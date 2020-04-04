Новые беспроводные внутриканальные наушники. Автономность работы наушников составляет 7 часов,если подзаряжать в кейсе, время работы составляет 24 часа. Поддерживают беспроводную зарядку. Степень защиты IPx7. Синхронизируются со смартфоном посредством Blothooth 5.0. Каждый наушник можно использовать по отдельности. Звук яркий и насыщенный с хорошими басами. В комплекте: наушники, запасные амбушюры, кейс, ремешок и USB кабель. Цена: US $79.00

Интересный портативный прибор от компании Xiaomi, который по внешнему виду напоминает обычный холодильник. В отличие от обычного холодильника внутри устройства находятся ультрафиолетовые лампы от Philips. Данный прибор предназначен для дезинфекции посуды. Емкость 18 литров. Дезинфектор оснащен небольшим дисплеем и несколькими кнопками управления.

Цена: US $120.31

Одним из важнейших элементов системы является оперативная память, которая непосредственно отвечает за быстродействие приложений Данная оперативная память предназначена для установки в ноутбуки.

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Цена: US $4.35 - 30.43

Прозрачные наклейки на клавиатуру подходят как для обычных стационарных компьютеров, так и для ноутбуков. Наклейки имеют ламинированные символы под пленкой. Легко клеятся, при необходимости можно снять.





Цена: US $0.32 - 0.79

Компактный кардтридер считыватель идеально подходит для использования с вашими гаджетами и поможет избежать хлопот при перемещении нескольких адаптеров. Вы сможете загружать информацию с карт памяти прямо на ваш смартфон, планшет и т.д.

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Цена: US $0.22 - 0.92

Универсальный нож имеет выдвижное лезвие, предназначен для нарезки различных предметов ручным способом. Нож имеет компактный размер, благодаря этому его удобно носить с собой.

Цена: US $0.22 - 0.76

Кварцевые наручные часы от компании Xiaomi получили круглый циферблат и уникальный дизайн. На руке смотрятся стильно. Часы не боятся воды и пыли, выдерживают давление до 3 АТМ. Питаются от батарейки, хватает на 5 лет работы.

Цена: US $18.99 - 21.99

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