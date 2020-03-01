Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - игровая клавиатура с подсветкой, клипса-держатель для проводов, 10000 mah внешний аккумулятор Xiaomi и многое другое
Игровая клавиатура с подсветкой
Хорошая игровая клавиатура с интересным дизайном. Клавиши круглой формы, к которым быстро привыкаешь. Раскладка русская. При нажатии слышен механический звук. Оснащена качественной подсветкой (6 режимов), которая хороша видна днем и не слепит ночью. Подключается при помощи USB. Имеет отличное соотношение цены и качества.
Цена: US $16.32
10000 mah внешний аккумулятор Xiaomi
Качественный внешний аккумулятор от Xiaomi с хорошим качеством и минимальной ценой. Имеет высокий рейтинг и отличную репутацию. Два порта отдают по 1А, один порт 2 ампера. Данная модель достаточно популярна среди пользователей. Доставка осуществляется со складов РФ.
рекламаЦена: US $14.24 - 24.75
Необычный светильник
Нестандартный светильник со встроенными светодиодами и уникальной светорассеивающей пластиной. Цветовая температура: 3500 K. Внешняя рама лампы изготовлена из качественного АБС-пластика и дерева. В центре светильника два парящих шара. Смотрится оригинально.
Цена: US $29.99
Перезаряжаемая беспроводная игровая мышь
Одна из лучших бесшумных игровых мышей, которую можно найти на АлиЭкспресс. Имеет яркую подсветку (несколько режимов) и заряжается от сети. Благодаря эргономичному корпусу она идеально лежит в руке. Емкость встроенного аккумулятора 225 мАч, этого достаточно для 7 дней активной работы. Разрешение: 2000 DPI.
Цена: US $7.49 - 9.97
Очиститель воды Xiaomi
реклама"Умный" очиститель воды от компании Xiaomi, который не требует специальной установки еще одного смесителя. Пользоваться таким смесителем достаточно просто. Его можно включить в экосистему Mi Home, смеситель будет оповещать владельца о степени очистки и качестве воды.
Цена: US $62.98
Защита от изгибов
Полезная находка на АлиЭкспресс - насадка для защиты от изгибов. Благодаря надежной фиксации возле разъема она не дает согнуться проводу, тем самым продлевает ему срок службы. Штука полезная и стоит сущие копейки.
Цена: US $0.14 - 0.24 / набор
Клипса-держатель для проводов
Оригинальная клипса, которая крепится на двухсторонний скотч, отлично поможет организовать провода от зарядок как на рабочем столе, так и в автомобиле. Благодаря удобному креплению и простоте использования ваши провода не потеряются и не упадут.
Цена: US $0.28 - 0.33
Центр купонов АлиЭкспресс
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