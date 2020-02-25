Интересные находки с AliExpress, на которые стоит обратить внимание - домашняя метеостанция, смарт часы Xiaomi Amazfit GTR, ручной беспроводной пылесос Dibea D200 Pro и многое другое
FanJu FJ3365
Домашняя метеостанция - интересный прибор, который измеряет, прогнозирует и показывает информацию о погоде. Все показатели выводятся на экран. Картинка яркая и насыщенная. Прогноз погоды анимированный. Смотрится интересно. Есть четыре цветных пиктограммы погоды: (солнечно, переменная облачность, облачность, дождь). Метеостанция поддерживает функцию будильник.
Цена: US $24.58 - 25.19
Спортивные часы Xiaomi
Интересная модель спортивных часов от компании Xiaomi с круглым дисплеем и габаритным корпусом. Смотрятся на руке эффектно. Корпус и браслет изготовлены из резиноподобного пластика. Часы имеют влагозащиту. В них можно плавать и нырять.
Цена: US $19.67
Веселые носки из хлопка
рекламаНоски из натурального хлопка с интересным дизайном. Веселые вышитые мордашки создадут дополнительное настроение. Носки обладают мягкостью и легкостью. Очень удобные в носке, отлично пропускают воздух и легко стираются.
Цена: US $3.99 / набор
Ручной беспроводной пылесос Dibea D200 Pro
Популярная бюджетная модель ручного пылесоса с 17000 ПА всасывания и 2000 мАч литиевой батареей. В комплекте идет циклон и турбощетка. Данная модель подойдет для ежедневной уборки. Пылесос имеет небольшой вес и удобную конструкцию.
Цена: US $85.99
Смарт часы Xiaomi Amazfit GTR
рекламаСмарт часы от компании Xiaomi получили яркий дизайн, отличный функционал и AMOLED дисплей 1,2 дюйма. Ремешок быстросъемный. Управление сенсорное. Часы могут похвастаться хорошей автономностью - 30 дней работы на одном заряде. 12 встроенных спортивных режимом, контроль сердечного ритма, фаз сна, управление музыкой и многое другое.
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Цена: US $149.99 - 152.99
Настольная лампа Pookin
Популярная модель настольной лампы в строгом стиле. Впишется в любой интерьер как офиса, так и спальни. Питается от сети 220В. Есть 6 режимов яркости. Цветовая температура от 3000K до 6500K. Пульт управления поставляется в комплекте.
Цена: US $36.50
Ионизатор
Данное устройство поможет быстро устранить неприятные запахи и вредоносные бактерии в помещении и быстро повысить качество воздуха. Имеет два режима работы: ионизация и озонирование. Мощность составляет 20 Вт.
Цена: US $28.97 - 32.30
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