Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - аудиоплеер FiiO M6, популярная игровая мышь с 7 кнопками, игровые наушники Kotion Each G2000 с микрофоном и многое другое
Аудиоплеер FiiO M6
FiiO M6 - качественная модель компактного Hi-Fi аудиоплеера с отличным звуком. Уровень шума не ниже 3 мВ. FiiO M6 поддерживает большинство форматов: OGG, MP3, WAV, M4A, WMA, ISO, CUE файлы и другие. Оснащен модулем Wi-Fi и Bluetooth с поддержкой кодеков и AirPlay. 2 Гб оперативной памяти с возможностью расширения до 2 ТБ.
Цена: US $139.99
SSD-накопитель Netac
Популярный SSD накопитель, который отлично сочетает в себе цену и качество. Среди аналогов выделяется наличием памяти TLC от Самсунг. Скорость чтения 520 Мб/с, записи - 310 Мб/с.
рекламаЦена: US $30.83 - 51.25
Говорящий хомяк
Интересная игрушка, которая способна поднять настроение за считанные минуты. Хомяк умеет весело повторять за вами различные фразы смешным голосом. Такая игрушка поможет вам весело скоротать вечерок в компании близких людей.
Цена: US $5.28 - 6.40
Геймерская мышь
Популярная игровая мышь с 7 кнопками и красочной светодиодной подсветкой. Благодаря эргономичному корпусу она удобно лежит в руке. При длительном использовании игрок не чувствует усталости. iMICE X7 имеет настраиваемые режимы разрешения 1600-5500 dpi. Во время игрового процесса чувствительность настраивается одним нажатием кнопки.
Цена: US $6.35 - 9.26
Игровой коврик
рекламаПопулярная модель игровой поверхности с изображением карты мира. Коврик изготовлен из качественной резины с тканевым покрытием. На такой поверхности мышь чувствует себя уверенно. Все швы прошиты аккуратно. Рисунок не вытирается и не выгорает. На странице продавца вы найдете несколько вариаций размеров. Количество заказов более 12 000.
Цена: US $2.79 - 18.65
Игровые наушники Kotion Each G2000 Pro Gaming с микрофоном
Хорошие игровые наушники с шумоподавлением, микрофоном, светодиодной подсветкой и великолепным дизайном. Выделяются среди аналогов глубоким звучанием без шумов и отличными басами - во время игрового процесса слышен каждый шорох. Чувствительность: 108 дБ (+/- 3дБ). Частотный диапазон: от 20 Гц до 20 КГц. Длина кабеля составляет 2.1 м.
Цена: US $14.53 - 17.50
Механическая клавиатура
Механическая клавиатура с АлиЭкспресс, которая заслужила немалую популярность среди пользователей. Корпус металлический. Раскладка русская. Клавиатура соответствует стандартам полноразмерных моделей. Оснащена красочной подсветкой с 10 цветовыми режимами. Имеет многофункциональный регулятор громкости и яркости.
Цена: US $23.84 - 34.20
Классический дверной звонок
Беспроводной дверной звонок получил классический дизайн. Звонок состоит из двух устройств: передатчика и приемника. Стабильная связь поддерживается на расстоянии 100 м. Крепится на стену с помощью двухстороннего скотча. Питается от аккумуляторной батарейки 12 В, которая поставляется в комплекте.
Цена: US $3.23 - 4.49
Центр купонов АлиЭкспресс
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