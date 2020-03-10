Интересные находки с AliExpress, на которые стоит обратить внимание - эргономичная вертикальная мышь, качественные кейкапы, AIGO E3 4 Heatpipes CPU кулер для AMD и многое другое
Мини видеокамера
Интересная находка на АлиЭкспресс - портативная видеокамера, которая на первый взгляд напоминает обычную флешку. Имеет компактный размер 6x28x10 мм. Она поместится в кармане джинс. Качество дневной и ночной съемки достаточно хорошее. Видеокамера оснащена емким аккумулятором на 300 мАч. На одном заряде проработает 5 часов.
Цена: US $19.92
Качественные кейкапы
Новые качественные кейкапы, которые не могут остаться без внимания. Кейкапы получили светопрозрачное двухслойное исполнение. Благодаря этому подсветка RGB смотрится намного эффектнее. Конструкция долговечная с двойным литьем. Совместимы с механическими клавиатурами. В комплекте идет дополнительный инструмент для снятия клавиш.
рекламаЦена: US $13.79
Игровая поверхность
Хорошая игровая поверхность подойдет для профессионального гейминга. Имеет гладкие простроченные края для долговечности и комфортного использования. Благодаря гладкой поверхности мышь себя чувствует очень комфортно и легко управляется. Поверхность изготовлена из качественной прорезиненной ткани, приятная на ощупь. Коврик с хорошими габаритами, благодаря которым на поверхности можно разместить не только компьютерную мышь, но и другие предметы.
Цена: US $2.33 - 10.68
Эргономичная вертикальная мышь
Предлагаю обратить внимание на эргономичную вертикальную мышь сделанную с учетом строения кисти руки. Очень удобная в использовании. Ее особенность в том, что она по внешнему виду напоминает джойстик. Уникальная конструкция обеспечивает природное положение руки во время работы. Оснащена 6 кнопками. Есть возможность регулировки разрешения 800/1200/1600/2400/4000 DPI.
рекламаЦена: US $16.85 - 21.06
Светодиодная лампа Baseus
Оригинальная светодиодная лампа Baseus с несколькими режимами работы и регулируемой яркостью. Благодаря уникальной конструкции крепится на монитор компьютера. Цветовая температура: 2900-5000 K. Питается от USB. Интересная модель светильника, на которую стоит обратить внимание. Сейчас на светильник действует хорошая скидка. Цена: US $28.01
Ночник с датчиком движения
Хороший ночник с датчиком движения будет полезен каждому в квартире. Данный ночник быстро поможет сориентироваться в пространстве и благодаря мягкому и деликатному освещению не будет мешать окружающим.
Цена: US $12.20
AIGO E3 4 Heatpipes CPU кулер для AMD
Apple AirPods 2
Популярные наушники от именитого бренда с качественным звучанием, отличным функционалом и хорошей автономностью (5 часов). Благодаря уникальной конструкции они удобно сидят в ушной раковине. Заниматься спортом в таких наушниках одно удовольствие. Они практически не ощущаются и при длительном ношении не вызывают дискомфорт. Общаться с помощником Сири стало намного удобнее, вам стоит сказать: "Привет, Сири", и помощник придет вам на помощь. Наушники поддерживают функцию быстрой зарядки, буквально за 15 минут они заряжаются от 0 до 100%.
Цена: US $166.44
Центр купонов АлиЭкспресс
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