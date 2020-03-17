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Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - электроимпульсная зажигалка, инфракрасный термометр для лба и тела, вертикальная эргономичная проводная USB мышь и многое другое

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Механическая клавиатура METOO-ZERO

Профессиональная механическая клавиатура с качественной подсветкой от компании Metoo. Верхняя пластина из толстого алюминия. Нижняя из качественного пластика. Подсветка имеет 12 режимов. Ресурс нажатия каждой клавиши 50 000 000 раз. Отклик 3 мс.

Цена: US $32.56 - 40.39

Стилус для рисования

Качественный стилус для рисования, который можно использовать со смартфоном или планшетом. Очень простой и удобный в использовании. Стилус способен гарантировать высокую точность письма и сводит задержку отклика к минимуму. Данный товар заказали более 7000 раз. 

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Цена: US $2.71

Планшет для рисования

Электронный планшет для рисования подходит для разных возрастов. Размер экрана: 9 дюймов. Планет  сочетает в себе функции блокнота, небольшой школьной доски и альбома для рисования. Также он подходит для создания как иллюстраций, так и чертежей. Стилус к планшету сделан из качественного материала, обладает упругостью и высокой точностью. 

  Цена: US $11.75

Оригинальная Вертикальная эргономичная проводная USB мышь

Внешне мышь напоминает джойстик. Смотрится необычно. Вертикальная рукоятка снимает типичную нагрузку с запястья и обеспечивает комфортный и здоровый режим работы. Оснащена 6 кнопками. Сверху находится кнопка для регулировки разрешения 600/1000/1600 dpi. Подходит как для офисной работы, так и для игр. 

Цена: US $14.49

USB концентратор

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Отличное устройство в прозрачном корпусе, оснащенное 7 портами USB с возможностью раздельного включения/отключения устройств и поддерживающее дополнительное внешнее питание.

Цена: US $11.99 - 17.53

Электроимпульсная USB зажигалка

Электроимпульсная зажигалка с двойной дугой, это дает лучшую эффективность против ветра. Заряжается от устройства USB. Одного заряда хватает на неделю. Не боится ветра в отличие от обычной газовой зажигалки. Интересная находка, которая стоит вашего внимания. 

Цена: US $2.99 - 6.65

Инфракрасный термометр для лба и тела

Хороший бесконтактный термометр для быстрого и точного измерения температуры. Главное преимущество термометра - в технологии лучей ИК, которая позволяет быстро (всего за 0,5 – 1 секунду) и точно  (с шагом ± 0,2°C) определить температуру с расстояния 5-8 cм.

Цена: US $50.93



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