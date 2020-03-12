Хорошая игровая механическая клавиатура, которая обладает всеми необходимыми функциями. Клавиши круглые, к которым быстро привыкаешь. Они обеспечивают хорошую обратную отдачу и отличные тактильные ощущения во время работы за клавиатурой. Поставляется с русской раскладкой. Подсветка хорошо видна днем и не слепит ночью, имеет несколько режимов свечения. Подключается по USB.

Цена: US $35.10

Популярная новинка от бренда Baseus c отличной эргономикой и большой емкостью зарядного кейса 400 мАч. На кейсе располагается индикатор заряда. Управление сенсорное, одним прикосновением пальца вы сможете отвечать на звонки, а также контролировать воспроизведение музыки. Наушники совместимы как с Android, так и с iOS. Оснащены модулем Bluetooth 5.0 для более качественной передачи данных. Количество заказов более 3 500, рейтинг 4,9 из 5.

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Цена: US $21.18 - 23.53

Популярная настольная лампа с интересным дизайном, которая украсит любой интерьер. Выполнена в космическом стиле. Можно использовать как ночник, декоративный элемент или как обычную лампу. Питается от встроенного аккумулятора. Сейчас на товар действует хорошая скидка.





Цена: US $13.82 - 18.18

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Популярный планшет для рисования, который с легкостью заменит вам блокнот или альбом для зарисовок. В комплекте идет с удобным стилусом. Шрифт тонкий, цвет – радужный, разноцветный. Планшет легкий и плоский, его можно можно взять с собой. Идеально подойдет для ребенка.

Цена: US $11.69 - 17.99

Одна из самых популярных компьютерных мышей на АлиЭкспресс с точным оптическим датчиком и колесиком прокрутки. Работает бесшумно. Подключается к компьютеру через USB передатчик. Работает на расстоянии 10 метров. На верхней части корпуса находится специальная клавиша для изменения разрешения от 1600 до 2400 DPI. Благодаря эргономичному корпуса она идеально лежит в руке, при длительном использовании рука не устает. Количество заказов более 11 000, рейтинг 4,8 из 5.

Цена: US $4.59 - 9.65

Многоразовая маска для лица защищает на 99% от инфекций и пыли. Плотно прилегает к лицу. Отлично фильтрует воздух и не позволяет вирусам попасть внутрь организма. В сложенном виде занимает минимальное количество места. Более 20 000 подтвержденных заказов, рейтинг 4,8 из 5.





Цена: US $4.98

Хороший чехол с ультратонким дизайном, предназначенный для хранения и транспортировки жесткого диска. Чехол изготовлен из качественного ударопрочного материала, который надежно защитит ваш диск от различных повреждений. Внутри чехла предусмотрен специальный ремень для фиксации диска. Количество заказов более 7 000, рейтинг 4,9 из 5.

Цена: US $2.34 - 3.91









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