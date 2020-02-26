Смарт часы от компании Xiaomi c большим AMOLED дисплеем и хорошим набором функций. Часы получили элегантный дизайн. На руке смотрятся стильно. Часы следят за вашей активностью в течение дня, подсчитывают потраченные калории, следят за фазами сна, сердечным ритмом. Вы сможете получать уведомления, отвечать на звонки, управлять музыкой, проверять прогноз погоды. Они поддерживают 12 спортивных режимов. Цена: US $129.99

Хороший продукт от компании Xiaomi - двухсторонние фломастеры на водной основе. С одной стороны имеет тонкий стержень для более тонкой работы, с другой более толстый стержень, предназначенный для заполнения объема.

Цена: US $17.51

Очень удобная миниатюрная клавиатура. Корпус изготовлен из высококачественного алюминиевого сплава и АБС-пластика. Клавиши стандартные. Подключается по USB-C, используя USB 3.0. Есть несколько USB выходов. Интересный вариант миниатюрной клавиатуры, к которой стоит присмотреться.

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Цена: US $19.99 - 39.99

Полезное устройство для оцифровки старых пленок. На Алиэкспресс - это один из лучших сканеров фотопленки. Принцип работы устройства: необходимо только вставить пленку и сканер начнет работу. Оцифрованные фотографии можно записывать на карту памяти и распечатывать.

Цена: US $86.98 - 97.60

На первый взгляд это игрушка с милой мордашкой, но стоит вам только нажать на голову, и ее добрые глаза засверкают жестокостью, а улыбка превратится в настоящий звериный оскал. С помощью такой игрушки вы сможете разыграть ваших родных, коллег по работе, а также домашних любимцев. Злую игрушку обожают как взрослые, так и дети.





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Цена: US $15.82 - 27.77

Популярная модель беспроводных наушников с хорошим объемным звуком и шумоподавлением - практически необходимый гаджет для любого путешественника. Конструкция складная. Наушники удобно транспортировать. Диапазон воспроизводимых частот: 20 Гц - 20 кГц. Внешняя часть оголовья покрыта материалом софт-тач, нижняя часть из пружинящей экокожи. Наушники можно использовать как в проводном, так и беспроводном режиме. Оснащены модулем Bluetooth 4.1.





Цена: US $44.74 - 61.50

Набор керамических ножей с эргономичной ручкой от компании Xiaomi, которые не требуют заточки.

Керамическое лезвие ножей прошло специальную обработку, благодаря этому у него появилась способность самозатачивания. В комплекте 4 ножа.

Цена: US $8.58 - 21.50





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