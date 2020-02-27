Фантастическая копилка безликого бога Каонаси, которую по достоинству смогут оценить любители аниме. Питается от 2 батареек. Вес: 400 г. Вам стоит только положить на блюдце монетку, Каонаси откроет рот и быстро проглотит ее, при этом вы услышите характерный звук, напоминающий икоту. Выглядит завораживающе.

Цена: US $12.22

Интересная находка на АлиЭкспресс - жующая копилка. Лицо изготовлено из эластичных материалов, выглядит очень реалистично. Вставив монетку в рот копилки она начинает ее усердно жевать и издавать своеобразные звуки, после проглатывает монетку. Очень трудно удержаться и не положить еще одну монетку.



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Цена: US $10.00

Оригинальная копилка-банкомат с электронной системой запирания. Есть специальное отделение для монет и бумажных купюр. Открыть такую копилку вы сможете только с помощью пароля. Для полноценной работы копилки необходимы три батарейки типа АА.









Цена: US $7.67 - 15.23

Копилка в виде милой свинки весом 150 гр. Достаточно популярна среди пользователей. В своих комментариях пользователи отмечают хорошее качество и равномерный окрас. Размер 21x16x16 см.

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Цена: US $5.07 - 8.39

Популярная копилка, которая может стать необычным подарком. Внешне это обычно книга, внутри спрятан металлический ящик, в котором удобно хранить ценные вещи. Ящик закрывается на ключ. Высота составляет 22 см, длина - 15,5 см. Интересный вариант копилки, к которой стоит присмотреться.

Цена: US $19.39

Электрический сейф-копилка с кодовым замком, музыкой и фонарем. У робота светятся глаза, его можно использовать в качестве настольной лампы. Копилка принимает как купюры, так и монеты. Чтобы достать монеты, необходимо использовать пароль. Размер: 25x18 x9.5 см. Питается от 3 батареек АА.

Цена: US $20.43









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