Данный блок обеспечивает бесшумное жидкостное охлаждения внутри корпуса ПК. Его также можно использовать при монтаже снаружи. Он выделяется среди аналогов не только хорошим качеством, но и стильным внешним видом. Блок совместим с игровыми ноутбуками. Цена: US $97.75 - 138.94

Интересная новинка от компании Xiaomi - джойстик для смартфона с эргономичным корпусом и хорошим функционалом. Подключается посредством Bluetooth и работает на расстоянии 10 метров. Управление простое и удобное. Совместим как с iOS, так и Android устройствами.

Цена: US $24.96 - 57.39

Оригинальная находка на АлиЭкспресс - стильная лампа с беспроводной зарядкой. Сама лампа имеет форму дуги, беспроводная зарядка находится сразу под ней. Мощность: 10 Вт. Гаджеты можно заряжать в чехле. Подключается к сети с помощью USB-кабеля. Имеет высокий рейтинг и большое количество заказов. Пользователи отмечают в своих комментариях хорошее качество устройства, стильный вид и быструю зарядку гаджетов даже в чехле.

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Цена: US $19.23 - 21.23

Хорошая мышь от компании Xiaomi с двумя типами подключения - посредством Bluetooth и через приемник USB-порта. Питается от 2 батареек ААА. Благодаря эргономичному корпусу мышь идеально лежит в руке, кнопки достаточно мягкие и с легкостью нажимаются. Мышь одновременно можно подключить сразу к двум устройствам.





Цена: US $17.01 - 18.86

Увеличить изображение со смартфона в несколько раз без потери качества вам поможет данная находка. С помощью данного экрана очень удобно читать книги, просматривать фильмы, говорить по видео чату. Вес: 235 граммов. Диагональ экрана 12 дюймов. Интересная находка, которая стоит вашего внимания.

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Цена: US $6.99

Отличный хаб, получил современный дизайн и компактный размер. Оснащен встроенным микрофоном, ЦАПом, поддерживает 18-ваттный Power Delivery. Совместим со всеми операционными системами.

Цена: US $19.90

Интересная находка на АлиЭкспресс - дозатор мыла со встроенным инфракрасным датчиком и подсветкой. Чтобы получить свою порцию мыла, вам стоит только поднести руки к дозатору. Питается от 4 батареек ААА.

Цена: US $8.75 - 8.99









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