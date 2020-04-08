Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - бот на радиоуправлении, игровой руль, новая механическая игровая клавиатура

для раздела Блоги
+
Дешевая RTX 2070 MSI Ventus, надо брать
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Скидка на 2070 Super Asus Gaming - цена удивит
Слив RTX 2080 Super Gigabyte Gaming по цене рефа 2080 не супер
Скидки до 50% в Ситилинке

 Планшет для черчения

Планшет для черчения, который подойдет как для работы в офисе, так и дома. Оснащен светодиодами, которые во время работы подсвечивают ткань и делают ее практически прозрачной. Планшет простой и удобный в работе. Идеально подойдет для черчения, рисования и т.д.


Цена: US $6.29 - 18.89

Механическая игровая клавиатура 

Игровая клавиатура получила современный дизайн, поставляется с держателем для мобильного телефона, лотком для ручек и слотом для карт. Подсветка имеет несколько режимов свечения. Клавиши стандартной формы. Скорость отклика 3 мс. Длина провода: 160 см.   Цена: US $26.15 - 27.32

Сетевой фильтр

реклама

Современный фильтр фильтр с 4 розетками и 4 портами USB, а также с заземляющими защитными контактами. Сетевой фильтр обеспечивает подключение необходимой техники. Мощность: 1250 Вт (125 В/10). 4 порта USB для зарядки (20 Вт, 5 В/4A).  

Цена: US $22.99

Игровая поверхность 

Большая игровая поверхность, на которой вы сможете разместить не только игровую мышь, но и множество других предметов. Оснащена красочной подсветкой, смотрится эффектно особенно в темное время суток. 

Цена: US $23.74

Игровой руль

реклама

Игровой руль среднего размера понравится любому геймеру. Товар очень интересный, подойдет в качестве подарка как взрослому, так и ребенку. Никакой сложности в установке и настройке нет. Подключается к любому USB-порту. Совместим с ПК, PS3, PS4 и Xbox One. В комплекте поставки идет руль, складная игровая педаль с пружинным и тормозным управлением, u-образный кронштейн, инструкция на английском и китайском языках  

 Цена: US $62.84

  Бот на радиоуправлении

Конструктор на радиоуправлении, состоит из 408 блоков. Размер: 14x15x21.5 см. Игрушка очень интересная и обладает множеством движущихся деталей. Напоминает героя из мультфильма Валл-И. 

Цена: US $31.32

Органайзер для проводов

Полезный товар, который получил немалую популярность среди пользователей. Органайзер поможет навести порядок на вашем рабочем столе. Можно использовать в автомобиле. Занимает минимум места. Рейтинг 4,9 из 5, количество заказов более 16 000.

Цена: US $2.68 - 4.98

Купоны на товары Xiaomi 


Друзья, не забываем подписываться на телеграм канал, где вы сможете найти много новых и интересных товаров!   

         

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

aliexpress алиэкспресс гаджеты aliexpress 2020 aliexpress распродажа aliexpess гаджет aliexpress для игрового пк aliexpress на русском товары aliexpreess aliexpress для пк гаджетов с aliexpress товари из китая товаров с aliexpress товары для автолюбителя
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва игровых компьютеров: Core i7-9700KF & Radeon RX 5700 VS Ryzen 5 3600 & GeForce RTX 2070 Super
+
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
29
Обзор материнской платы ASUS Prime X299 Edition 30
7
В погоне за производительностью: видеокарты – апрель 2020
59
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 18 тысяч рублей: апрель 2020
73
Деньги вперед: главные игры апреля 2020 года
18
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
32
Весенняя распродажа ПО в магазине BZFuture: скидки до 60% и бесплатный ключ на Windows 10 Pro
27
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS Radeon RX 570
20
Новые модели ноутбуков Republic of Gamers в 2020 году
4

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 18 тысяч рублей: апрель 2020
5 апреля 2020 73
В погоне за производительностью: видеокарты – апрель 2020
6 апреля 2020 59
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS GeForce GTX 1070
27 марта 2020 48
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
1 апреля 2020 37
Магазин Keysworlds предлагает скидки на Microsoft Office и ключ для Windows 10 Pro за $9.49
2 апреля 2020 28
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
30 марта 2020 45

