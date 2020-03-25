Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - качественные кейкапы, водяное охлаждение, сверхпрочная водонепроницаемая лента и многое другое

для раздела Блоги
+
Gigabyte 2080 Super - суперпредложение в Ситилинке
RTX 2070 в Регарде резко дешевле чем везде
Nvidia RTX 8000 - 600 000р
RTX 2060 по старой цене в Регарде
1000 товаров по 1 рублю в Ситилинке

Водяное охлаждение ALSEYE XTREME PC

Водяное охлаждение состоит из водоблока для ЦПУ, помпы и радиатора. Материал радиатора: алюминий. В комплект также входит для вентилятора с качественной подсветкой. Уровень шума составляет 13.5-35.2 дБа. Помпа оснащена декоративными элементами и подсветкой, смотрится эффектно. Водоблок также подсвечивается.  

Цена: US $136.25

Качественные кейкапы

Новые кейкапы с прочной конструкцией, на которые стоит обратить внимание. Совместимы со всеми механическими клавиатурами. Имеют новое светопрозрачное двухслойное исполнение, благодаря этому подсветка RGB заиграет новыми красками. Инструмент для снятия клавиш поставляется в комплекте.  

Цена: US $15.99

Наушники Xiaomi Mi Air

реклама

Популярные наушники от компании Xiaomi сочетают в себе сенсорное управление, объемное звучание и хорошую автономность. Благодаря уникальной конструкции наушники плотно сидят в ушной раковине и не выпадают. При длительном использовании не вызывают дискомфорт. Каждый наушник весит 4,5 гр. Наушники оснащены 14,2-мм динамическими излучателями, благодаря этому звук яркий и насыщенный. Автономность работы наушников составляет 14 часов.    

Цена: US $50.15 - 54.20

Сверхпрочная водонепроницаемая лента 

Прочная водонепроницаемая лента, которая мгновенно приклеивается к любой поверхности. Лента не боится воды и будет полезна в любом хозяйстве. Отлично подходит для быстрого ремонта лодок, труб, различных утечек и т.д.

Цена: US $3.86

Мини клавиатура

реклама

Беспроводная клавиатура облегчит набор длинных текстов или обычных сообщений. Пользоваться такой клавиатурой очень удобно. Работает с различными электронными гаджетами посредством Bluetooth соединения. Количество клавиш 59 шт. Клавиатура имеет компактный размер, благодаря этому ее удобно брать с собой в путешествие, на работу или учебу. Вес: 180 гр. 

Цена: US $4.37 - 11.95

Фитнес-браслет Lerbyee M4

Популярный фитнес-браслет, на который сейчас действует хорошая скидка. Фитнес-браслет оснащен большим сенсорным дисплеем прямоугольной формы. Емкость встроенного аккумулятора 90 мАч, этого вполне достаточно для продолжительной работы. Фитнес-трекер будет отслеживать сердечный ритм, количество пройденных шагов и сожженных калорий, мониторить фазы сна. Вы будете получать уведомления из социальных сетей, о предстоящих событиях, входящих вызовах и т.д. В фитнес-браслете предусмотрено несколько спортивных режимов. Интересная находка, которая стоит вашего внимания.  

Цена: US $14.62

Смарт-весы Xiaomi Mi Smart

Умные весы от компании Xiaomi, с помощью которых вы сможете следить за состоянием вашего здоровья. Устройство синхронизируется с вашим смартфоном и помогает контролировать ваше здоровье. Качество сборки весов — на высоком уровне. Они идеально впишутся в ваш интерьер. Максимальный вес 150 кг. 

Цена: US $33.82 - 50.15


Море скидок и купоны от компании Xiaomi - ТУТ


Друзья, не забываем подписываться на телеграм канал, где вы сможете найти много новых и интересных товаров!   

               

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

электроника гаджеты подборка гаджеты aliexpress подборка aliexpress aliexpress 2020 гаджеты xiaomi электроника aliexpress алиекспресс aliexpress на русском электроника из китая aliexpreess гаджеты для игрового пк c aliexpress электроника xiaomi гаджеты для игрового пк али
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & GeForce GTX 1660 VS Ryzen 5 1600 & Radeon RX 590
+
Обзор компактного корпуса SGPC K39: ничего лишнего – только необходимое
79
Битва процессоров: Core i3-9350KF VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
20
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX Vega 64
40
Обзор и тест корпуса AeroCool AirHawk
9
Тестирование видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в игре Total War: Three Kingdoms
23
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix X570-i Gaming
16
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe Plextor M9PGN Plus (PX-1TM9PGN+) объемом 1 Тбайт
16
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce GTX 1650 Super VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 580
49
Обзор корпусных вентиляторов AeroCool Astro 12 Pro: космическое представление
15

Интересные материалы

Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX Vega 64
22 марта 2020 40
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce GTX 1650 Super VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 580
18 марта 2020 49
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 7 1700 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
16 марта 2020 47
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX 5700
13 марта 2020 29
Обзор обновленной линейки блоков питания be quiet! Pure Power 11
12 марта 2020 39
Обзор компактного корпуса SGPC K39: ничего лишнего – только необходимое
24 марта 2020 79

