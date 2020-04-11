Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Интересные находки с AliExpress, на которые стоит обратить внимание - умная беговая дорожка Xiaomi WalkingPad, портативная видеокамера-брелок, вакуумный упаковщик

для раздела Блоги
+
Очень дешевая 2070 - почти довирусная цена
Обвал цен на 2070 - дешевая MSI в Ситилинке
2080 Ti - цена упала на порядок
Обвал цен на 2070 - дешевая Gigabyte в Ситилинке

Мини видеокамера 1080P HD

Портативная виокамера-брелок, по внешнему виду напоминает обычную флешку. Емкости аккумулятора хватает на 120 минут работы в режиме записи. Данная модель обеспечивает качественную картинку с разрешением 1080 HD. Камера оснащена микрофоном для записи звука. Разрешение видео: 1280x960 пикселей, фото 1600x1200. Поддерживает карты памяти до 32 Гб. Интересная вещица, на которую стоит обратить внимание.

Цена: US $21.46

Xiaomi Redmi AirDots

Оригинальные наушники Xiaomi Redmi AirDots выделяются среди конкурентов высоким качеством звука и уникальной беспроводной конструкцией. Они плотно сидят в ушах и не выпадают. В наушниках удобно заниматься практически любым видом спорта. Автономность работы составляет 4 часа, минимальное время зарядки 10 минут. 

реклама



Цена: US $19.99 - 26.99

Умная беговая дорожка Xiaomi WalkingPad

Поддержать идеальную физическую форму вам поможет умная беговая дорожка от компании Xiaomi. Размер полотна 120x42 см, толщина 5.7 см. Беговая дорожка выдерживает вес 90 кг. Имеет складную конструкцию, после тренировки ее легко сложить и убрать в кладовку. На LED дисплее отображаются параметры тренировки. Для регулировки скорости дорожки предусмотрен небольшой пульт или можно использовать мобильное приложение. 

Цена: US $732.05

Набор ручек Xiaomi

реклама

Радужный набор гелевых ручек от компании Xiaomi. Состоит из 12 разноцветных ручек. Благодаря эргономичной форме изделия не скользят в руке. Толщина линии составляет 0.5 мм. Расход чернил 400 м. Ручки могут стать незаменимыми помощниками как для дома, так и офиса.  


Цена: US $4.60 - 8.10 / набор

Смарт-часы Amazfit GTS

Потрясающие умные часы с впечатляющим дизайном и функционалом. Дисплей AMOLED 1,65 дюйма. Корпус из алюминиевого сплава, толщиной 9,4 мм. Имеет функцию NFC. Часы выдерживают давление до 5 АТМ. Время автономной работы составляет 7 дней. В них предусмотрено 12 спортивных режимов. Часы будут следить за вашей физической активностью в течение дня, следить за фазами сна, измерять пульс. Вы сможете отвечать на звонки, получать уведомления из социальных сетей и многое другое. 


Цена: US $129.99 - 139.99

Ночник с датчиком движения

Интересный ночник с датчиком движения от компании Xiaomi. Имеет компактный размер. Легко крепится. Освещение включается, как только в радиусе действия сенсоров датчиков ночника появляются объекты. Пользоваться таким ночником одно удовольствие. 

   

Цена: US $14.99

Вакуумный упаковщик

Отличный прибор для упаковки в вакуумную среду пищевых продуктов. Шов запаечный 2,5 мм сможет обеспечить надежную герметизацию пакетов. Вакуумная упаковка надолго сохранит свежесть ваших продуктов. Прибор имеет хорошее качество, что подтверждают пользователи в своих комментариях.  

Цена: US $37.80 - 48.44




Купоны на товары Xiaomi 

реклама




Друзья, не забывайте подписываться на телеграм канал, где вы сможете найти много новых и интересных товаров!   

         

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

aliexpress гаджеты гаджеты aliexpress aliexpress 2020 гаджеты из китая гаджеты с aliexpress гаджеты xiaomi алиекспресс aliexpress2020 aliexpreess гаджеты с китая гаджеты о которых вы могли не знать гаджетов с aliexpress
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Апрель 2020
46
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti OC VS GeForce RTX 2080 Super default
57
Обзор компактного корпуса Geeek A31 v2: собери сам
10
Битва игровых компьютеров: Core i7-9700KF & Radeon RX 5700 VS Ryzen 5 3600 & GeForce RTX 2070 Super
39
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
36
Обзор материнской платы ASUS Prime X299 Edition 30
9
В погоне за производительностью: видеокарты – апрель 2020
61
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 18 тысяч рублей: апрель 2020
73
Деньги вперед: главные игры апреля 2020 года
18
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
33

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 18 тысяч рублей: апрель 2020
5 апреля 2020 73
В погоне за производительностью: видеокарты – апрель 2020
6 апреля 2020 61
Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Апрель 2020
10 апреля 2020 46
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
1 апреля 2020 37
Магазин Keysworlds предлагает скидки на Microsoft Office и ключ для Windows 10 Pro за $9.49
2 апреля 2020 28
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
30 марта 2020 45

