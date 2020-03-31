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Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - многофункциональный проигрыватель с ЦАПом, оригинальная защитная маска для лица, умная копилка

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SMSL DP3 USB DAC

Дополнит домашнюю стационарную аудиосистему данное устройство - многофункциональный проигрыватель с ЦАПом. Оснащен модулем WiFi и Bluethooth, можно использовать в паре с беспроводными наушниками. В качестве накопителей, к устройству можно подключать жесткие диски или microSD карты. Поддерживает современные стриминг сервисы.

Цена: US $279.99

Электронная копилка со счетчиком

Оригинальная копилка в виде банки с крышкой. Копилка оснащена электронным дисплеем, на который выводится информация о количестве монет, брошенных в копилку. Копилка вмещает 800-1000 монет. Питается от батареек. 

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Цена: US $7.19 

Кабель с подсветкой

Качественный кабель для быстрой зарядки. Во время зарядки он светится, это поможет не потерять ваш  телефон в темноте. Имеет хорошее качество и высокий рейтинг. Данный кабель купили более 40 000 раз. 

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Цена: US $0.64 - 1.79

Грелка Xiaomi

После трудного рабочего дня вам поможет расслабиться, а также избавиться от боли в спине и пояснице умная грелка от компании Xiaomi. Грелка имеет четыре режима и дополнительные настройки для более комфортного использования. Емкость встроенного аккумулятора 400 мАч. Идеально подойдет для всей семьи.   

Цена: US $58.88

Магнитола на Android в авто

Выбрать качественную автомагнитолу для вашего автомобиля вы сможете в специализированном магазине. В магазине представлен широкий выбор автомагнитол на любой вкус и кошелек. Все магнитолы работают на ОС Android. 


Цена: $80.02

Многоразовая маска 

Эффективно защитить органы дыхания вам поможет многоразовая маска для лица. Она плотно прилегает к лицу, большая поверхность фильтрующего материала обеспечивает качественную очистку воздуха и не пропускает вредоносные бактерии и вирусы внутрь. Количество заказов более 32 000, рейтинг 4,8 из 5. 

Цена: US $2.95 - 4.91

Электрические щетки

Электрические зубные щетки для всей семьи. Есть несколько вариаций дизайна. Питаются от батареек. Удлиненные щетинки помогут удалить больше налета в труднодоступных местах и межзубных промежутках для здоровья десен. С помощью данной щетки вы более быстро и эффективно очистите всю полость рта.  

 

Цена: US 8.00


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E1nher1
10:39
Ааа, я просто вас неправильно поянял. Мне показалось, что вы предлагаете чистить статью, а не статью про то как надо чистить
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Max Payne
10:35
Есть там и читеры и глитчеры, всё есть на консолях.
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Dce
10:33
Совершенно верно!
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Luck-AD
10:33
Нее лучше интел подождать. Троттлинг наше все!
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Evgeniy Som
10:32
Бред какой то пишешь, что то подобное было у нвидиа и там в магазинах-партнерах цены были такие же. Посмотрел участников акции там и ситилинк и днс и регард, магазины в которых нормальные цены и цены ...
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stockclock
10:29
Как считаете, всё же шарик брать или оптику?
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Роман Мельников
10:28
Он имел в виду i5, на котором при установке в мать не на z чипсете выше штатных 2666 не будет.
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
Гусейн Гаджиев
10:25
Думаеш проц подешевеют а мать с оперой нет? Получаеться расход ресурса в пустую так что все это тупо
Почему я не стал покупать AMD Ryzen 5 3600/2600, а купил именно Ryzen 5 1600 в 2020 году
Кошмяк
10:25
ни о чём. лучше бы что-то типа такого - https://overclockers.ru/blog/Darts/show/19747/moderniziruem-kuler-s-pryamym-kontaktom-ii-chast-udar-po-matrixu
Простое ТО видеокарты в домашних условиях на примере Sapphire HD 7970 - исправляем дребезжащий и заклинивающий вентилятор, проводим чистку видеокарты
Гусейн Гаджиев
10:22
Была у тебя 1060 и через кучу махинаций и потери денег снова 1060 а проц Интел 3 поколения норма носят 1060. А то что ты сделал и выложил памятник своей глупости жадности и как ты думаеш хитрожопости...
Почему я не стал покупать AMD Ryzen 5 3600/2600, а купил именно Ryzen 5 1600 в 2020 году
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