Отличный преобразователь, который способен порадовать качественным и громким звуком. Имеет отличное соотношение цены и качества. Преимущество данного устройства в том, что он максимально совместим с любыми операционными системами. Имеет все необходимые выходы и USB тоже.

Цена: US $218.74

Кабель sonata HD улучшит качество звука смартфона и обеспечит отличные возможности для прослушивания музыки по сравнению с обычным выходом 3,5 мм. Он поможет воспроизводить Hi-Res аудио с частотой 24 бит / 192 кГц. Совместим со всеми гаджетами с разъемом USB Type, а также с ОС Windows, MacOSX, Android.

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Цена: US $29.60

Новая модель беспроводных наушников получила яркий и запоминающийся дизайн. Передача данных осуществляется посредством Bluetooth 5.0. Управление сенсорное. Благодаря уникальной конструкции плотно сидят в ушной раковине и не выпадают. В них удобно заниматься любым видом спорта. Корпус имеет влагозащиту. Звук яркий и насыщенный. Автономность работы составляет 7 часов. Цена: US $20.15

Для образовательных целей и интересного времяпровождения подойдет данная игрушка на базе Arduino. Вы сможете самостоятельно собрать все детали, используя приложение на вашем телефоне. Игрушка снимает и передает видео на смартфон в режиме реального времени, умеет распознавать предметы и легко управляется с помощью пульта. Интересная находка, на которую стоит обратить внимание.

Цена: US $69.69

Защитная маска для лица от компании Xiaomi, которая способна защитить вас от вредоносных бактерий и вирусов. Маска имеет не только привлекательный внешний вид, но и плотно облегает лицо, что очень важно.

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Цена: US $7.99

Стильная и современная машинка для стрижки волос. Степень защиты IPX7. В комплекте с машинкой идет несколько насадок. Работает практически бесшумно. Одного заряда аккумулятора достаточно для работы на протяжении двух часов.

Цена: US $7.99 - 18.39

Зубная нить от компании Xiaomi изготовлена из полиэтиленового волокна пищевого сорта. Нить скользит между зубами и легко очищает труднодоступные места. С помощью данной нити вы сможете поддерживать гигиену полости рта и обеспечить профилактику возникновения кариеса.

Цена: US $2.00













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