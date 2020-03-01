Хорошая игровая клавиатура с интересным дизайном. Клавиши круглой формы, к которым быстро привыкаешь. Раскладка русская. При нажатии слышен механический звук. Оснащена качественной подсветкой (6 режимов), которая хороша видна днем и не слепит ночью. Подключается при помощи USB. Имеет отличное соотношение цены и качества.







Цена: US $16.32

Качественный внешний аккумулятор от Xiaomi с хорошим качеством и минимальной ценой. Имеет высокий рейтинг и отличную репутацию. Два порта отдают по 1А, один порт 2 ампера. Данная модель достаточно популярна среди пользователей. Доставка осуществляется со складов РФ.

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Цена: US $14.24 - 24.75

Нестандартный светильник со встроенными светодиодами и уникальной светорассеивающей пластиной. Цветовая температура: 3500 K. Внешняя рама лампы изготовлена из качественного АБС-пластика и дерева. В центре светильника два парящих шара. Смотрится оригинально.

Цена: US $29.99

Одна из лучших бесшумных игровых мышей, которую можно найти на АлиЭкспресс. Имеет яркую подсветку (несколько режимов) и заряжается от сети. Благодаря эргономичному корпусу она идеально лежит в руке. Емкость встроенного аккумулятора 225 мАч, этого достаточно для 7 дней активной работы. Разрешение: 2000 DPI.

Цена: US $7.49 - 9.97

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"Умный" очиститель воды от компании Xiaomi, который не требует специальной установки еще одного смесителя. Пользоваться таким смесителем достаточно просто. Его можно включить в экосистему Mi Home, смеситель будет оповещать владельца о степени очистки и качестве воды.

Цена: US $62.98

Полезная находка на АлиЭкспресс - насадка для защиты от изгибов. Благодаря надежной фиксации возле разъема она не дает согнуться проводу, тем самым продлевает ему срок службы. Штука полезная и стоит сущие копейки.

Цена: US $0.14 - 0.24 / набор

Оригинальная клипса, которая крепится на двухсторонний скотч, отлично поможет организовать провода от зарядок как на рабочем столе, так и в автомобиле. Благодаря удобному креплению и простоте использования ваши провода не потеряются и не упадут.

Цена: US $0.28 - 0.33





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