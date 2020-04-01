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Интересные находки с AliExpress, на которые стоит обратить внимание - MP3-плеер с полным сенсорным экраном и Bluetooth 5.0, переносное устройство для удаления ворса, портативная грелка

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MP3-плеер с полным сенсорным экраном Bluetooth 5.0

МР3 плеер с сенсорным экраном 2,5 дюйма. Размер: 72х48х10 мм. Емкость встроенной памяти 8 ГБ с возможностью расширения. Поддерживает карты памяти MicroSD. Интерфейс русскоязычный. Плеер поддерживает: MP3, WMA, APE, FLAC, TXT. Есть встроенное FM-радио.  

Цена: US $20.41 - 23.77

Melrose S9 Plus

Мини смартфон получил современный дизайн и хороший функционал. Компактный и удобный, с легкостью помещается на ладони. Экран смартфона 2,5 дюйма, поддерживает 4G. 2Гб оперативной и 8Гб встроенной памяти. Аккумулятор 1580 мАч. Работает на ОС Android. Интересная находка, на которую стоит обратить внимание.  

Цена: US $71.24

Термометр медицинский 

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Стильный медицинский термометр от Xiaomi с высокочувствительным датчиком и микропроцессором, который обеспечивает более точное считывание значения температуры. Погрешность измерения температуры составляет 0.1-0.3 °C. После завершения измерения температуры градусник издает звуковой сигнал. Питается от батарейки. 

Цена: US $12.99

Xiaomi Deerma переносное устройство для удаления ворса

Чтобы быстро вернуть свитеру первоначальный вид, вам понадобится данный прибор - машинка-триммер для одежды. Благодаря компактному размеру прибор легко транспортируется и не занимает много места. С помощью машинки-триммера вы с легкостью избавитесь от ворсинок или скатавшихся волокон. Размер: 110x80x80 мм. Вес: 160 г.


Цена: US $15.33

Портативная грелка для кофе

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Интересная вещица от компании Xiaomi - портативная грелка для кофе и других жидкостей. Имеет легкий и компактный размер. Такой грелкой удобно пользоваться как дома, так и офисе. Подходит для большинства чашек и бутылочек для кормления. Номинальная мощность: 10 Вт. 

Цена: US $10.70

Настольный пылесос

Интересный настольный пылесос, получил яркий дизайн. Имеет компактный размер. Данный девайс быстро справится с пылью и крошками и поможет навести порядок на рабочем столе. Вам останется только почистить сам девайс.   

Цена: US $5.00


Комплект игровая клавиатура и мышь

Комплект из удобной клавиатуры и высокоточной игровой мыши, представляет собой отличное сочетание комфорта и простоты. Клавиатура оснащена качественной RBG подсветкой с настраиваемыми режимами. Подсветка хорошо видна днем и не слепит ночью. Клавиши стандартной формы (104 шт), скорость отклика 3 мс.

       

Мышь игровая, достаточно шустрая. Благодаря эргономичному корпусу она отлично лежит в руке. Разрешение регулируется 1600-2400-3200-5500 dpi. 

Процесс настройки очень простой: достаточно подключить клавиатуру и мышь к USB-портам настольного компьютера или ноутбука, и можно начинать играть.

Цена: US $11.47 - 18.17




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ACDCOVER
08:00
Умеют в екселе графики рисовать. С первым апреля товарищи :)
Третье пришествие Intel на рынок трехмерной графики
Ursus82
07:55
Заказал три пк на 3950х Хз теперь когда доедут из за коронавируса. Сравню с трэдриперами 1 и 2 поколения. А то у нас в расчетах 1950 и 2990 почти не отличаются. Видимо из за шины обмена между блоками....
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Ursus82
07:42
Спасибо, поржал.
Третье пришествие Intel на рынок трехмерной графики
Tritonk7
07:42
Как всегда отлично) С первым апреля и спасибо за веселую статью.
Третье пришествие Intel на рынок трехмерной графики
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