Lemfo L5 - качественные смарт-часы от известного китайского производителя, которые получили яркий инновационный дизайн. Экран круглый с диагональю 1,27 дюйма. На руке смотрится эффектно. Особенность часов в том, что они могут сопрягаться со смартфоном, а владелец может пользоваться всеми доступными функциями не вынимая смартфон из кармана. Часы могут похвастаться хорошей автономностью, а также отличным соотношением цены и качества.

Цена: US $32.49 - 34.44

Популярная новинка, с помощью которой вы сможете не только отслеживать сердечный ритм, мониторить пульс, получать уведомления, но и управлять техникой находясь в другой части города. Корпус часов изготовлен из нержавеющей стали. Все датчики находятся на внутренней стороне часов. Часы оснащены IPS дисплеем с диагональю 1,22 дюйма. Совместимы как Android, так и iOS. Смарт-часы порадуют не только стильным видом, но и многочисленным набором функций. Смотрятся стильно.

Цена: US $38.40 - 43.20

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Популярные смарт-часы, которые отлично сочетают в себе цену и качество. Корпус из алюминия. Дисплей 1,2-дюймовым AMOLED с плотностью 326 PPI и глянцевой рамкой, смотрится дорого. Ремешок съемный. Часы с хорошей автономностью на одном заряде проработают около 12 дней. Водонепроницаемость корпуса до 5 АТМ. Часы с хорошим набором всевозможных функций. Вы сможете отвечать на звонки, управлять музыкой, получать различные уведомления из социальных сетей, есть несколько спортивных режимов и высокоточный GPS.

Цена: US $139.99

Amazfit Bip Lite

Для тех, кто любит активный образ жизни, идеально подойдет данная модель смарт-часов. Этот идеальный аксессуар может похвастаться хорошей автономностью 45 дней. Смарт-часы оснащены TFT дисплеем с диагональю 1,28 дюйма. Легкие и удобные, весят всего 32 грамма. В часах можно купаться и погружаться на глубину до 30 метров. Часы будут за вашей физической активностью в течение дня и отслеживать фазы сна ночью. Вы также будете получать уведомления о входящих вызовах, электронных письмах, сообщениях из социальных сетей и другие уведомления.



Цена: US $59.99

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Популярная модель смарт-часов, которая отлично сочетает в себе стильный дизайн, прекрасную автономность и хороший набор функций. Часы оснащены круглым 1.34-дюймовым дисплеем, на котором отображается время, а также данные о вашей активности. Часы легкие и удобные. Смотрятся эффектно. Оснащены датчиком сердечного ритма. Синхронизируются с устройствами посредством Bluetooth.Встроенная память 4 Гб дает возможность сохранять любимые треки. Емкость встроенного аккумулятора 280 мАч.

Цена: US $95.99

Смарт-часы с круглым сенсорным HD дисплеем, подходят как мужчинам, так и женщинам. Доступно девять циферблатов с настройкой яркости. Есть возможность установить понравившуюся фотографию на дисплей. Стандарт защиты IP67. Емкость аккумулятора 350 мАч, этого вполне достаточно для работы в течение 20 дней. Установив приложение на смартфон вы сможете расширить их функциональность. Вы будите получать уведомления из социальных сетей, напоминания о предстоящих важных событиях, управлять будильником, принимать звонки и т.д.

Цена: US $25.14 - 26.02









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