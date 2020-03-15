FanJu FJ3365 - популярная метеостанция с большим цветным дисплеем и внешним радиодатчиком. Дисплей отображает все показания температуры в режиме реального времени. Также на дисплей выводится дата, время, фазы луны, показания гигрометра, барометра. Метеостанция поддерживает функцию будильник, есть календарь и анимированные иконки.

Цена: US $26.00 - 26.60

Популярные беспроводные наушники c чистым звуком и хорошей функциональностью. Благодаря удобной конструкции они плотно сидят в ушной раковине и не выпадают. Данная модель подойдет для занятия спортом. Звук яркий и насыщенный с хорошими басами. Соединяются со смартфоном через Bluetooth. Управление сенсорное. Наушники имеют хорошую автономность (4-5 часов работы на одном заряде). Время зарядки 1 час. Сейчас на данную модель действует хорошая скидка.

Цена: US $16.47

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Универсальный набор инструментов, пригодится в современном доме каждому мастеру. В наборе множество инструментов, а также аксессуары к ним. Данный набор поможет справиться с различными задачами по ремонту.

Цена: US $24.99 - 249.99

Качественные аккумуляторы с реальной емкостью 2600 мАч. Широко используются для питания электроинструментов, в электросигаретах, электронных фонарей и других электронных приборов, для питания которых требуются емкие аккумуляторы.





Цена: US $2.54 - 18.86

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Карта памяти от Samsung 10 класса совместима с любыми устройствами. С помощью данной карты вы сможете сохранять четкое видео в формате Full HD и не бояться, что записанные данные могут пропасть. Карта памяти сохраняет работоспособность при температуре от -25° до 85° Цельсия. Количество заказов более 9 000.





Цена: US $7.29 - 40.68

Интересная находка на АлиЭкспресс, благодаря которой вы сможете увеличить изображение с вашего смартфона в несколько раз без потери качества. Вещь достаточно интересная и не требует питания.

Цена: US $8.81

Хорошая игровая мышь, получила великолепный дизайн. Оснащена 6 клавишами. Мышь классической формы имеет специальную эргономическую форму, поэтому идеально лежит в руке. Разрешение настраиваемое 1200/1600/2400/3200 dpi. Цена: US $6.99





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