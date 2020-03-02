Популярная зажигалка с АлиЭкспресс с большим количеством заказов и высоким рейтингом. Для поджигания предметом в ней используется электрическая дуга, а не открытое пламя. Смотрится стильно. Емкости встроенного аккумулятора хватает на длительное время. Интересная вещица, к которой стоит присмотреться.

Цена: US $1.99 - 7.15

Мощный ручной пылесос от компании Baseus станет вашим незаменимым помощником. Благодаря компактному размеру его удобно брать с собой. В комплекте поставки идет несколько насадок, с их помощью вы с легкостью сможете очистить от пыли и грязи: клавиатуру, кресло автомобиля, труднодоступные места в салоне авто, мебель и т.д. Емкость встроенного аккумулятора 2000 мАч, этого вполне достаточно для продолжительной работы. Сила всасывания 4000 pa.

Цена: US $39.99

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Автомобилисты часто сталкиваются с проблемой, когда давление в шинах слишком высокое или слишком низкое, это может вызвать детонацию. Компания Baseus позаботилась о том, чтобы избежать этой проблемы, и выпустила на рынок специальный интеллектуальный насос для авто. Он имеет компактный размер и не займет много места даже в бардачке автомобиля.Он полностью автоматический и простой в использовании. Оснащен предохранителем для автоматического отключения. Не требует ручной настройки. Достаточно популярный среди пользователей, имеет огромное количество заказов и высокий рейтинг.Цена: US $39.99

Люди, которые длительное время проводят за рулем или много путешествуют, часто сталкиваются с болями в шейном отделе и спине. С этой проблемой поможет справиться подушка с эффектом памяти. Она будет поддерживать ваши мышцы в правильном положении. Подушка очень компактная, удобная и легко крепится.

Цена: US $29.99 - 54.99

Популярное зарядное устройство для автос моментальной подачей питания к телефону. Имеет bluetooth модуль, два USB порта и один Tupe-C. Устройство имеет хорошее качество, что отмечают пользователи в своих комментариях. Оно простое и удобное в использовании. Поддерживает функцию громкой связи.





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Цена: US $15.49 - 15.99

Популярный держатель для телефона с поддержкой функции быстрой беспроводной зарядки. Оснащен светодиодным индикатором и сенсорной кнопкой для удобства. Крепится просто и надежно удерживает телефон даже на самых крутых поворотах. Имеет высокий рейтинг и отличное соотношение цены и качества.