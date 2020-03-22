Миниатюрный смартфон с поддержкой 4G. Работает на OC Android 8.1. Имеет 1Гб встроенной и 8 Гб оперативной памяти. Емкость встроенного аккумулятора 1 000 мАч. Оснащен фронтальной и основной камерой. Телефон имеет громкий динамик. Даже в ветреную погоду собеседник будет хорошо слышать вас. Легкий, компактный с ярким дизайном и хорошим функционалом, такой телефон может стать приятной и полезной находкой для вас.

Цена: US $69.99 - 139.99

Слабо завязанные шнурки распускаются в самый неподходящий момент. Однако, есть простой выход: это оригинальные шнурки без завязок. Очень удобная и полезная вещь. Пользоваться такими шнурками одно удовольствие. Рейтинг 4,9 из 5, количество заказов более 8 000.

Цена: US $0.84 - 1.14

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Популярная точилка для ножей, которая станет отличным дополнением к любой кухне. Точилка имеет эргономичный дизайн и надежную конструкцию, благодаря этому заточку ножей можно производить быстро и легко. Противоскользящая поверхность на рукоятке обеспечивает вашу безопасность.

Цена: US $6.57 - 9.09

У каждого из нас есть большое количество гаджетов, которые требуют регулярной зарядки, и часто бывает, что обычных розеток не хватает. С этой проблемой поможет справиться новое зарядное устройство на 8 USB портов с небольшим дисплеем на верхней панели. Максимальный ток заряда составляет 8 А.

Цена: US $17.68 - 18.63

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Новая стеклянная кружка ручной работы. Она не только стильная, но и имеет эксклюзивный дизайн. Такая кружка идеально подойдет для оригинального подарка. Ее размер 8,5x8.5x9 см. Емкость 220 мл. Отличная находка, которая стоит вашего внимания.

Цена: US $9.35

Очень востребованный прибор, который широко применяют при ремонте, в авто мастерских, в домашнем хозяйстве. С его помощью вы сможете быстро исследовать самые труднодоступные места. Миниатюрная камера позволяет получить хорошие снимки и видео. Прибор не боится грязи и влаги. Хорошее устройство, пригодится каждому.

Цена: US $3.20 - 3.99

Компактный SSD-накопитель популярный среди пользователей. Имеет компактный размер 66x36x9 см. Скорость записи 270 Mb/s, чтения - 280 Mb/s. Объем от 120 до 500 Гб на выбор. SSD имеет огромное количество отзывов, в которых пользователи отмечают хорошее качество, удобство в использовании и невероятно малый размер.





Цена: US $31.99 - 104.99





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