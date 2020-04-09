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Интересные автотовары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - бескаркасные дворники, зарядное устройство для аккумулятора, солнцезащитные/антибликовые очки

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 Зарядное устройство для аккумулятора

Полезное устройство для любого автомобилиста обеспечивает зарядку автомобильного аккумулятора. Питается от 220В, ток заряда составляет 6А. Подходит как для авто, так и мото- аккумуляторов. Есть несколько режимов работы, а также режим реанимации аккумулятора. Оснащен небольшим LCD дисплеем.  

Цена: US $14.70 - 18.60

Бескаркасные дворники

Качественный набор бескаркасных дворников. На странице продавца есть несколько вариаций размеров. Имеют резиновую основу и универсальное крепление. Дворники не шумят и на 100% справляются со своей задачей.

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Цена: US $2.97 - 7.65

Солнцезащитные/антибликовые очки

Популярные антибликовые очки для водителей защищают глаза во время управления автомобилем и уменьшают световую нагрузку на глаза. Очки защищают от бликов, отражающихся от зеркал, стёкол, водной поверхности и других блестящих предметов, а также улучшают видимость в темное время суток. 



Цена: US $1.22

Крепление для зонта

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Оригинальное крепление для зонта, которое редко встретишь в штатной комплектации автомобиля. Крепление представляет собой небольшие крючки, которые крепятся в багажном отделении. Подходят также под зонт-трость. 

Цена: US $1.58

Автотермос

Полезный товар компактного размера - автотермос, который удобно использовать во время поездки. Термос не только сохранит ваш напиток теплым, но и сможет его подогреть (до 90℃ ). Мощность составляет 70 Вт, объем - 350 мл. 

Цена: US $45.12 - 45.59

Магнитная гайка 

Для очистки масла от металлической стружки подойдет магнитная гайка-пробка. Покупатели отмечают в своих отзывах, что магнит достаточно сильный, гайка имеет хорошее качество. На странице продавца представлено несколько цветов. В комплекте идет с уплотнительной шайбой.    

Цена: US $1.04

Ремкомплект от сколов

Сколы и трещины лобового стекла - это частая проблема любого автомобилиста. На Алиэкспресс представлен хороший ремкоплект, который поможет быстро устранить большинство сколов и трещин. Имеет большое количество положительных отзывов. Полезная штука за сущие копейки. 

Цена: US $2.15


Купоны на товары Xiaomi 


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Поменял шило на мыло.. Надо было православный интел брать. А не говнянный днищенский кукурузен)
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qot
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Эдуард Севрюгин
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Max Payne
09:00
В кадре просто ничего нет стены и пустой горизонт. Древний рендер DX11 с костылями... А нагрузка 100\100\100\100\100\100 100\100... Может это игра кривовысранная, а не в процессоре дело? 🤣
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