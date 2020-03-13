Необычная игрушка от Xiaomi. Игрушка-трансформер выглядит потрясающе. Складывается в небольшой кубик, поместится на ладони. Идеально подойдет в качестве интересного подарка.

Цена: US $32.00

Быстрое зарядное устройство совместимо с большинством современных гаджетов. Имеет компактные размеры и малый вес, благодаря этому его удобно брать с собой во время поездок. С помощью данного устройства всего за 30 минут вы зарядите телефон. Мощность 65 Вт. Вес 175 г. Количество заказов более 9 000.

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Цена: US $38.99 - 40.99

Хорошая игровая поверхность, на которой можно разместить не только игровую мышь, но и множество других предметов. Коврик получил великолепный дизайн, все швы прошиты аккуратно. Рисунок не стирается и не выгорает. На данной поверхности отлично работать как с лазерными, так и оптическими мышками. Сейчас на игровой коврик действует хорошая скидка.



Цена: US $2.75 - 18.39

Полезное устройство, которое пользуется немалой популярностью среди пользователей. С его помощью вы сможете контролировать частоту сердечных сокращений, измерять уровень насыщенности кислорода в крови. Пользоваться устройством просто и безопасно. Благодаря компактным размерам его удобно носить с собой.

Цена: US $8.63 - 10.34

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Новые беспроводные наушники с отличной функциональностью и чистым звуком. Благодаря удобной конструкции они идеально сидят в ушной раковине. В наушниках удобно заниматься спортом. Оснащены двухсторонним микрофоном. Управление сенсорное. Великолепный дизайн не останется без внимания окружающих. Емкость аккумуляторов в каждом наушнике 40 мАч, этого хватит для работы на протяжении 4 часов. Емкость аккумулятора в зарядном кейсе 450 мАч.Цена: US $25.30

BENJIE S8 – новый MP3 плеер с классическим дизайном и сенсорным управлением. Корпус удобно ложится в руке и не выскальзывает. Управлять плеером удобно пальцем одной руки. Плеер многофункциональный и имеет емкий аккумулятор, способен воспроизводить непрерывно музыку в течение 10 часов. Дисплей 1,4 дюйма. MP-3 плеер поддерживает технологию беспроводной передачи данных Bluetooth 4.0.







Цена: US $18.55 - 20.10

Популярная импульсная зажигалка с потрясающим дизайном. Для поджига предметов не используется открытое пламя, в ней используется дуга. Вещь интересная и имеет большое количество заказов и положительных отзывов, в которых пользователи отмечают отличное качество и простоту использования.

Цена: US $1.99 - 7.15





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