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

К Китаю поданы иски на 20 триллионов долларов из-за COVID-19
66
Honor 20 и Honor 20 Pro потеряли в цене
1
Глава Sony рассказал о сроках запуска PlayStation 5, уточнив время её официальной презентации
1
LG назвала цены 8K и 4K телевизоров NanoCell
3
Праздник во время самоизоляции - Epic Games Store, Steam и Indiegala раздают 5 отличных игр бесплатно
6
В Steam наконец-то раздадут по-настоящему достойную AAA игру
15
Летом AMD может выпустить оптимизированное ядро Matisse 2
25
Настольные процессоры AMD Ryzen Zen 3 "Vermeer" 4-го поколения будут выпущены в октябре 2020 года
49
Четыре смартфона Huawei получили прошивку EMUI 10.1
2
Стала известна точная дата выхода большого обновления Windows 10 – 2004
8
Китайский 8-ядерный процессор Zhaoxin KX-U6780A против Intel и AMD – самый слабый сверхбюджетный процессор или неверная методика тестирования экспертами Тomshardware
15
MIUI 12 получит новую строку состояния, шрифты и другие улучшения пользовательского интерфейса
3
Стоимость AMD Radeon RX 5500 XT упала до 170 долларов
7
Создатели игры Ведьмак 3 рассказали, сколько за 5 лет было продано копий игры
10
Honor View 30 Pro упал в цене в России
4
Китай готовит сразу три операционные системы на замену Windows от Microsoft с полной поддержкой отечественных процессоров
4
Флагманский Intel Core i9-10900K оказался далеко позади AMD Ryzen 9 3900X в тесте Cinebench R15
8
Новый джойстик PlayStation 5 стал мемом ещё до официального выхода – все шутки интернета в одном материале
9
В EPIC Games Store началась новая щедрая раздача игр
9
Праздник во время самоизоляции продолжается - в Steam началась раздача двух игр бесплатно в ответ на раздачу в EGS
5

Популярные статьи

Мои впечатления от смены Core i7-4960hq (2013) на Ryzen 5 3600 (2019) без замены видеокарты (GeForce GTX 1080Ti)
431
Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Апрель 2020
46
Как я разгонял Ryzen 5 1600 AF и 2х16 Гб 3000 МГц CRUCIAL Ballistix Sport LT AES на MSI B450-A PRO MAX
75
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti OC VS GeForce RTX 2080 Super default
57
Thermaltake View 31 TG - разгромный обзор моего лучшего корпуса, жесткая критика High-End модели
125
Обзор компактного корпуса Geeek A31 v2: собери сам
10
MediaTek искусственно повышает результаты синтетических тестов с 2017 года
14
Redmi K30 Pro против Realme X50 Pro: битва лучших и доступных
18
Краткий обзор блока питания Aerocool Aero Bronze 750W
35
Компания TalentTech запустила сервис для поиска работы в условиях самоизоляции
48

Сейчас обсуждают

Имя Фамилия
07:01
антересно афтарр дебил или жирный троль? на морду нада ставить основные вентели (естетсно не шлак из комплекта) а не заклеивать ее... все остальные посуте вспомогательные не ну реально этот убогий н...
Thermaltake View 31 TG - разгромный обзор моего лучшего корпуса, жесткая критика High-End модели
MysteryUA
06:53
В 4к эти связки так не работают
Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Апрель 2020
Vasiliy Korshunov
06:51
У зен 2 прирост был за счёт удвоения блоков fpu, в играх также увеличенный кэш немного помог. Не было такого, что именно из-за кэша ipc на 18% подрос.
Настольные процессоры AMD Ryzen 4000-й серии принесут значительное увеличение производительности, IPC и новую компоновку кристалла
LoL
06:49
Во времена фикуса было наоборот.
Флагманский Intel Core i9-10900K оказался далеко позади AMD Ryzen 9 3900X в тесте Cinebench R15
BSS91
06:49
ИнтОл уже никто не покупает
AMD Ryzen 4000 могут выйти в сентябре и оказаться на 15% быстрее нынешних
Василий
06:43
Не так формулируешь. Играешь в 720p, на 300 герцовом мониторе, в ААА игры, ибо даже лично не нужный мне, но не играешь нужный многим код CS целиком влезает в кэш рязани, и потому там больше ФПС чем н...
Флагман Intel i9-10900K вплотную приблизился к 12-ядерному Ryzen 9 3900X в многопоточной производительности
Zio
06:31
любимый тест амудэдрочеров :)
Флагманский Intel Core i9-10900K оказался далеко позади AMD Ryzen 9 3900X в тесте Cinebench R15
Zio
06:29
"Процессоры Intel ... эволюционировали" - они как коронавирус, эволюционируют, вот это да!
Процессоры Intel Comet Lake-S эволюционировали до пятого степпинга
Zio
06:27
Краткий гайд по процессорам Mediatek: Mediatek - говно.
Руководство по мобильным процессорам компании Mediatek
Илья Кадкин
06:01
Это что бы вы по ссылочке кликнули и автору % капнул. 😂 И да, не парьтесь это не ssd, а обычная флэшка, причём не самая лучшая.
Подборка интересных и полезных товаров с Aliexpress: внешний SSD диск в виде флешки, качественная гарнитура, маршрутизатор и другое
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем