Компактный преобразователь, который работает с любыми смартфонами и планшетами. Оснащен небольшим цветным дисплеем. Есть разъем под флеш карту. Прибор может работать как обычный преобразователь, так и как обычный МР3 плеер.

Цена: US $48.89

Одна из самых популярных аккумуляторных миниотверток для ремонта, которую можно найти на АлиЭкспресс. Имеет высокий рейтинг и практически все положительные отзывы. Аккумулятор на 3.6 В емкостью 280 мАч. Корпус алюминиевый. В комплекте идет с 56 битами и разными аксессуарами.

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Цена: US $6.99 - 35.97

Интересная микрозажигалка, которая не займет много места. Будет полезна не только в повседневной жизни, но и во время походов и рыбалки. Высота: 2.6 см, диаметр: 1.3 см. Корпус защищен от неблагоприятных природных условий, имеет резиновую прокладку, которая предотвращает попадание воды. Заправляется керосином.



Цена: US $1.72

Хороший набор кухонных ножей. Имеют потрясающий вид. Лезвие из нержавеющей стали. В комплект входят: ножи для хлеба, поварской нож, для очистки, нарезки овощей и другие. На странице продавца вы сможете самостоятельно выбрать ножи, которые нужны именно вам.

Цена: US $12.33

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Кабельный органайзер предназначен для фиксации и упорядочения кабелей. Имеет миловидный дизайн. Простой и удобный в использовании. Полезная штука, стоит сущие копейки.

Цена: US $0.28

Шуруповерт - один из самых востребованных инструментов для большинства домашних работ. Для небольшого объема идеально подойдет модель на 12В, для более большого объема работ рекомендуется выбрать модель на 21В. Емкость аккумулятора 1500 мАч. На странице продавца вы найдете большой выбор комплектаций. В каждой модели предусмотрено два режима скорости.

Цена: US $21.43 - 55.31





Качественные аккумуляторы от LiitoKala с реальной емкостью 3400 мАч. По внешнему виду напоминают популярные аккумуляторы Panasonic NCR18650B, по характеристикам не уступают им, но имеют более привлекательную цену. Подойдут для питания электроинструментов, фонарей, электронных гаджетов и других устройств.

Цена: US $2.41 - 39.21

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