Портативная виокамера-брелок, по внешнему виду напоминает обычную флешку. Емкости аккумулятора хватает на 120 минут работы в режиме записи. Данная модель обеспечивает качественную картинку с разрешением 1080 HD. Камера оснащена микрофоном для записи звука. Разрешение видео: 1280x960 пикселей, фото 1600x1200. Поддерживает карты памяти до 32 Гб. Интересная вещица, на которую стоит обратить внимание.

Цена: US $21.46

Оригинальные наушники Xiaomi Redmi AirDots выделяются среди конкурентов высоким качеством звука и уникальной беспроводной конструкцией. Они плотно сидят в ушах и не выпадают. В наушниках удобно заниматься практически любым видом спорта. Автономность работы составляет 4 часа, минимальное время зарядки 10 минут.

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Цена: US $19.99 - 26.99

Поддержать идеальную физическую форму вам поможет умная беговая дорожка от компании Xiaomi. Размер полотна 120x42 см, толщина 5.7 см. Беговая дорожка выдерживает вес 90 кг. Имеет складную конструкцию, после тренировки ее легко сложить и убрать в кладовку. На LED дисплее отображаются параметры тренировки. Для регулировки скорости дорожки предусмотрен небольшой пульт или можно использовать мобильное приложение.

Цена: US $732.05

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Радужный набор гелевых ручек от компании Xiaomi. Состоит из 12 разноцветных ручек. Благодаря эргономичной форме изделия не скользят в руке. Толщина линии составляет 0.5 мм. Расход чернил 400 м. Ручки могут стать незаменимыми помощниками как для дома, так и офиса.





Цена: US $4.60 - 8.10 / набор

Потрясающие умные часы с впечатляющим дизайном и функционалом. Дисплей AMOLED 1,65 дюйма. Корпус из алюминиевого сплава, толщиной 9,4 мм. Имеет функцию NFC. Часы выдерживают давление до 5 АТМ. Время автономной работы составляет 7 дней. В них предусмотрено 12 спортивных режимов. Часы будут следить за вашей физической активностью в течение дня, следить за фазами сна, измерять пульс. Вы сможете отвечать на звонки, получать уведомления из социальных сетей и многое другое.





Цена: US $129.99 - 139.99

Интересный ночник с датчиком движения от компании Xiaomi. Имеет компактный размер. Легко крепится. Освещение включается, как только в радиусе действия сенсоров датчиков ночника появляются объекты. Пользоваться таким ночником одно удовольствие.





Цена: US $14.99

Отличный прибор для упаковки в вакуумную среду пищевых продуктов. Шов запаечный 2,5 мм сможет обеспечить надежную герметизацию пакетов. Вакуумная упаковка надолго сохранит свежесть ваших продуктов. Прибор имеет хорошее качество, что подтверждают пользователи в своих комментариях.

Цена: US $37.80 - 48.44













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