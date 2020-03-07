Качественные аккумуляторы с высокой емкостью 3400 мАч, которые широко применяются для работы в электроинструментах, фонарях, светодиодных фонарях, электронных игрушках и т.д. Аккумуляторы имеют плоский плюс и способны выдержать высокие токи нагрузки. Количество заказов более 25 000.

Цена: US $2.29 - 19.42

Продвинутая игровая мышь, которую по достоинству оценят геймеры. Она разработана в соответствии с требованиями мастеров кибер спорта. Благодаря эргономичному корпусу удобно лежит в руке и не приносит усталость при длительном использовании. Оснащена 7 клавишами. Разрешение оптического сенсора: 2400.0 (dpi). Прорезиненное покрытие по бокам придает мыши дополнительный контроль координации. Несколько режимов красочной подсветки смотрятся эффектно. Мышь полюбилась пользователям за привлекательный дизайн, отличную функциональность и приемлемую цену. Данную модель заказали более 12 000 раз.

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Цена: US $5.76 - 8.41

Новинка на АлиЭкспресс - потрясающий ночной светильник, который дополнит любой интерьер. Светильник имеет форму шара с невероятной детализацией и потрясающим дизайном. Смотрится великолепно в темное время суток. В ночнике предусмотрено 16 режимов свечения. Оснащен емким аккумулятором.

Цена: US $8.43 - 22.10

Высококачественная игровая поверхность с привлекательным дизайном. Имеет большой размер, поэтому вы сможете разместить на ней не только игровую мышь, но и другие предметы. Изготовлен из качественных материалов и имеет несколько слоев ткани и пластика. Поверхность прослужит вам не один год. Верхняя часть коврика имеет мягкое скользящее покрытие, мышь на таком коврике шустрая и чувствует себя великолепно. Количество заказов более 17 000, рейтинг 4,9 из 5.

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Цена: US $4.18 - 9.72

Популярная модель планшета с 8,5 дюймовым LCD экраном. С его помощью вы сможете создавать временные заметки или фиксировать важные данные. Данная модель идеально подойдет для ребенка. Планшет поможет развить у ребенка координацию движений, моторику пальцев и воображение. Количество заказов более 1 900, рейтинг 4,9 из 5.













Цена: US $9.28 - 22.13

Профессиональная механическая клавиатура с красочной программируемой подсветкой (12 режимов) и стильным дизайном. Верхняя панель из толстого алюминия, нижняя - пластик. Раскладка русская и английская. клавиши стандартной формы 86 шт. Каждая клавиша имеет ресурс нажатия более 50 000 раз. Отклик моментальный: 3 мс. Подключается через USB.





Цена: US $20.66 - 29.64

Хотите выбрать прикольные носки на подарок или для повседневной носки? Вам стоит обратить внимание на данные носочки с интересным дизайном. Улыбающиеся мордочки точно подымут вам настроение. Носки имеют низкую посадку и изготовлены из хлопка. На странице продавца представлены различные вариации цветов.

Цена: US $1.12









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