Интересная находка на АлиЭкспресс - портативная видеокамера, которая на первый взгляд напоминает обычную флешку. Имеет компактный размер 6x28x10 мм. Она поместится в кармане джинс. Качество дневной и ночной съемки достаточно хорошее. Видеокамера оснащена емким аккумулятором на 300 мАч. На одном заряде проработает 5 часов.

Цена: US $19.92

Новые качественные кейкапы, которые не могут остаться без внимания. Кейкапы получили светопрозрачное двухслойное исполнение. Благодаря этому подсветка RGB смотрится намного эффектнее. Конструкция долговечная с двойным литьем. Совместимы с механическими клавиатурами. В комплекте идет дополнительный инструмент для снятия клавиш.





реклама

Цена: US $13.79

Хорошая игровая поверхность подойдет для профессионального гейминга. Имеет гладкие простроченные края для долговечности и комфортного использования. Благодаря гладкой поверхности мышь себя чувствует очень комфортно и легко управляется. Поверхность изготовлена из качественной прорезиненной ткани, приятная на ощупь. Коврик с хорошими габаритами, благодаря которым на поверхности можно разместить не только компьютерную мышь, но и другие предметы.

Цена: US $2.33 - 10.68

Предлагаю обратить внимание на эргономичную вертикальную мышь сделанную с учетом строения кисти руки. Очень удобная в использовании. Ее особенность в том, что она по внешнему виду напоминает джойстик. Уникальная конструкция обеспечивает природное положение руки во время работы. Оснащена 6 кнопками. Есть возможность регулировки разрешения 800/1200/1600/2400/4000 DPI.





реклама

Цена: US $16.85 - 21.06

Оригинальная светодиодная лампа Baseus с несколькими режимами работы и регулируемой яркостью. Благодаря уникальной конструкции крепится на монитор компьютера. Цветовая температура: 2900-5000 K. Питается от USB. Интересная модель светильника, на которую стоит обратить внимание. Сейчас на светильник действует хорошая скидка. Цена: US $28.01

Хороший ночник с датчиком движения будет полезен каждому в квартире. Данный ночник быстро поможет сориентироваться в пространстве и благодаря мягкому и деликатному освещению не будет мешать окружающим.

Цена: US $12.20

Новый отличный кулер с хорошей синей подсветкой. Он способен охладить даже самые горячие процессоры. Данная модель имеет большое количество положительных отзывов. Срок службы вентилятора составляет 30000 часов. Питание: 3.6 Вт. Уровень шума 23 децибел.

Цена: US $21.17 - 22.15





Популярные наушники от именитого бренда с качественным звучанием, отличным функционалом и хорошей автономностью (5 часов). Благодаря уникальной конструкции они удобно сидят в ушной раковине. Заниматься спортом в таких наушниках одно удовольствие. Они практически не ощущаются и при длительном ношении не вызывают дискомфорт. Общаться с помощником Сири стало намного удобнее, вам стоит сказать: "Привет, Сири", и помощник придет вам на помощь. Наушники поддерживают функцию быстрой зарядки, буквально за 15 минут они заряжаются от 0 до 100%.

Цена: US $166.44





















Друзья, не забываем подписываться на телеграм канал, где вы сможете найти много новых и интересных товаров!



