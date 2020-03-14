Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Выбираем лучшую модель смарт-часов на АлиЭкспресс: топ новых моделей - популярные LEMFO N58, новые Amazfit Bip Lite, Amazfit GTR 42 mm

для раздела Блоги
+
СТАРАЯ цена на 2070 в Регарде. Успей.
48Gb GDDR Quadro RTX в продаже/Ядер тоже больше чем у всех
Ситилинк снижает цену на RTX 2070 третий день подряд
Вот эта 2080 Super не подорожала и дешевле любой 2080

Смарт-часы LEMFO L5

Lemfo L5 - качественные смарт-часы от известного китайского производителя, которые получили яркий инновационный дизайн. Экран круглый с диагональю 1,27 дюйма. На руке смотрится эффектно. Особенность часов в том, что они могут сопрягаться со смартфоном, а владелец может пользоваться всеми доступными функциями не вынимая смартфон из кармана. Часы могут похвастаться хорошей автономностью, а также отличным соотношением цены и качества. 

Цена: US $32.49 - 34.44

LEMFO N58

Популярная новинка, с помощью которой вы сможете не только отслеживать сердечный ритм, мониторить пульс, получать уведомления, но и управлять техникой находясь в другой части города. Корпус часов изготовлен из нержавеющей стали. Все датчики находятся на внутренней стороне часов. Часы оснащены IPS дисплеем с диагональю 1,22 дюйма. Совместимы как Android, так и iOS. Смарт-часы порадуют не только стильным видом, но и многочисленным набором функций. Смотрятся стильно. 

Цена: US $38.40 - 43.20

Смарт-часы Amazfit GTR 42 mm

реклама

Популярные смарт-часы, которые отлично сочетают в себе цену и качество. Корпус из алюминия. Дисплей 1,2-дюймовым AMOLED с плотностью 326 PPI и глянцевой рамкой, смотрится дорого. Ремешок съемный. Часы с хорошей автономностью на одном заряде проработают около 12 дней. Водонепроницаемость корпуса до 5 АТМ. Часы с хорошим набором всевозможных функций. Вы сможете отвечать на звонки, управлять музыкой, получать различные уведомления из социальных сетей, есть несколько спортивных режимов и высокоточный GPS. 

Цена: US $139.99

Amazfit Bip Lite

Для тех, кто любит активный образ жизни, идеально подойдет данная модель смарт-часов. Этот идеальный аксессуар может похвастаться хорошей автономностью 45 дней. Смарт-часы оснащены TFT дисплеем с диагональю 1,28 дюйма. Легкие и удобные, весят всего 32 грамма. В часах можно купаться и погружаться на глубину до 30 метров. Часы будут за вашей физической активностью в течение дня и отслеживать фазы сна ночью. Вы также будете получать уведомления о входящих вызовах, электронных письмах, сообщениях из социальных сетей и другие уведомления.

Цена: US $59.99

Huami Amazfit Pace Amazfit

реклама

Популярная модель смарт-часов, которая отлично сочетает в себе стильный дизайн, прекрасную автономность и хороший набор функций. Часы оснащены круглым 1.34-дюймовым дисплеем, на котором отображается время, а также данные о вашей активности. Часы легкие и удобные. Смотрятся эффектно. Оснащены датчиком сердечного ритма. Синхронизируются с устройствами посредством Bluetooth.
Встроенная память 4 Гб дает возможность сохранять любимые треки. Емкость встроенного аккумулятора 280 мАч. 

Цена: US $95.99

SENBONO S10 plus

   Смарт-часы с круглым сенсорным HD дисплеем, подходят как мужчинам, так и женщинам. Доступно девять циферблатов с настройкой яркости. Есть возможность установить понравившуюся фотографию на дисплей. Стандарт защиты IP67. Емкость аккумулятора 350 мАч, этого вполне достаточно для работы в течение 20 дней. Установив приложение на смартфон вы сможете расширить их функциональность. Вы будите получать уведомления из социальных сетей, напоминания о предстоящих важных событиях, управлять будильником, принимать звонки и т.д.

 

Цена: US $25.14 - 26.02



Успей получить максимальную скидку на хиты продаж

Друзья, не забываем подписываться на телеграм канал, где вы сможете найти много новых и интересных товаров!   

         

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

новинка умные часы aliexpess алиекспресс aliexpreess aliexpress2020 аликспресс новинка xiaomi новинка гаджеты смарт али смарт-браслет умные гаджеты умные-часы умные часы xiaomi
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тест видеокарты ASUS TUF Gaming X3 Radeon RX 5600 XT EVO (TUF 3-RX5600XT-O6G-EVO-Gaming)
8
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX 5700
21
Обзор обновленной линейки блоков питания be quiet! Pure Power 11
31
Тестирование видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в игре World War Z
13
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce GTX 1650 Super
15
В погоне за производительностью: процессоры – март 2020
32
Ретроклокинг: все топы NVIDIA – PCI-Express интерфейс
85
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
85
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: март 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
21
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 2070 Super GP OC (NE6207ST19P2-180T)
18

