Компактный внешний аккумулятор на 20 000 мАч. Данная модель может быть голубого, черного и розового цвета. Размер: 80x80x23 см. Благодаря этому он с легкостью поместится даже в небольшую женскую сумку. На передней панели расположен дисплей, на котором отображается вся подробная информация о состоянии заряда аккумулятора. Два выхода USB - 2,1 А. Вес составляет всего 250 г.

Цена: US $9.66 - 11.11

Популярный держатель для проводов, который поможет не только быстро навести порядок на рабочем столе, но и будет держать кабели в правильном положении, защищая их от крайне нежелательных перегибов. Штука достаточно популярная и полезная, более 32 000 подтвержденных заказов. Легко крепится к любой поверхности.

Цена: US $1.15 - 3.59

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Популярный магнитный кабель нового поколения, который не только поддерживает быструю зарядку, но и светится. Благодаря этому его просто невозможно потерять в темное время суток. Смотрится оригинально. Кабель имеет отличное качество, прослужит долго, что отмечают покупатели в своих комментариях.Цена: US $0.77 - 2.68

Новинка на АлиЭкспресс - беспроводная мышь со складной конструкцией. Беспроводное подключение с частотой 2.4 ГГц, скорость отклика 1 мс. Благодаря эргономичному корпусу она идеально лежит в руке. Конструкция складная с раздельными кнопками. Можно задать настройки DPI, основное значение при этом составляет 2 000.





Цена: US $9.41

Качественные беспроводные наушники нового поколения. Благодаря уникальной конструкции они идеально держатся в ушах, при длительном ношении не вызывают дискомфорт. Звук чистый, в широком диапазоне частот достаточно четкий. Вы сможете отчетливо слышать все детали. Управление сенсорное. В каждом наушнике аккумулятор на 40 мАч, этого достаточно для 5 часов работы. В комплекте идут с зарядным кейсом.

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Цена: US $19.54

Хороший мини пылесос весом 600 гр. На страничке продавца он представлен в двух цветах: сером и белом. Благодаря небольшим размерам его не только удобно держать в руке, но и хранить в багажнике автомобиля. Пылесос предназначен как для сухой, так и влажной уборки. Сила всасывания составляет 4800 ПА. Емкость встроенного аккумулятора 2500 мАч. Хороший вариант, к которому стоит присмотреться.

Цена: US $25.74 - 31.06

Оригинальная новинка весны - ночной светильник в виде милого спящего Котика, удобно использовать и как настольный светильник, и как ночник для комнаты. Смотрится очень мило, подойдет как для детской комнаты, так и для любой другой. Размер: 13x13x14,3 см. Емкость встроенного аккумулятора 1200 мАч.





Цена: US $21.82









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