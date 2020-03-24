Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - водяное охлаждение, фитнес-браслет Mi Smart Band 4, мини IP камера для видеонаблюдения и многое другое
Водяное охлаждение
Бесшумное жидкостное охлаждение для ПК или ноутбука обеспечит данный блок. Можно использовать при монтаже снаружи. Имеет не только стильный внешний вид, но и достаточно хорошее качество.
Цена: US $104.26 - 148.20
Мини телефон
Оригинальный телефон в виде небольшой баночки имеет компактный размер. Его можно носить на связке с ключами в качестве брелка и пользоваться как обычным телефоном. Его размер: 67,2x29x18 мм. Оснащен двумя слотами для sim-карт. Поддерживает карты памяти до 32Гб. Есть встроенная камера. Емкость встроенного аккумулятора 600 мАч, этого достаточно для продолжительной работы.
Цена: US $16.90 - 24.40
Беспроводная IP камера
рекламаМини беспроводная IP камера для видеонаблюдения со встроенным микрофоном и датчиком движения. Камера хорошо снимает видео со звуком как днем, так и ночью. Может транслировать видео в режиме реального времени через интернет. Имеет компактный размер, что позволяет установить ее практически в любом месте.
Цена: US $14.56 - 27.20
Мышь Xiaomi Mi Mouse Wireless
Беспроводная мышь от компании Xiaomi с минималистичным дизайном и отличным функционалом. Корпус изготовлен из прочного пластика. Благодаря эргономичному корпусу идеально лежит в руке. Оснащена высокоточным сенсором 1200 dpi. Весит: 70 гр. Мышь поддерживается ПК с ОС Windows 7 и выше, а также macOS 10.8. Питается от батареек ААА.
Цена: US $14.44 - 14.98
Беспроводное зарядное устройство Xiaomi 20W
рекламаМощная беспроводная зарядка с интерфейсом USB Type-C. С ее помощью вы сможете зарядить любой гаджет намного быстрее, чем от обычной зарядки. Мощность 20 Вт. Устройство имеет защиту от перегрева, перенапряжения, короткого замыкания, а также распознает различные предметы и автоматически отключается при попадании на него металлических предметов.
Цена: US $17.42
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 4
Популярный фитнес-трекер со встроенным пульсометром, акселерометром и красочным дисплеем. Трекер будет отслеживать вашу физическую активность в течение дня, подсчитывать количество потраченных калорий, пройденный путь, отслеживать фазы сна. Вы сможете получать уведомления из социальных сетей, отвечать на входящие вызовы, управлять музыкой и многое другое. Емкости встроенного аккумулятора хватит на 20 дней автономной работы. В фитнес-трекере можно купаться и погружаться на небольшую глубину.
Цена: US $28.96 - 31.10
Xiaomi Mi Piston 3
Наушники со стильным дизайном и качественным звучанием. Простые в использовании, удобно сидят в ушной раковине и не выпадают. Звук яркий и насыщенный с глубокими басами. При длительном использовании не доставляют дискомфорт.
Цена: US $7.99
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