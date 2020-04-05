Беспроводные наушники - это удобно. Предлагаю вам обратить внимание на данную модель - ТWS наушники с динамическими драйверами. Автономность работы составляет 7 часов. Емкость аккумулятора в зарядном кейсе 2600 мАч, это позволяет подзарядить наушники 15 раз. Суммарное время работы составляет 100 часов. Стабильный прием сигнала осуществляется на расстоянии 20 метров. Степень защиты IPX7. Каждый наушник можно использовать как отдельно, так и в паре.

Цена: US $79.00

Набор маркеров с оригинальным дизайном. Идеальный вариант для работы в офисе. Рисовать такими маркерами одно удовольствие. Все цвета яркие и насыщенные. Не перебиваются на следующий лист.

Цена:US $0.69 - 1.96

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Электрическая зубная щетка от компании Xiaomi получила минималистский дизайн. Степень защиты от воды IPX7. Имеет два режима чистки: деликатный и стандартный. Весит: 46 гр. Емкости встроенного аккумулятора хватает на 30 дней работы. Заряжается от порта microUSB.

Цена: US $7.99

Популярная электрическая отвертка с крутящим моментом 3 Hм, этого вполне достаточно для различных домашних работ. Есть подсветка рабочего места. В комплекте идет 20 бит. Рукоятка очень удобная и умеет изменять геометрию с Г-образной на прямую. Емкость аккумулятора 1300 мАч.

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Цена: US $19.99 - 29.99

Портативный плеер, стилизованный под ретрофутуристичное устройство. Корпус пластиковый. Есть слот под карты MicroSD объемом до 2 Тб. Емкости аккумулятора достаточно для работы на протяжении 21 часов. Размер: 75х62х16,5 мм. Вес: 137 гр. Работает на базе системы MTouc.

Цена: US $119.00

Отличный набор из двух граверов, который пригодится каждому домашнему мастеру. С его помощью вы сможете выполнять различные работы по шлифовке, гравировке и резке. Это один из самых полных наборов, в него входит 350 различных предметов. Мощность машинки 130 Вт. Скорость вращения 8000-32000 об/мин.

Цена: US $10.69 - 81.05

Интересная новинка от компании Xiaomi - попкорн-машина. С помощью данного прибора вы быстро приготовите попкорн. Процесс приготовления очень прост, вам стоит только засыпать зерна кукурузы в устройство и включить его.

Цена: US $37.89

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