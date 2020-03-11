В данной подборке я постараюсь найти самые полезные и недорогие автотовары с сайта AliExpress.

Отличная декоративная лента для салона авто, с помощью которой вы сможете создать оригинальный дизайн. Данная лента выполняет не только декоративную функцию, она заполняет стыки деталей салона, тем самым не позволяет накапливаться грязи и пыли. Монтаж очень простой, вам стоит только очистить поверхность, протереть спиртом и приклеить ленту.

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Цена: US $12.99 - 25.99

Одно из главных правил безопасности водителя - хорошая видимость на дороге. Поэтому водителям рекомендуется использовать специальные антибликовые очки для защиты глаз во время вождения. Данная модель очков не только защитит то яркого света фар встречного автомобиля, но и способна увеличить контрастность изображения. В таких очках дорога будет четка видна как при ярком солнце, так и во время дождя и тумана.





Цена: US $0.91 - 1.10

Забавная автомобильная игрушка с качающейся головой, которая не только станет интересным попутчиком, но и поднимет настроение любому. Размер: 65x45 мм. Легко крепится и имеется интересный внешний вид.

Цена: US $1.73

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Полезное устройство для автомобилиста, которое предназначено для запуска автомобиля при севшем аккумуляторе. Устройство от именитого китайского бренда, выделяется среди аналогов отличным соотношением цены и качества. Устройство имеет компактные размеры и множество плюсов. Количество заказов более 2 500, рейтинг 4,9 из 5.

Цена: US $48.80

Еще одно полезное устройство для автомобилистов - система контроля давления в шинах. С помощью данного устройства проверить давление в шинах в реальном времени стало очень просто. Для установки устройства не нужно специальных навыков. Все данные отображаются на дисплее. Устройство имеет высокую точность измерения - 0.1 атм, компактный размер и великолепный дизайн.





Цена: US $54.99

Для быстрого отключения силовых кабелей от аккумулятора используются быстросъемные клеммы. Они достаточно популярны среди пользователей и имеют высокий рейтинг 4,8 из 5. Установив данные клеммы вам больше не придется возиться с прикручиванием и откручиванием зажимов. Товар хорошего качества и заслуживает вашего внимания.





Цена: US $4.34

Качественные универсальные дворники с отличной резиновой основой. На странице продавца представлены различные вариации длины на выбор. Дворники очищают поверхность от пыли и грязи, не примерзают и не шумят.





Цена: US $2.64 - 6.80













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