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Процессоры AMD Ryzen 5000-й серии смогут совершить огромный скачок производительности
58
Бывший разработчик Sony: разница в производительности между PlayStation 5 и Xbox Series X очень велика
84
Супер-кулер Corsair A500 провалил все тесты, но канадские энтузиасты Hardware Canucks попытались его починить
30
Российская версия «облачного» сервиса NVIDIA GeForce NOW стала бесплатной на месяц
14
В Steam и Epic Games Store бесплатно раздают игры
14
Технология NVIDIA DLSS 2.0 повышает производительность в 2-4.6 раза — даже GeForce RTX 2060 позволит играть в 4К
50
Количество пользователей EMUI 10 перевалило за 100 миллионов
4
Valve объяснила, почему Half-Life 3 так до сих пор и не вышла
30
GSC Game World показала первый снимок экрана S.T.A.L.K.E.R. 2
59
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 в честь 13-летия игры Тень Чернобыля сделали фанатам подарок
22
AMD Ryzen 9 3900X на частоте 5613 МГц занял второе место в Geekbench3 Multi Core
3
«Гвинт» добрался до устройств под управлением Android
4
Новые сведения о видеокарте NVIDIA GeForce RTX 3090 Ampere – сроки выхода и технические характеристики
12
Вышло масштабное обновление DLSS 2.0 от NVIDIA - улучшенное быстродействие, внедрение поддержки UE 4, более продвинутый AI
11
Первые сведения о технических характеристиках процессоров Intel Core 11-го поколения – новая архитектура, PCIe 4.0 и продвинутая графика
28
AMD представит настольные процессоры Ryzen 4000 и видеокарты Radeon RX Navi 2X осенью
51
Критики в восторге от Half-Life Alyx
21
Архитектура RDNA2 для Xbox Series X и PS5 отличается от RDNA2 для следующего поколения Radeon
13
Процессоры AMD Ryzen монополизировали продажи в немецкой Mindfactory
Видеокарта AMD Big Navi на архитектуре RDNA2 будет производительнее, чем то, что показали в игровых приставках PlayStation 5 и Xbox Series X

Популярные статьи

Статистика отвалов чипов процессоров видеокарт Nvidia и ATI/AMD
106
Mount & Blade 2: Bannerlord - тестирование бюджетных видеокарт на максимальных настройках графики в 4K
64
Разгон и тестирование Geforce GTX 465 в 3-Way SLI
24
Обзор компактного корпуса SGPC K39: ничего лишнего – только необходимое
79
Выбираем игровой монитор правильно: диагональ, типы матриц, частота обновления
35
Как бесплатно раздать себе интернет со смартфона на ПК, метод бедных студентов
3
Linux vs Windows - попытаемся сравнить объективно
7
Подсветка блока питания – бессмысленная переплата, но это не точно
4
Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & GeForce GTX 1660 VS Ryzen 5 1600 & Radeon RX 590
+

Сейчас обсуждают

Александр Ферман
09:09
"На сегодняшний день, несмотря на все очевидные плюсы Линукс, я не вижу ни одного повода, чтобы она вытеснила Виндоус" - ну да, разве Микрософт допустит такое?)
Linux vs Windows - попытаемся сравнить объективно
RussianNeoguy
09:08
Все эта хрень была известна еще 10 лет назад. Уберите этого молокососа с оверов плиз!
Как бесплатно раздать себе интернет со смартфона на ПК, метод бедных студентов
mimigen
09:08
Рома. Вы так настойчиво доказываете, что Линукс - это лучшее, что есть на свете, что хочется бросить все, выкинуть все ос и быстро поставить Вашу любимую операционку. А если серьезно, то позициониров...
Linux vs Windows - попытаемся сравнить объективно
Александр Ферман
09:05
"можно поставить и юзать ВСЕ!!!!!!!!" - чтобы постоянно ребутаться туда-сюда? Идиотия какая-то
Linux vs Windows - попытаемся сравнить объективно
U-zver
09:04
Как бесплатно раздать себе интернет со смартфона на ПК, метод бедных студентов
Aktay
09:04
перед hl3... для vr
Valve считает, что моддеры рано или поздно отвяжут Half-Life Alyx от VR, но это будет плохо
EzdiUmno.ru
09:02
Телефончик интересный. Хотя в свое время были Минифоны размером с кредитку. Жаль тогда не купил для коллекции.
Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - водяное охлаждение, фитнес-браслет Mi Smart Band 4, мини IP камера для видеонаблюдения и многое другое
EzdiUmno.ru
09:00
Смотря какие Соньки. Очень качественный звук даже у недорогих наушников.
Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - водяное охлаждение, фитнес-браслет Mi Smart Band 4, мини IP камера для видеонаблюдения и многое другое
Каа
08:58
в моём понимании всё что светится, если это не фара или светильник, то это самое последнее по качеству говно, которое можно купить.
Подсветка блока питания – бессмысленная переплата, но это не точно
Taketon
08:53
Как по мне много дрочева на буквы HL и VR, а сама то игра как???? если откинуть это, игра шедевр или проходной трешачек???
Valve считает, что моддеры рано или поздно отвяжут Half-Life Alyx от VR, но это будет плохо
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем