Игровая проводная клавиатура с необычным дизайном. Клавиши круглые, легко нажимаются, при нажатии отчетливо слышен механический звук. Подсветка имеет несколько настраиваемых режимов. Данная модель популярна среди покупателей, в своих отзывах они отмечают хорошее качество и великолепный дизайн.

Цена: US $16.32

Интересный подвесной ароматизатор в автомобиль получил оригинальный дизайн. Смотрится необычно, будет интересным попутчиком для вас. Ароматизатор имеет свежий и приятный аромат. Легко крепится.

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Цена: US $13.87

Интересная находка, которая способна продлить срок службы ваших проводов. Она надежно фиксируется возле разъема и не дает проводу лишний раз перегибаться. Стоит не дорого, имеет высокий рейтинг и практически все положительные отзывы.

Цена: US $0.14 - 0.24 / набор

Новые беспроводные наушники, которые могут похвастаться не только отличным качеством звука, но и отличной автономностью 4-5 часов. Емкость аккумулятора в зарядном кейсе 800 мАч, этого достаточно чтобы зарядить наушники 6 раз. Время полной зарядки составляет 40 минут. Звук яркий и насыщенный. Благодаря уникальной конструкции наушники удобно сидят в ушной раковине и не выпадают. В них удобно заниматься спортом. Управление сенсорное. Синхронизируются со смартфоном посредство bluetooth.



Цена: US $20.15

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Портативный аккумулятор емкостью 10 000 мАч с двумя USB портами. При одновременном работе двух устройств выходной ток составляет 5.1 B, 2.6 А. Аккумуляторы имеет 8 степеней защиты. Доставка со складов РФ.

Цена: US $14.30

Большая игровая поверхность, которая идеально подойдет для безупречной игры. Благодаря большому размеру на коврике поместиться не только игровая мышь, но и другие предметы. Поверхность коврика из прочного пыленепроницаемого материала. Оснащен красочной светодиодной подсветкой. Рисунок не стирается и не выгорает.



Цена: US $2.49 - 18.75

Цифровой уровень поможет проводить ровные линии, очерчивать необходимые детали при проведении строительных, ремонтных, столярных и отделочных работ. Состоит из колодки и линейки. Оснащен небольшим дисплеем, на который выводятся замеры поэтому удается получить наиболее точные данные. Длина 400 миллиметров.

Цена: US $17.13 - 20.05

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