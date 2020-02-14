Интересные находки с AliExpress, на которые стоит обратить внимание - "умный" замок с отпечатком пальца, смарт-часы Amazfit Verge Lite, ультрабыстрое зарядное устройство и многое другое
"Умный" замок с отпечатком пальца
Интересная находка на АлиЭкспресс - биометрический замок с отпечатком пальца, которым могут пользоваться одновременно несколько человек. Замок влагоустойчивый и ударопрочный, им можно пользоваться как на улице, так и в помещении. Оснащен емким аккумулятором, на одной зарядке проработает около трех лет. Замок синхронизируется с телефоном владельца, и когда пприходит время подзарядить его, на смартфон владельца приходит оповещение об этом.
Цена: US $25.19
Смарт-часы Amazfit Verge Lite
Популярная модель "умных" часов, которая не так давно вышла на рынок, но успела завоевать немалую популярность среди пользователей. В своих комментариях они отмечают хороший функционал, стильный дизайн и автономность. Часы оснащены круглым AMOLED дисплеем (43 мм в диаметре), ремешок силиконовый. Поддерживают практически все популярные функции носимой электроники. Для людей, которые любят спорт, предусмотрено 11 спортивных режимов.
Цена: US $99.99
Baseus Osculum Gravity
рекламаПопулярный держатель для телефона от компании Baseus пригодится каждому автомобилисту. Изготовлен из качественного ABS пластика. Оснащен вакуумной присоской и специальными фиксаторами для смартфона. Количество заказов более 20 000. Пользователи в своих комментариях отмечают хорошее качество, простоту использования и надежность.
Цена: US $8.99
Светильник
Светильник-ночник с интересным дизайном. Оснащен светодиодами. Работает через блок питания 5В/1А или от USB-порта. На одной зарядке проработает около 8 часов на максимальной яркости.
Цена: US $14.24
Ножницы с лазерным указателем
рекламаЧтобы максимально точно и быстро отрезать что-то, вам понадобятся такие оригинальные ножницы, которые оснащены специальной лазерной насадкой. Пользоваться такими ножницами просто и удобно. Они точно пригодятся в хозяйстве каждому.
Цена: US $1.79
Ультрабыстрое зарядное устройство
Ультрабыстрое зарядное устройство с USB портами для подзарядки сразу трех устройств. Поддерживает технологию зарядки Quick charge 3.0. Встроенная защита от скачков напряжения, чрезмерных токов и перегрева гарантирует безопасность заряжаемых электронных устройств.
Цена: US $4.51
Samsung SSD T5
Популярный SSD T5 от Samsung получил современный дизайн и металлический корпус. Скорость передачи данных 540 Мб/с, флэш-память V-NAND. Это одна из лучших моделей за свою стоимость, которую можно найти на АлиЭкспресс. Для защиты данных можно установить пароль. Цена: US $96.80 - 196.80
Центр купонов АлиЭкспресс
Друзья, не забываем подписываться на телеграм канал, где вы сможете найти много новых и интересных товаров!
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила