следить за фазами сна, сердечным ритмом, вы сможете отклонять входящие вызовы, получать различные уведомления, управлять музыкой. Предусмотрено несколько спортивных режимов. В браслете можно купаться и погружаться на небольшую глубину.  Автономность работы составляет 20 дней. 


Цена: US $23.25 - 37.79

Беспроводные Bluetooth наушники

Хорошие беспроводные наушники, которые отлично сочетают в себе цену и качество. Степень защиты IPX7. Наушники удобно сидят в ушной раковине и не выпадают. Соединятся со смартфоном посредством Bluetooth 5.0. Зарядный кейс оснащен небольшим дисплеем, на котором отображается уровень оставшегося заряда в процентах. С помощью данной модели вы сможете легко общаться с помощником Сири. 

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Цена: US $10.89

Liitokala 18650

Высокотоковые аккумуляторы предназначены для устройств, которые для своей работы потребляют токи 10А и более. Реальная емкость данных аккумуляторов 2600 мАч. Часто используются в электроинструментах и других электронных устройствах.


Цена: US $2.54 - 18.86

3D увеличитель экрана телефона

Для тех, кто любит общаться в интернете или смотреть фильмы на смартфоне, но от маленького экрана постоянно устают глаза. Вам будет полезен данный прибор, который увеличит картинку в 3-5 раз без потери качества. Увеличительное стекло достаточно компактное и его удобно брать с собой в поездку или поход. Не требует источника питания. 


Цена: US $6.37

Проводная игровая мышь ZUOYA

Игровая мышь имеет нестандартный внешний вид. С различными выемками, формами под руку и "выкрутасами". Благодаря эргономичной конструкции удобно лежит в руке. Мышь шустрая, что по достоинству оценят геймеры. Есть возможность менять разрешение сенсора. 

Цена: US $7.81

Необычный светильник 

Необычный ночной светильник шарообразной формы. Смотрится очень оригинально, дополнит любой интерьер. На странице продавца представлено несколько вариаций размеров: 8 см, 15 см, 20 см. Предусмотрено 16 режимов свечения. Питается от аккумулятора. 


Цена: US $8.57 - 29.17

Купоны на товары Xiaomi 


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