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Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - Shanling Q1: крошка-плеер в стиле ретрофутуризма, арматурные TWS наушники TFZ X1, аккумуляторная отвертка

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Новые арматурные TWS наушники TFZ X1

Беспроводные наушники - это удобно. Предлагаю вам обратить внимание на данную модель - ТWS наушники с динамическими драйверами. Автономность работы составляет 7 часов. Емкость аккумулятора в зарядном кейсе 2600 мАч, это позволяет подзарядить наушники 15 раз. Суммарное время работы составляет 100 часов. Стабильный прием сигнала осуществляется на расстоянии 20 метров. Степень защиты IPX7. Каждый наушник можно использовать как отдельно, так и в паре. 

Цена: US $79.00

Комплект маркеров

Набор маркеров с оригинальным дизайном. Идеальный вариант для работы в офисе. Рисовать такими маркерами одно удовольствие. Все цвета яркие и насыщенные. Не перебиваются на следующий лист. 

Цена:US $0.69 - 1.96

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Электрическая зубная щетка Xiaomi Mijia T100

Электрическая зубная щетка от компании Xiaomi получила минималистский дизайн. Степень защиты от воды IPX7. Имеет два режима чистки: деликатный и стандартный. Весит: 46 гр. Емкости встроенного аккумулятора хватает на 30 дней работы. Заряжается от порта microUSB. 

Цена: US $7.99

Аккумуляторная отвертка с изменяемой геометрией

Популярная электрическая отвертка с крутящим моментом 3 Hм, этого вполне достаточно для различных домашних работ. Есть подсветка рабочего места. В комплекте идет 20 бит. Рукоятка очень удобная и умеет изменять геометрию с Г-образной на прямую. Емкость аккумулятора 1300 мАч.  

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Цена: US $19.99 - 29.99

Shanling Q1: крошка-плеер в стиле ретрофутуризма

Портативный плеер, стилизованный под ретрофутуристичное устройство. Корпус пластиковый. Есть слот под карты MicroSD объемом до 2 Тб. Емкости аккумулятора достаточно для работы на протяжении 21 часов. Размер: 75х62х16,5 мм. Вес: 137 гр. Работает на базе системы MTouc. 

Цена: US $119.00

Большой набор гравера

Отличный набор из двух граверов, который пригодится каждому домашнему мастеру. С его помощью вы сможете выполнять различные работы по шлифовке, гравировке и резке. Это один из самых полных наборов, в него входит 350 различных предметов. Мощность машинки 130 Вт. Скорость вращения 8000-32000 об/мин.

Цена: US $10.69 - 81.05

Попкорн-машина Xiaomi

Интересная новинка от компании Xiaomi - попкорн-машина. С помощью данного прибора вы быстро приготовите попкорн. Процесс приготовления очень прост, вам стоит только засыпать зерна кукурузы в устройство и включить его. 

Цена: US $37.89

Центр купонов АлиЭкспресс

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