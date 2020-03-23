Высококачественный кабель, предназначенный для быстрой зарядки Вашего телефона, а также для передачи данных. Сила тока 3А. Кабель с металлическим корпусом и качественной нейлоновой обмоткой. Число заказов более 14 000, рейтинг 4,8 из 5.

Цена: US $0.01 - 1.59

Новые декоративные подушки, которые станут отличным приобретением для тех, кто любит котов. Подушки очень удобные и простые в уходе, имеют гипоаллергенный накопитель. Такие подушки могут стать как отличным подарком, так и хорошим приобретением для вашего дома.

Цена: US $20.80

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Популярный современный фонарик, работающий на светодиодах. Имеет огромный ресурс работы. Потребляет минимальное количество энергии, благодаря этому работает на протяжении длительного времени. Имеет три режима работы. Благодаря компактному размеру фонарик удобно брать с собой на кемпинг, рыбалку или путешествие. Стойкий к ударам.

Цена: US $4.65 - 14.99

Внешний SSD размером меньше спичечного коробка и интерфейсом USB 3.0 Type-C обеспечивает высокую скорость передачи данных. На странице продавца есть несколько вариаций объемов SSD от 120 Гб до 1 Тб. Не боится ударов и падений. Хороший вариант для переносного диска.

Цена: US $31.31 - 106.87

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Популярный фитнес-трекер Letike GT101 - функциональный гаджет, который объединяет в себе достижения технологического процесса и моду на поддержание физической активности. Трекер будет отслеживать вашу физическую активность в течение дня, следить за состоянием сердечного ритма, отслеживать фазы сна и не только. Вы сможете получать уведомления о входящих вызовах, сообщения из социальных сетей, уведомления о предстоящих событиях. Емкость встроенного аккумулятора 90 мАч, этого хватает для работы на протяжении 10 дней.

Цена: US $13.16

Шуруповерт от компании Xiaomi имеет достаточно прочный корпус. Оснащен индикацией, которая загорается при нажатии кнопки запуска. Емкость встроенного аккумулятора 2000 мАч. Крутящий момент в 5 Ньютон метров. В комплекте поставляются винтовые биты. Идеально подходит для сборки мебели и других бытовых работ.

.Цена: US $31.99 - 36.99

Милый силиконовый ночник, который не оставит равнодушным никого. Силиконовый корпус очень приятный и мягкий на ощупь. Предусмотрено 9 цветов свечения, для смены цвета необходимо немного хлопнуть ночник по корпусу. Емкость встроенного аккумулятора 700 мАч, этого достаточно для работы на протяжении 15-20 часов.

Цена: US $9.43





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