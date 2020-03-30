Компактная видеокамера получила уникальный дизайн. Способна поместиться даже в небольшой карман. Запись видео осуществляется в формате AVI с разрешением 640x480. Оснащена высокочувствительным микрофоном. Поддерживает карты памяти до 32 Гб. На одном заряде аккумулятора проработает 5 часов в режиме записи.









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Цена: US $19.68

Для людей, которые любят активный образ жизни, идеально подойдет данный девайс. Смарт-часы могут похвастаться своей автономностью 45 дней непрерывной работы. Диагональ дисплея 1,28 дюйма. Ремешок силиконовый. Вес: 32 грамма. На руке смотрятся эффектно. В часах можно погружаться на глубину до 30 метров. Часы следят за вашей активностью, подсчитывают пройденное расстояние, потраченные калории, есть встроенные спортивные режимы. Вы сможете получать уведомления из социальных сетей, просматривать электронную почту, управлять музыкой и т.д.

Цена: US $54.99





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Популярные беспроводные наушники от именитого бренда, которые сейчас можно приобрести по более выгодной цене. Звук яркий и насыщенный с хорошими басами. Благодаря уникальной конструкции наушники плотно сидят в ушной раковине и не выпадают. В них удобно заниматься спортом. Автономность работы составляет 5 часов. С помощником Сири стало намного легче общаться, вам достаточно сказать "Привет, Сири", и помощник придет к вам на помощь.





Цена: US $206.46

Новые перезаряжаемые аккумуляторы стандарта 18650. Размер: 18*67 мм. Емкость: 9800 мАч. Номинальное напряжение: 3.7 В. Данные аккумуляторы подойдут для различных электронных гаджетов, фонарей, электроинструментов и т.д.

Цена: US $0.01 - 7.12

Популярный стилус для рисования, который имеет вид тонкой палочки с заостренным концом. С его помощью вы сможете рисовать на сенсорной поверхности, а также управлять различными опциями гаджета.

Цена: US $2.00

Отличное устройство, которое обезвреживает болезнетворные бактерии, микроорганизмы, грибковые споры и вирусы в воздухе, там самым улучшая качество воздуха. Кроме этого озонатор нейтрализует неприятные запахи, например, запах табачного дыма, корма для домашних животных и т.д. Устройство простое и удобное в использовании.

Цена: US $16.28 - 16.57

Большой коврик для рабочего стола из натурального пробкового дерева, на нем поместится не только компьютерная мышь, но и множество других предметов. Коврик имеет приятный аромат, мягкий и приятный на ощупь. Смотрится великолепно. Пользователи отмечают в своих комментариях высокое качество.

Цена: US $8.48 - 12.20





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