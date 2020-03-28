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Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - ионизатор-очиститель воздуха, домашняя метеостанция, камера-эндоскоп KERUI

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FanJu FJ3365 

Домашняя метеостанция с анимированным прогнозом погоды с пиктограммами, большим дисплеем и привлекательным дизайном впишется в любой интерьер. На дисплей выводится показания максимальной и минимальной температуры как в помещении, так и на улице. Поддерживает функцию будильник, есть календарь. Сейчас на нее действует скидка 50%.

Цена: US $26.15

Многоразовая защитная маска

Многоразовая защитная маска для эффективной защиты органов дыхания от различных вирусов и бактерий. Изготовлена из качественных гипоаллергенных материалов. Маска плотно прилегает к лицу, что очень важно.

Цена: US $16.33 - 31.87

Мини IP камера

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Мини IP камера видеонаблюдения с широким углом обзора. IP камера прекрасно снимает как в дневное, так и в ночное время. Видео записывается в формате 720 Full HD. Благодаря компактному размеру вы сможете установить ее практически в любом месте. Управление можно осуществлять через устройство на базе IOS или Android. Также видео может храниться на карте памяти. Для двухсторонней связи в камере предусмотрен микрофон.  

Цена: US $10.89 - 29.22

Камера-эндоскоп KERUI

Полезное устройство, которое поможет вам заглянуть в труднодоступные места, например: двигатель автомобиля, узкие проемы, трубы и т.д. Благодаря маленькому диаметру головки его можно использовать в самой маленькой щели. Устройство простое и удобное в использовании. Для работы с ним вам потребуется смартфон или планшет. Подключение не вызовет сложностей. 

Цена: US $12.23 - 21.65

Беспроводная клавиатура и мышь

Интересный комплект, в который входит беспроводная клавиатура и мышь. Дизайн клавиатуры имеет фирменный вид, выглядит просто и впишется в любой интерьер. Клавиатура беспроводная с емкостью аккумулятора 400 мАч, этого вполне достаточно для продолжительной работы. Рабочий сигнал 2.4 ГГц. Оснащена красочной подсветкой (7 цветов), которая хорошо видна днем и не слепит ночью. Мышь беспроводная с энергосберегающей функцией может одновременно работать с двумя устройствами. 

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Цена: US $25.91 - 33.59

Смарт часы Xiaomi Amazfit GTR

Стильные смарт часы с элегантным дизайном и хорошим функционалом. Часы оснащены круглым AMOLED дисплеем с сенсорным управлением. Ремешок съемный. Подойдут как к спортивному, так и классическому стилю одежды. Автономность работы составляет 30 дней. 12 спортивных режимов порадуют людей с активной жизненной позицией. Часы также контролируют сердечный ритм, следят за фазами сна, подсчитывают пройденное расстояние, потраченные калории и многое другое.


Цена: US $135.99 - 138.71

Ионизатор-очиститель воздуха

Улучшить качество воздуха вам поможет данное устройство. Ионизатор быстро устранит неприятные запахи и уничтожит все вредоносные бактерии и вирусы в помещении. Имеет два режима: ионизация и озонирование. Во время озонирования человеку не рекомендуется находится в помещении. 
Цена: US $25.31 - 28.22



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Me4tatelI&gt;
15:30
а потом берешь и создаешь проблемы tsmc)) и все... )))
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Yolanda Tarska
15:29
Лучше на встройке сидеть, она хотя бы нормальные драйвера имеет, ускоряет Youtube, поддерживает современные стандарты, нет багов и всё поддерживается.
Продажи видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Ampere сдвигаются на конец 2020 года
Me4tatelI&gt;
15:27
зачем? для страданий на домашнем пк есть дистрибутивы linux)) и x86 кстати образы android были и есть (ну по крайне мере для тестирования в эмуляторе intel x86 как платформа есть)
Китай переходит на отечественную операционную систему и собственные процессоры – начался массовый отказ от американских технологий
Dark_Cloud
15:24
Вы хоть понимаете, что встретить ошибку, которая выявляется в процессе использования, собрать багрепорты и исправить - это простительно, а сломать то, что прекрасно работало в предыдущих драйверах, и ...
Вылетов больше не будет: NVIDIA выпустила Hotfix для драйверов 445.75
A_K_
15:23
Сижу на 8600GT 256Mb. Для не игр хватает.
Продажи видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Ampere сдвигаются на конец 2020 года
Сверхчеловек
15:21
Администрация заблокируйте пожалуйста навсегда неадеквата с ником Nika_Life (посмотрите его твиттер).
Праздник самоизоляции - более 50 игр, а также множество премиального контента раздают бесплатно
Эдуард Многочленов
15:19
сижу на гт8800 ровно
Продажи видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Ampere сдвигаются на конец 2020 года
Nika_Life
15:17
С порнохаб найопка. Там неделлю бессплатно, а потом $35 неделля.
Праздник самоизоляции - более 50 игр, а также множество премиального контента раздают бесплатно
Сверхчеловек
15:15
уВася научись различать рекламу от новости.
Праздник самоизоляции - более 50 игр, а также множество премиального контента раздают бесплатно
Сверхчеловек
15:14
Порнохабу уважуха. Хоть люди стресс снимут безопасно для всех.
Праздник самоизоляции - более 50 игр, а также множество премиального контента раздают бесплатно
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