Домашняя метеостанция - интересный прибор, который измеряет, прогнозирует и показывает информацию о погоде. Все показатели выводятся на экран. Картинка яркая и насыщенная. Прогноз погоды анимированный. Смотрится интересно. Есть четыре цветных пиктограммы погоды: (солнечно, переменная облачность, облачность, дождь). Метеостанция поддерживает функцию будильник.

Цена: US $24.58 - 25.19

Интересная модель спортивных часов от компании Xiaomi с круглым дисплеем и габаритным корпусом. Смотрятся на руке эффектно. Корпус и браслет изготовлены из резиноподобного пластика. Часы имеют влагозащиту. В них можно плавать и нырять.

Цена: US $19.67

реклама

Носки из натурального хлопка с интересным дизайном. Веселые вышитые мордашки создадут дополнительное настроение. Носки обладают мягкостью и легкостью. Очень удобные в носке, отлично пропускают воздух и легко стираются.

Цена: US $3.99 / набор

Популярная бюджетная модель ручного пылесоса с 17000 ПА всасывания и 2000 мАч литиевой батареей. В комплекте идет циклон и турбощетка. Данная модель подойдет для ежедневной уборки. Пылесос имеет небольшой вес и удобную конструкцию.





Цена: US $85.99

реклама





Смарт часы от компании Xiaomi получили яркий дизайн, отличный функционал и AMOLED дисплей 1,2 дюйма. Ремешок быстросъемный. Управление сенсорное. Часы могут похвастаться хорошей автономностью - 30 дней работы на одном заряде. 12 встроенных спортивных режимом, контроль сердечного ритма, фаз сна, управление музыкой и многое другое.

Цена: US $149.99 - 152.99

Популярная модель настольной лампы в строгом стиле. Впишется в любой интерьер как офиса, так и спальни. Питается от сети 220В. Есть 6 режимов яркости. Цветовая температура от 3000K до 6500K. Пульт управления поставляется в комплекте.

Цена: US $36.50

Данное устройство поможет быстро устранить неприятные запахи и вредоносные бактерии в помещении и быстро повысить качество воздуха. Имеет два режима работы: ионизация и озонирование. Мощность составляет 20 Вт.

Цена: US $28.97 - 32.30





Друзья, не забываем подписываться на телеграм канал, где вы сможете найти много новых и интересных товаров!



