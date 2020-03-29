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Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - радиоуправляемый бот, популярные cмарт-часы Amazfit T-Rex, новые Amazfit T-Rex, стильные Haylou LS01

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SENBONO

Популярная многофункциональная модель смарт-часов, подходит для повседневного использования. Часы получили не только универсальный дизайн, но и отличный функционал. Данная модель идеально подойдет для повседневного использования.

Девайс будет следить за вашей активностью в течение дня, измерять пульс, давление, отслеживать фазы сна, получать уведомления из социальных сетей и многое другое.

Аккумулятор 280 мАч, этого достаточно для работы на протяжении 25 дней. 

Цена: US $18.40 - 20.71

РАДИОУПРАВЛЯЕМЫЙ робот-конструктор

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Еще одна оригинальная находка на АлиЭкспресс - многофункциональный программируемый робот-конструктор, который будет интересен как взрослым, так и детям. Фантастический внешний вид робота точно не останется без внимания. Общее количество деталей: 408 шт. Полный комплект конструкционных элементов и электроники, а также детальную инструкцию по сборке робота Вы найдете в комплекте поставки. 

Он подойдет как для опытных роботолюбителей, так и для новичков. Пошагово следуя инструкции Вы быстро научитесь собирать робота. Его можно использовать для обучения, хобби, как развивающая игра или элемент декора. 


 


Цена: US $26.92

Amazfit T-Rex

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Новинка 2020 года - смарт-часы с ярким запоминающимся дизайном, большим количеством различных фитнес-функций и защитой по американскому стандарту MIL-STD-810G-2014. Данная модель выдерживает экстремальную жару и морозы, устойчива к коррозии и влаге. Смарт-часы поддерживают Bluetooth 5.0 LE, GPS и GLONASS. Емкость аккумулятора 390 мАч, этого достаточно для 20 дней работы.

Цена: US $149.99 - 150.49

Huami Amazfit Pace Amazfit

Стильные смарт-часы с качественным и продуманным дизайном. На экран девайса выводится вся подробная информация о входящих вызовах, сообщения, электронная почта и другие оповещения. Часы поддерживают фитнес-функции, следят за вашей физической активностью, определяют пульс, следят за фазами сна, напоминают об активности т.д. Автономность составляет 5 дней. 

Цена: US $94.49

Голограмма 3D пчелы

Заворожить всех вокруг себя Вы сможете с помощью данной находки - 3D голограммы настоящей пчелы. Расположив на дисплее смартфона специальное устройство и установив необходимое приложение светящаяся пчелка оживет прямо у вас на глазах. Она будет очень реалистично порхать крыльями в воздухе и перемещаться. За этим завораживающим зрелищем будет интересно наблюдать не только Вам, но и окружающим людям. 


Цена: US $4.19

LEMFO N58

Интересная модель с отличной функциональностью, запоминающимся дизайном и хорошей автономностью. Дисплей имеет диагональ 1,22 дюйма. Корпус из нержавеющей стали. Девайс будет отслеживать вашу физическую активность, следить за сердечным ритмом, мониторить фазы сна, подсчитывать пройденное расстояние. Вы сможете отвечать на вызовы, получать уведомления из социальных сетей, есть встроенные спортивные режимы и многое другое.

Цена:  US $35.52 - 39.96 скидка 63%

Amazfit Bip Lite

Многофункциональные смарт-часы с автономностью 45 дней. Девайc получил стильный дизайн, на кисти смотрится эффектно. Данная модель популярна среди покупателей и имеет высокий рейтинг 4,9 из 5. Часы не боятся пыли и воды, в них можно купаться и погружаться на небольшую глубину. Вес: 32 гр. Оснащены фитнес-функциями, девайс будет следит за вашей физической активностью. Вы сможете отвечать на входящие звонки, получать уведомления о предстоящих событиях, уведомления из социальных сетей и т.д. 

Цена: US $49.99

Haylou LS01

Смарт-часы с 1,3 дюймовым экраном и стандартом защиты IP68. Вес составляет 34 гр. Поставляются с удобным ремешком. Имеют 9 спортивных режимов, датчик сердечного ритма, автоматический мониторинг сна, функции напоминания. Автономность работы составляет 14 дней. 

Цена: US $23.92 - 24.58

Парящая в воздухе акула на дистанционном управлении 

А Вы когда-нибудь видели парящую акулу в воздухе? Я думаю, не каждый в своей жизни видел что-то подобное. Акула выглядит достаточно реалистично. На площадке АлиЭкспресс пользователям безумно нравится этот товар.

Движение акулы обеспечивается микродвигателем. Управление простое и удобное с помощью дистанционного инфракрасного пульта, который идет в комплекте. Также игрушка имеет механизмом поворота хвоста. Акула движется достаточно медленно и аккуратно. Размер: 152x100x40 см. Питается от 4 батареек ААА. 

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Цена: US $5.00 - 23.97


LEMFO L7

Стильные многофункциональные смарт-часы с большим круглым дисплеем и сменным ремешком. На кисти руки смотрятся стильно, подойдут как к спортивному, так и классическому стилю. Для людей, которые следят за своим здоровьем, предусмотрено несколько спортивных режимов. Также смарт-часы оснащены датчиками для измерения сердечного ритма, артериального давления, можно даже сделать ЭКГ. Вы сможете отвечать на звонки, управлять музыкой, получать различные уведомления и т.д. Автономность работы составляет 6 дней.

   

Цена: US $37.79 - 42.52

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