Интересные материалы

Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
9 марта 2020 85
Изучаем влияние частоты DDR4 2666 - 4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K
2 марта 2020 122
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: март 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
8 марта 2020 21
Выбираем ЦАП с лучшим звуком: кандидаты из Китая
6 марта 2020 189
Ретроклокинг: все топы NVIDIA – PCI-Express интерфейс
10 марта 2020 85
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
4 марта 2020 56

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Выбор лучшего геймерского процессора за разумные деньги: AMD Ryzen 5 3600X против Intel Core i5-9600K
155
Honor 20 и Honor 20 Pro получат Android 10 на этой неделе
18
GeForce GTX 275 с почти двукратным разгоном отметилась в 3DMark Vantage Performance
5
Производительность Sony PlayStation 5 Pro может оказаться выше чем у GeForce RTX 2080 Ti
31
Лучшие видеокарты для покупки в 2020 году по версии TechSpot
29
Видеокарты AMD Radeon RX 7000 будут построены на 5-нм техпроцессе и архитектуре RDNA3
60
Обновленный NOKIA XPRESSMUSIC получил сертификацию 3C и готов к выпуску
9
35 Вт вместо 123: Intel 10-го поколения потребляет в 4 раза больше мощности чем было заявлено
40
Как безопасно разогнать видеокарту – инструкция от Hardware Times
9
Очередной бенчмарк был уличён в излишней преданности процессорам Intel — новая версия пакета низвергла CPU от AMD в бездну
21
AMD официально снизила цены на процессоры Ryzen 3000-й серии на 25-50 долларов
46
Windows 10 оказалась не самой уязвимой системой: первое место досталось Linux
16
Новая версия графической модификации The Witcher 3 HD Reworked Project уже доступна для загрузки
15
Intel Core i5-10400 может стать хорошим середняком для геймеров – характеристики и реальная фотография
44
Лучшие геймерские видеокарты для любого кошелька по версии Techspot
2
Эксперты международного формата прокомментировали опасность 5G сетей на организм
36
Анонсирован Xiaomi Redmi Note 9 Pro: Snapdragon 720G, до 6 ГБ ОЗУ, АКБ на 5020 мАч от 175 долларов
4
Апгрейд откладывается: рубль вниз, цены вверх
79
Курс биткоина рухнул на треть за несколько дней
26
Когда процессоры были большими: сотрудники AnandTech увеличили Ryzen в 723 раза
10

Популярные статьи

VRM плавится - пользователь радуется
113
Обзор обновленной линейки блоков питания be quiet! Pure Power 11
31
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX 5700
21
Тестирование видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в игре World War Z
13
Топ 10 забытых PC игр, которых уже нет в продаже
15
Ryzen и однопоток: тестирование Ryzen 7 2700 в оригинальной трилогии GTA
13
Обзор и тест видеокарты ASUS TUF Gaming X3 Radeon RX 5600 XT EVO (TUF 3-RX5600XT-O6G-EVO-Gaming)
8

Сейчас обсуждают

Maks Panteleev
08:27
Время amdительных историй
ТОП лучших игровых процессоров на все случаи жизни от AMD – выбираем правильный геймерский процессор вместе с Рcgamesn
MysteryUA
08:27
А говорили что дополнений не будет
Первое крупное дополнение к мистическому экшену Control выйдет уже в этом месяце
Катерина Стец
08:23
не интересно. уже все прошли етернал на ютубе
Первые обзоры DOOM Eternal появятся за три дня до выхода игры
N1ghtwish
08:22
У АМД черные экраны на видеокартах, что хуже, а?
AMD официально снизила цены на процессоры Ryzen 3000-й серии на 25-50 долларов
N1ghtwish
08:21
Да насрать на эти 10, 12, 16, 128 котловые, они нахрен не нужны в домашнем ПК сейчас, а когда потребуются они и стоить будут дешевле. Интересуют цены исключительно только на актуальные 6\12 и 8\16.
AMD официально снизила цены на процессоры Ryzen 3000-й серии на 25-50 долларов
Vertiga120
08:20
Не хватает где проца? Пример? Почему у меня 9700k+2080ti 3600ddr, 2k144 хватает проца везде? А вот видяхи мало? И накой гнать 9700 в 5.1? Прирост же смешной, а в играх никакой вообще. Отопление плохо...
Выбор лучшего геймерского процессора за разумные деньги: AMD Ryzen 5 3600X против Intel Core i5-9600K
Andrey Seleznyov
08:17
Вот ещё по поводу 8700Т https://3dnews.ru/970590
35 Вт вместо 123: Intel 10-го поколения потребляет в 4 раза больше мощности чем было заявлено
Синий Пукан
08:17
Путин все правильно делает !!! нафиг нам эти говноподелки буржуйские ?? у нас свой есть процессор !!!
AMD официально снизила цены на процессоры Ryzen 3000-й серии на 25-50 долларов
DOpFzit
08:07
black white 2 игра так и не исправили баг во второй миссии. она без правок ручками и читов вообще не проходимая игра. вообщем во все игр играл эти. сейчас многие игры пропускаю так как много укузуал...
Топ 10 забытых PC игр, которых уже нет в продаже
Александр Гоголев
08:05
Блть уже получили давно все
Honor 20 и Honor 20 Pro получат Android 10 на этой неделе
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем