Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - трансформер Чужой Xiaomi, фитнес-браслет Mi Smart Band 4, статический очиститель пыли
Игрушка-трансформер Чужой Xiaomi
Потрясающая игрушка-трансформер от компании Xiaomi, которая складывается в небольшой куб и с легкостью помещается на ладони. Необычная игрушка идеально подойдет в качестве оригинального подарка.
Цена: US $41.12
Браслет Mi Smart Band 4
Современный и надежный помощник на каждый день - фитнес-браслет Mi Band 4. С его помощью вы сможете контролировать вашу физическую активность в течение дня, управлять музыкой, отклонять входящие вызовы, получать сообщения из социальных сетей. Браслет имеет несколько спортивных режимов. Измеряет пульс, следит за фазами сна, подсчитывает пройденное расстояние и многое другое.
Цена: US $32.89 - 37.59
Говорящий хомяк-повторюшка
рекламаИнтересная интерактивная игрушка, которая сможет развеселить любую компанию до дикого хохота. Вы наверняка видели данного хомяка в многочисленных видеороликах. Он умеет оригинально воспроизводить голос и повторять любые фразы, сказанные вами. Сможет стать прекрасным другом для Вас. Хомяк-повторюшка улавливает любой звук, голос, смех и т.д. Изготовлен из искусственного меха, все швы ровные и аккуратные. Мягкий и приятный на ощупь. Питается от трех батареек ААА.
Цена: US $6.09
Беспроводные наушники
Достойные беспроводные наушники с зарядным кейсом. Поддерживают функцию быстрой зарядки. Автономность работы составляет 3 часа. Звук яркий и насыщенный. Подключаются посредством Bluetooth 5.0. Легкие и удобные, станут отличным девайсом для повседневного использования.
Цена: US $14.76
Портативный статический очиститель пыли
С помощью данного устройства вы сможете быстро очистить вашу одежду от пыли и грязи. Его можно использовать для очистки мебели. Очиститель легко справится с пухом, волосами, грязью и т.д. Вам останется только помыть пылесборник.
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Цена: US $1.89
Смарт-весы Sinocare
Смарт-весы с высокой точностью и стильным дизайном. Оснащены высокоточным датчиком, который обнаруживает даже небольшие изменения веса. Поддерживают 16 профилей. Установив специальное приложение на смартфон вы сможете следить за всеми своими показателями.
Цена: US $21.99 - 25.45
Набор ручек Xiaomi
Качественный набор ручек от компании Xiaomi, которые хорошо зарекомендовали себя среди канцелярских изделий. Ручки имеют минималистичный дизайн. Подходят для учебы и работы.
Цена: US $4.28 - 7.45 / набор
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