Планшет для черчения, который подойдет как для работы в офисе, так и дома. Оснащен светодиодами, которые во время работы подсвечивают ткань и делают ее практически прозрачной. Планшет простой и удобный в работе. Идеально подойдет для черчения, рисования и т.д.





Цена: US $6.29 - 18.89

Игровая клавиатура получила современный дизайн, поставляется с держателем для мобильного телефона, лотком для ручек и слотом для карт. Подсветка имеет несколько режимов свечения. Клавиши стандартной формы. Скорость отклика 3 мс. Длина провода: 160 см. Цена: US $26.15 - 27.32

реклама

Современный фильтр фильтр с 4 розетками и 4 портами USB, а также с заземляющими защитными контактами. Сетевой фильтр обеспечивает подключение необходимой техники. Мощность: 1250 Вт (125 В/10). 4 порта USB для зарядки (20 Вт, 5 В/4A).

Цена: US $22.99

Большая игровая поверхность, на которой вы сможете разместить не только игровую мышь, но и множество других предметов. Оснащена красочной подсветкой, смотрится эффектно особенно в темное время суток.





Цена: US $23.74

реклама

Игровой руль среднего размера понравится любому геймеру. Товар очень интересный, подойдет в качестве подарка как взрослому, так и ребенку. Никакой сложности в установке и настройке нет. Подключается к любому USB-порту. Совместим с ПК, PS3, PS4 и Xbox One. В комплекте поставки идет руль, складная игровая педаль с пружинным и тормозным управлением, u-образный кронштейн, инструкция на английском и китайском языках

Цена: US $62.84

Конструктор на радиоуправлении, состоит из 408 блоков. Размер: 14x15x21.5 см. Игрушка очень интересная и обладает множеством движущихся деталей. Напоминает героя из мультфильма Валл-И.

Цена: US $31.32

Полезный товар, который получил немалую популярность среди пользователей. Органайзер поможет навести порядок на вашем рабочем столе. Можно использовать в автомобиле. Занимает минимум места. Рейтинг 4,9 из 5, количество заказов более 16 000.

Цена: US $2.68 - 4.98





Друзья, не забываем подписываться на телеграм канал, где вы сможете найти много новых и интересных товаров!



