



Хороший аудио плеер с современным дизайном, компактным размером и хорошей функциональностью. Поддерживает большое количество форматов: OGG, APE, AIFF, WMA, DSD, MP3, WAV, FLAC, ALA. Емкость встроенного аккумулятора 2850 мАч - этого вполне достаточно для работы на протяжении 10 часов в режиме прослушивания музыки.

Цена: US $105.61 - 167.74

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Качественный микрофон для ноутбука и компьютера, для подключения которого не требуется аудиоразъем, дополнительное питание и аудиокарты. Запись осуществляется в качестве до 44,1 кГц/16 бит. Работает как с macOS, так и с Windows.

Цена: US $73.02

Оригинальная находка на АлиЭкспресс - стельки с подогревом, которые будут полезны в холодное время года. Особенно пригодятся рыбакам и охотникам. Стельки достаточно популярны среди пользователей. Их приобрели более 17 000 раз. Имеют высокий рейтинг и практически все положительные отзывы.

Цена: US $4.97

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Новая универсальная компьютерная мышь необычной формы и с маленькими габаритами. Оснащена двумя кнопками и колесиком прокрутки. Соединяется с компьютером посредством Bluetooth. Питается от батареек.

Цена: US $4.74

Управлять практически любой техникой в доме вам поможет данное устройство. Оно имеет компактный размер 31x16x8 мм. На странице продавца вы найдете разные вариации устройства для USB-C, microUSB и Lightning.

Цена: US $10.70

Надежный кодовый замок из качественной нержавеющей стали. Замок достаточно популярный среди пользователей, в своих комментариях они подтверждают его надежность. Замок имеет стандартные габариты. Его можно использовать как в помещении, так и на улице. Он не боится воды.

Цена: US $10.26 - 53.19





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