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Геймерский 8-ядерный процессор Intel Core i7-9700K оказался на 17% медленнее AMD Ryzen 7 4800U на ОЗУ 4266 МГц
63
NVIDIA GeForce RTX 2060 Super против AMD Radeon RX 5700 – лучшая видеокарта весны 2020 года по версии Нardwaretimes
46
Rockstar утверждает, что все слухи о GTA VI ложные – подробностей про игру не будет до официального анонса
16
Компания Microsoft начала бесплатную раздачу игр, общая стоимость которых превышает 7000$
15
Создатели игры Crysis впечатлены производительностью и удобством игровой приставки PlayStation 5
75
Мошенник из Китая продавал поддельные процессоры AMD Ryzen 9 3900X, под крышкой которых скрывались 4-ядерные A8-9600
27
Уникальная видеокарта GeForce RTX 2080 Ti «Cyberpunk 2077 Edition» была продана с аукциона за 6129 долларов
41
Microsoft успокоила фанатов Xbox Series X, рассказав о "гибком" ценнике на игровую приставку
9
Специалисты рассчитали влияние частоты и режима работы оперативной памяти на производительность настольного Ryzen 9 3900X и мобильного Ryzen 9 4900HS
3
12-ядерный процессор AMD Ryzen 9 3900X против системы водяного охлаждения – есть ли смысл владельцам процессоров Ryzen покупать дорогую «водянку» по мнению Нardwaretimes
38
В магазине Microsoft бесплатная раздача множества игр, включая серию Subway Simulator
19
8-ядерный процессор Intel Core i9 10980HK оказался на 54% производительнее в играх, чем флагманы предыдущих поколений
11
Windows 10 20H1: всё, что известно на данный момент
8
Переиздания Mafia II и Mafia III заметили и на Тайване
4
Россия не смогла договориться с Саудовской Аравией о сокращении объёмов нефтедобычи
71
Объявлена стоимость предзаказа настольных процессоров Intel Comet Lake-S
33
ICQ New — очередная попытка Mail.ru Group вернуть интерес к древнему мессенджеру
20
Результаты попыток охладить процессор Intel Core i9-10900F появились в сети
17
Capcom интересуется у игроков, не хотят ли они видеть ещё один ремейк Resident Evil
22
Blackview BV9900 Pro – защищённый смартфон с поддержкой 4K-видео за 440 долларов
+

Популярные статьи

Гайд: как снизить энергопотребление AMD Ryzen на 20%
41
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
29
Лучшие графики и статистика для отслеживания пандемии коронавируса
47
Мои впечатления от нового блока питания AeroCool Aero white 700W
63
Обзор материнской платы ASUS Prime X299 Edition 30
7
8 лучших модов для The Witcher 3. Часть 1
1
Карантинная ностальгия: лучшие игры для легендарной Dendy
15
Чем охлаждать народный райзен. Часть 2: темная сила
2
Битва игровых компьютеров: Core i7-9700KF & Radeon RX 5700 VS Ryzen 5 3600 & GeForce RTX 2070 Super
+

Сейчас обсуждают

hihimik
08:59
Мне кажется, или оптимизация конструкции проца подействовала, и его теперь проще охладить?
Результаты попыток охладить процессор Intel Core i9-10900F появились в сети
Hulygun
08:59
Порт Prince of Persia наше все.
Карантинная ностальгия: лучшие игры для легендарной Dendy
enzolas
08:58
Какое же дно эта новость... 1. Непонятно откуда из приведенных "слайдов" назрел вывод о популярности именно 9400F. 2. Если смотреть на частоты продуктов, там вообще очень забавно, снижение доли часто...
Самые популярные геймерские видеокарта и процессор марта 2020 года в Steam – NVIDIA RTX 2060 и Intel Core i5-9400F
Тилька Шмидт
08:58
Ну это ты загнула конечно, что в играх amd не фига не тащит. Выключи счетчик кадров и попробуй на глаз отличить где AMD, а где intel.
Геймерский 8-ядерный процессор Intel Core i7-9700K оказался на 17% медленнее AMD Ryzen 7 4800U на ОЗУ 4266 МГц
coolio
08:57
Латенси у новых чипов замеряли уже?
Геймерский 8-ядерный процессор Intel Core i7-9700K оказался на 17% медленнее AMD Ryzen 7 4800U на ОЗУ 4266 МГц
Алексей Носков
08:56
Там как бы английским по белому написано о USB Type-С.
Sony представила геймпад для PlayStation 5
DooC
08:53
а ещё кто имел 3Do когда все сидели на денди и сегах,то тебе приходилось сидеть тихо что бы не выносили дверь толпой
Карантинная ностальгия: лучшие игры для легендарной Dendy
Mr. Night
08:50
Еще Snake Rattle ’n’ Roll шедевром была.
Карантинная ностальгия: лучшие игры для легендарной Dendy
Mr. Night
08:48
Черепахи без проблем проходятся на средней сложности. А вот Капитан Америка - это жесть. Прошел его только на эмуляторе с сохранениями
Карантинная ностальгия: лучшие игры для легендарной Dendy
Jaster
08:43
Непонятно в итоге, плохой теплоотвод был из-за проца или кулера? Ибо 4-5 градусов не так уж много.. У товарища древний 1700 прекрасно работает с кулером типа гаммакс 200. И нормально гонится даже.
Чем охлаждать народный райзен. Часть 2: темная сила
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем