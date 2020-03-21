Миниатюрный и легкий повербанк емкостью 10 000 мАч. Оснащен небольшим дисплеем, на котором отображается процент оставшегося заряда. Габариты: 93,5x64,2x23,5 мм. Повербанк имеет защиту от короткого замыкания, перегрева и прочего. Оснащен 2 портами USB и 1 micro USB. Сила тока USB портов: 2 А. Число заказов более 7 000, рейтинг 4,8 из 5.

Цена: US $10.99 - 13.85

Хороший разборный респиратор пригодится каждому. Данную модель комфортно носить на протяжении всего дня. Благодаря продуманной конструкции фильтры легко меняются. Они идут как в комплекте, так и продаются отдельно.

Цена: US $9.99

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Крутая игрушка, которая будет интересна не только ребенку, но и взрослому. Автомобиль получил яркий запоминающийся дизайн и достаточно большие габариты. Управляется с помощью специального пульта, который одевается на кисть. Игрушка умеет делать трюки и преодолевать препятствия. Скорость 25 км/ч. Емкость встроенного аккумулятора 1300 мАч.

Цена: US $43.75

Универсальный вытяжной кабель, с помощью которого вы сможете одновременно не только заряжать три гаджета, но и передавать данные. Оболочка кабеля выполнена из экологически чистого термополиуритана. Скорость передачи данных на 30 % быстрее, чем у стандартного кабеля. Благодаря уникальной конструкции кабель легко носить с собой, прослужит долго.

Цена: US $4.99

Интересная модель смарт-часов, на которую действует хорошая скидка. Часы получили современный дизайн, большой круглый дисплей и отличный функционал. Данная модель будет отлично смотреться как на женской, так и на мужской руке. Часы будут отслеживать вашу физическую активность в течение дня, подсчитывать потраченные калории, следить за фазами сна. Вы будете получать ууведомления из социальных сетей, оповещения о предстоящих важных событиях и т.д.

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Цена: US $9.98

Полезная находка на АлиЭкспресс, которая поможет быстро навести порядок с кабелями. Данный органайзер получил современный дизайн. Крепится на двухсторонний скотч. Его можно использовать как дома, так и в машине. Органайзер будет держать кабели в правильном положении и предотвращать перегибы, благодаря этому кабели прослужат вам намного дольше.

Цена: US $0.01 - 3.65

GPS-tracker предназначен для контроля местонахождения ваших ценных вещей. С помощью такого миниатюрного устройства вы сможете отследить точные координаты автомобиля, багажа и даже вашего домашнего любимца. Цена: US $8.99 - 11.99





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