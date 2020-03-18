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Интересные автотовары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - парктроник на 4 датчика, защитная пленка для порогов автомобиля, светодиоды в приборную панель и многое другое

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Светоотражающая наклейка стикер

Чтобы выделиться среди серого потока машин и подчеркнуть индивидуальность вашего авто вы можете использовать данный стикер. Смотрится просто потрясающе. Благодаря светоотражающим свойствам рисунок будет хорошо виден как во время дождя, так и в темное время суток. 

Цена: US $0.62

Защитная пленка для порогов автомобиля

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Прозрачная пленка для защиты порогов от царапин и сколов. Это достаточно интересная и полезная находка для автомобилистов. Толстую пленку наносят на лакированную область порога. Смотрится как невидимый экран. При необходимости ее легко снять. 


Цена: US $3.17 - 11.98

Светодиодная лампа

Популярная светодиодная лампа C5W C10W предназначена для внутреннего освещения авто, подсветки номерных знаков, а также габаритов. Данная модель достаточно популярна среди пользователей, более 15 000 заказов. Светодиодная лампа практически не выделяет тепла и является вполне доступной по цене. 

Цена: US $0.59 - 0.81

Светодиоды в приборную панель автомобиля

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Светодиодные лампы в приборную панель, которые послужат отличной заменой класических ламп и галогенных. Смотрится светодиоды эффектно. Они обладают миниатюрными параметрами, но при этом излучают насыщенный и яркий свет. 

Цена: US $0.61 / набор

Парктроник на 4 датчика

Парктроник - система контроля и безопасности во время парковки. В комплект входит 4 датчика парковки, основной блок, фреза для сверления отверстий, индикаторный дисплей. Комплект можно установить самостоятельно. На странице продавца вы найдете семь вариаций цветов датчиков.

Цена: US $10.28 - 13.49

Автовизитка с номером телефона 

Автовизитка - полезная вещь для каждого автомобилиста. Карточка демонстрирует номер вашего телефона. Например, если вы преградили въезд другим машинам, то информация с таблички поможет быстро связаться с вами. Изготовлена из прочного ABS-пластика. Автовизитка устойчива к высоким и низким температурам. Имеет большое количество заказов и высокий рейтинг.

Цена: US $1.59

Подкрашивающий карандаш

Хороший подкрашивающий карандаш для быстрого ремонта небольших повреждений лакокрасочного покрытия. Идеально подойдет для удаления царапин на кузове авто. Объем флакона 12 мл. На страничке продавца вы найдете несколько вариаций расцветки. 

Цена: US $0.01




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