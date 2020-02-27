Проигрыватель цифровых файлов с усилителем и ЦАПом. Корпус собран из алюминиевых деталей. Устройство оснащено множеством разъемов: LAN выход, Airplay, USB, microUSB, AES, Ethernet вход. Проигрыватель имеет Bluetooth модуль это позволяет использовать устройство в паре с беспроводными колонками или наушниками. Поддерживает современных стриминг сервисов, что очень удобно. Это хорошое устройство, которое станет отличным дополнением домашней стационарной аудиосистемы.

Цена: US $279.99

Хорошая подставка для ноутбука с современным дизайном и отличным качеством. Товар достаточно популярный среди пользователей имеет высокий рейтинг и большое количество положительных отзывов. Подставка работает в трех режимах и легко справляется со своей задачей.

реклама

Цена: US $25.38

Интересная находка на Алиэкспресс - умная копилка с электронным дисплеем на котором отображается точные показания количества брошенных монет. Копилка очень интересная. Подойдет для оригиального подарка. Вмещает 1,8 л. Питается от двух батареек.





Цена: US $7.19 - 7.99

Это целый специализированный магазин по продаже качественных автомагнитол с высоким рейтингом и огромным количеством заказов. Магнитолы находятся под управлением Android. Каждый автолюбитель по достоинству оценит удобство их пользования. Каждая модель автомагнитолы имеет список поддерживаемых моделей авто.

реклама

Цена: $88.88

Хорошие электрические щетки с отличной акцией. При покупки одной электрической щетки вторая идет в подарок. На мой взгляд, очень выгодное предложение. На странице продавца вы найдете два варианта расцветки электрощетки. Питаются от мизинчиковых батареек. Чистят тщательно всю зубную полость, что подтверждают пользователи в своих комментариях.

Цена: US $9.40

Неплохая модель внешнего накопителя в формате M.2 NVME. Интерфейс USB-C. Корпус прорезиненный. Накопитель имеет компактный размер. Скорость чтения и записи 1 Гбайт/сек. На странице продавца вы найдете несколько вариаций размеров от 128 ГБ до 1 ТБ.

Цена: US $55.32 - 152.61





Интересная находка на АлиЭкспресс, которая имеет оригинальный вид - фанатские клавиши-кейкапы. Такими клавишами можно заменить редкоистользуемые или горячие клавиши на вашей клавиатуре. На странице продавца вы найдете различные вариации дизайна. Штука очень интересная, смотрится великолепно.

Цена: US $50.99





Друзья, не забываем подписываться на телеграм канал, где вы сможете найти много новых и интересных товаров!



