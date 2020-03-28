Домашняя метеостанция с анимированным прогнозом погоды с пиктограммами, большим дисплеем и привлекательным дизайном впишется в любой интерьер. На дисплей выводится показания максимальной и минимальной температуры как в помещении, так и на улице. Поддерживает функцию будильник, есть календарь. Сейчас на нее действует скидка 50%.



Цена: US $26.15

Многоразовая защитная маска для эффективной защиты органов дыхания от различных вирусов и бактерий. Изготовлена из качественных гипоаллергенных материалов. Маска плотно прилегает к лицу, что очень важно.

Цена: US $16.33 - 31.87

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Мини IP камера видеонаблюдения с широким углом обзора. IP камера прекрасно снимает как в дневное, так и в ночное время. Видео записывается в формате 720 Full HD. Благодаря компактному размеру вы сможете установить ее практически в любом месте. Управление можно осуществлять через устройство на базе IOS или Android. Также видео может храниться на карте памяти. Для двухсторонней связи в камере предусмотрен микрофон.

Цена: US $10.89 - 29.22

Полезное устройство, которое поможет вам заглянуть в труднодоступные места, например: двигатель автомобиля, узкие проемы, трубы и т.д. Благодаря маленькому диаметру головки его можно использовать в самой маленькой щели. Устройство простое и удобное в использовании. Для работы с ним вам потребуется смартфон или планшет. Подключение не вызовет сложностей.

Цена: US $12.23 - 21.65

Интересный комплект, в который входит беспроводная клавиатура и мышь. Дизайн клавиатуры имеет фирменный вид, выглядит просто и впишется в любой интерьер. Клавиатура беспроводная с емкостью аккумулятора 400 мАч, этого вполне достаточно для продолжительной работы. Рабочий сигнал 2.4 ГГц. Оснащена красочной подсветкой (7 цветов), которая хорошо видна днем и не слепит ночью. Мышь беспроводная с энергосберегающей функцией может одновременно работать с двумя устройствами.





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Цена: US $25.91 - 33.59

Стильные смарт часы с элегантным дизайном и хорошим функционалом. Часы оснащены круглым AMOLED дисплеем с сенсорным управлением. Ремешок съемный. Подойдут как к спортивному, так и классическому стилю одежды. Автономность работы составляет 30 дней. 12 спортивных режимов порадуют людей с активной жизненной позицией. Часы также контролируют сердечный ритм, следят за фазами сна, подсчитывают пройденное расстояние, потраченные калории и многое другое.





Цена: US $135.99 - 138.71

Улучшить качество воздуха вам поможет данное устройство. Ионизатор быстро устранит неприятные запахи и уничтожит все вредоносные бактерии и вирусы в помещении. Имеет два режима: ионизация и озонирование. Во время озонирования человеку не рекомендуется находится в помещении.

Цена: US $25.31 - 28.22









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