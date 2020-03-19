Популярная зажигалка, которую по достоинству оценило множество покупателей. Число заказов более 22 000. Зажигалка заправляется газом через специальный клапан. Оснащена предохранителем и регулятором интенсивности пламени.

Цена: US $2.99

Все из нас мечтают о здоровой белоснежной улыбке, но обычной зубной щетки и зубной пасты недостаточно. Справиться с этой задачей вам поможет портативный ирригатор с АлиЭкспресс. Благодаря компактным размерам он не займет много места. Пульсирующая струя хорошо подходит для массажа десен, улучшая кровоснабжение и снижая кровоточивость. Имеет три уровня давления. Емкость бака 200 мл. Данная модель подойдет для всей семьи.

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Цена: US $28.93

Хороший электрический паяльник с регулировкой температуры идеально подойдет для различных паяльных работ. Мощность: 80 Вт. Температура жала составляет 180-500 °C, которую вы можете самостоятельно регулировать. Рабочее напряжение 220-240 В. Поставляется в специальном чехле с дополнительными аксессуарами.







Цена: US $12.28 - 25.99

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Новые беспроводные наушники с великолепным дизайном. Оснащены небольшим LED дисплеем, на котором отображается заряд наушниках в процентах. Благодаря уникальной конструкции они удобно сидят в ушной раковине. Звук яркий и насыщенный с хорошими басами. Несмотря на бюджетную стоимость данная модель имеет хорошие характеристики. Наушники имеют автоматическую синхронизацию. Одной зарядки хватает на 2-3 часа прослушивания музыки. Работают с любым планшетом, смартфоном, ноутбуком. Кейс заряжается полностью в течение часа.

Количество заказов более 62 000, рейтинг 4,8 из 5.

Цена: US $12.03

Умные смарт часы Makibes T3 получили современный дизайн, который привлекает внимание, и мощный функционал. Монитор круглый, напоминает жесткую классику. Смотрятся часы на запястье эффектно. Ремешок силиконовый, приятный к телу.



В часах предусмотрено множество функций для контроля и измерения физической активности. Чтобы увеличить функционал устройства, необходимо установить специальную программу на смартфон.





Цена: US $18.79

Ретро игровая 8-битная консоль с кабелями HDMI и AV, в памяти которой записано 620 разных игр. Можно играть на любом телевизоре и вдвоём. Данная модель - это миниатюрная версия самой популярной домашней системы для видеоигр Dendy, со встроенными играми. Для современной игры в комплекте идут два джойстика.



Цена: US $14.31 - 21.68

Игровая мышь с 7 кнопками и качественной LED подсветкой. Мышь имеет удобную эргономическую форму. На корпусе находится кнопка для регулировки DPI 800/1200/1600/2400. Мышь шустрая и чувствует себя уверенно на любой поверхности. Данная модель подойдет как для игр, так и для работы.

Цена: US $6.25 - 9.12













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