Водяное охлаждение состоит из водоблока для ЦПУ, помпы и радиатора. Материал радиатора: алюминий. В комплект также входит для вентилятора с качественной подсветкой. Уровень шума составляет 13.5-35.2 дБа. Помпа оснащена декоративными элементами и подсветкой, смотрится эффектно. Водоблок также подсвечивается.

Цена: US $136.25

Новые кейкапы с прочной конструкцией, на которые стоит обратить внимание. Совместимы со всеми механическими клавиатурами. Имеют новое светопрозрачное двухслойное исполнение, благодаря этому подсветка RGB заиграет новыми красками. Инструмент для снятия клавиш поставляется в комплекте.

Цена: US $15.99

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Популярные наушники от компании Xiaomi сочетают в себе сенсорное управление, объемное звучание и хорошую автономность. Благодаря уникальной конструкции наушники плотно сидят в ушной раковине и не выпадают. При длительном использовании не вызывают дискомфорт. Каждый наушник весит 4,5 гр. Наушники оснащены 14,2-мм динамическими излучателями, благодаря этому звук яркий и насыщенный. Автономность работы наушников составляет 14 часов.

Цена: US $50.15 - 54.20

Прочная водонепроницаемая лента, которая мгновенно приклеивается к любой поверхности. Лента не боится воды и будет полезна в любом хозяйстве. Отлично подходит для быстрого ремонта лодок, труб, различных утечек и т.д.

Цена: US $3.86

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Беспроводная клавиатура облегчит набор длинных текстов или обычных сообщений. Пользоваться такой клавиатурой очень удобно. Работает с различными электронными гаджетами посредством Bluetooth соединения. Количество клавиш 59 шт. Клавиатура имеет компактный размер, благодаря этому ее удобно брать с собой в путешествие, на работу или учебу. Вес: 180 гр.

Цена: US $4.37 - 11.95

Популярный фитнес-браслет, на который сейчас действует хорошая скидка. Фитнес-браслет оснащен большим сенсорным дисплеем прямоугольной формы. Емкость встроенного аккумулятора 90 мАч, этого вполне достаточно для продолжительной работы. Фитнес-трекер будет отслеживать сердечный ритм, количество пройденных шагов и сожженных калорий, мониторить фазы сна. Вы будете получать уведомления из социальных сетей, о предстоящих событиях, входящих вызовах и т.д. В фитнес-браслете предусмотрено несколько спортивных режимов. Интересная находка, которая стоит вашего внимания.

Цена: US $14.62

Умные весы от компании Xiaomi, с помощью которых вы сможете следить за состоянием вашего здоровья. Устройство синхронизируется с вашим смартфоном и помогает контролировать ваше здоровье. Качество сборки весов — на высоком уровне. Они идеально впишутся в ваш интерьер. Максимальный вес 150 кг.

Цена: US $33.82 - 50.15





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