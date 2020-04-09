Интересные автотовары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - бескаркасные дворники, зарядное устройство для аккумулятора, солнцезащитные/антибликовые очки
Зарядное устройство для аккумулятора
Полезное устройство для любого автомобилиста обеспечивает зарядку автомобильного аккумулятора. Питается от 220В, ток заряда составляет 6А. Подходит как для авто, так и мото- аккумуляторов. Есть несколько режимов работы, а также режим реанимации аккумулятора. Оснащен небольшим LCD дисплеем.
Цена: US $14.70 - 18.60
Бескаркасные дворники
Качественный набор бескаркасных дворников. На странице продавца есть несколько вариаций размеров. Имеют резиновую основу и универсальное крепление. Дворники не шумят и на 100% справляются со своей задачей.
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Цена: US $2.97 - 7.65
Солнцезащитные/антибликовые очки
Популярные антибликовые очки для водителей защищают глаза во время управления автомобилем и уменьшают световую нагрузку на глаза. Очки защищают от бликов, отражающихся от зеркал, стёкол, водной поверхности и других блестящих предметов, а также улучшают видимость в темное время суток.
Цена: US $1.22
Крепление для зонта
рекламаОригинальное крепление для зонта, которое редко встретишь в штатной комплектации автомобиля. Крепление представляет собой небольшие крючки, которые крепятся в багажном отделении. Подходят также под зонт-трость.
Цена: US $1.58
Автотермос
Полезный товар компактного размера - автотермос, который удобно использовать во время поездки. Термос не только сохранит ваш напиток теплым, но и сможет его подогреть (до 90℃ ). Мощность составляет 70 Вт, объем - 350 мл.
Цена: US $45.12 - 45.59
Магнитная гайка
Для очистки масла от металлической стружки подойдет магнитная гайка-пробка. Покупатели отмечают в своих отзывах, что магнит достаточно сильный, гайка имеет хорошее качество. На странице продавца представлено несколько цветов. В комплекте идет с уплотнительной шайбой.
Цена: US $1.04
Ремкомплект от сколов
Сколы и трещины лобового стекла - это частая проблема любого автомобилиста. На Алиэкспресс представлен хороший ремкоплект, который поможет быстро устранить большинство сколов и трещин. Имеет большое количество положительных отзывов. Полезная штука за сущие копейки.
Цена: US $2.15
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