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Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - пистолет-будильник, pетро-клавиатура, аккумуляторы ZNTER АА LiPo 1250 мАч и мышь

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Ретро-клавиатура и мышь Usmart-Life

Стильный комплект из беспроводной клавиатуры в ретро-стиле и мыши. Клавиши круглые, к которым быстро привыкаешь. Нажимаются легко. Скорость отклика 3 мс. Рабочий сигнал 2.4 ГГц. Данная клавиатура работает практически с любыми гаджетами.


Цена: US $25.67

Фитнес-трекер 

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Хороший фитнес-трекер, который будет следить за вашей физической активностью в течение дня. Оснащен 0,96 дисплеем, на котором четко отображается вся информация. Фитнес-трекер получил современный дизайн, смотрится стильно. Для любителей активного образа жизни в нем предусмотрено несколько спортивных режимов. Также вы сможете смотреть прогноз погоды, количество потраченных калорий, мониторить артериальное давление, получать уведомления из социальных сетей, уведомления о входящих вызовах и многое другое. 

 Цена: US $25.23

Пистолет-Будильник

Оригинальный будильник, который может стать не только интересным приобретением, но и необычным подарком. Такой будильник добавит немного драйва в утреннее пробуждение. Будильник оснащен мишенью, которая поднимается во время срабатывания таймера, чтобы выключить сигнал, вам необходимо попасть с инфракрасного пистолета прямо в центр мишени. 

 Цена: US $17.56

Аккумуляторные батареи «Крона» 9В 400 мАч

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Аккумуляторные батареи, которые сэкономят ваши деньги. Один аккумулятор способен заменить несколько сотен батареек. Емкость: 400 мАч. Имеют стабильное напряжение на выходе 9 В. Не требуется специальное зарядное устройство и заряжаются от любого USB порта.

Подходят для питания фотовспышек, одежды с подогревом, механических игрушек и других электронных товаров, для питания которых требуется сильное энергопотребление.



Цена: US $8.48

Механическая клавиатура 

Новая беспроводная клавиатура получила оригинальный дизайн. Сейчас на нее действует хорошая скидка. Клавиши круглые, разноцветные. Несмотря на круглую форму набирать текст очень легко и удобно. Соединяется с планшетом, компьютером и другими устройствами посредством bluetooth. Клавиатура имеет не только стильный внешний вид, но и отличный функционал.   Цена: US $22.80

Стикер светоотражающий на машину

Популярные светоотражающие стикеры на автомобиль изготовлены из световозвращающего материала на самоклеющейся основе. Наклейка легко клеится, при необходимости ее легко снять. Не оставляет следов клея. 

Цена: US $0.01

Аккумуляторы ZNTER АА LiPo 1250 мАч micro USB

Хорошие micro USB аккумуляторы, не имеют эффекта памяти. Аккумуляторы являются перезаряжаемыми в отличие от обычных батареек АА. Благодаря встроенному USB, можно заряжать просто подключив к компьютеру, ноутбуку или любому другому устройству с USB. Емкость 1250 мАч.

Количество циклов заряда и разряда 3 000. Время зарядки: 2 часа. Подойдут для питания различных электронных устройств, например, фотоаппаратов, радиоприемников, ЖК-телевизоров и т.д

 

 Цена: US $10.63 - 22.03



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