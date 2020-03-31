Дополнит домашнюю стационарную аудиосистему данное устройство - многофункциональный проигрыватель с ЦАПом. Оснащен модулем WiFi и Bluethooth, можно использовать в паре с беспроводными наушниками. В качестве накопителей, к устройству можно подключать жесткие диски или microSD карты. Поддерживает современные стриминг сервисы.





Цена: US $279.99

Оригинальная копилка в виде банки с крышкой. Копилка оснащена электронным дисплеем, на который выводится информация о количестве монет, брошенных в копилку. Копилка вмещает 800-1000 монет. Питается от батареек.

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Цена: US $7.19

Качественный кабель для быстрой зарядки. Во время зарядки он светится, это поможет не потерять ваш телефон в темноте. Имеет хорошее качество и высокий рейтинг. Данный кабель купили более 40 000 раз.

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Цена: US $0.64 - 1.79

После трудного рабочего дня вам поможет расслабиться, а также избавиться от боли в спине и пояснице умная грелка от компании Xiaomi. Грелка имеет четыре режима и дополнительные настройки для более комфортного использования. Емкость встроенного аккумулятора 400 мАч. Идеально подойдет для всей семьи.

Цена: US $58.88

Выбрать качественную автомагнитолу для вашего автомобиля вы сможете в специализированном магазине. В магазине представлен широкий выбор автомагнитол на любой вкус и кошелек. Все магнитолы работают на ОС Android.





Цена: $80.02

Эффективно защитить органы дыхания вам поможет многоразовая маска для лица. Она плотно прилегает к лицу, большая поверхность фильтрующего материала обеспечивает качественную очистку воздуха и не пропускает вредоносные бактерии и вирусы внутрь. Количество заказов более 32 000, рейтинг 4,8 из 5.

Цена: US $2.95 - 4.91

Электрические зубные щетки для всей семьи. Есть несколько вариаций дизайна. Питаются от батареек. Удлиненные щетинки помогут удалить больше налета в труднодоступных местах и межзубных промежутках для здоровья десен. С помощью данной щетки вы более быстро и эффективно очистите всю полость рта.

Цена: US 8.00





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