Качественные высокотоковые аккумуляторы с реальной емкостью 3000 мАч без платы защиты. Высокая токоотдача позволяет использовать их в электроинструментах, фонарях, электросамокатах и т.д. Аккумуляторы имеют наклейку с QR кодом и логотипом Liitokala.





Цена: US $2.63 - 22.18

реклама

Интересный чайник от компании Xiaomi получил современный дизайн и яркую RGB-подсветку. Объем 1,7 литра. Мощность: 1800 Вт. Изготовлен из нержавеющей стали. Основной корпус чайника из качественного стекла, которое обладает хорошей ударопрочностью. Чайники Xiaomi выделяются среди конкурентов хорошим качеством и приемлемой ценой.

Цена: US $49.76

Популярные беспроводные наушники с отличным качеством звучания. Благодаря уникальной конструкции они идеально сидят в ушной раковине и не выпадают. В них удобно заниматься спортом.Соединяются со смартфоном посредством Bluetooth 5.0. Управление простое и понятное. Звук яркий и насыщенный с хорошими басами. После первого подключения, наушники будут автоматически подключаться к мобильному телефону, стоит вам только открыть кейс.

Цена: US $40.15 - 56.46

Интересный вариант копилки в виде банкомата. Уникальность копилки в том, что деньги она затягивает внутрь автоматически, и есть специальное отделение для хранения банкнот и монет. Достать монеты или купюры вы сможете только после того как вставите специальный фирменный ключ или введете пин код. Цена: US $41.13

реклама

Хороший игровой коврик для рабочего стола с привлекательным дизайном. Все швы прошиты аккуратно. Рисунок с насыщенными цветами, не выгорает и не стирается. Несколько вариаций дизайна вы можете найти на странице продавца.

Цена: US $7.72 - 11.07

Очень интересный радиоуправляемый бот получил оригинальный дизайн. Он отлично умеет ездить, работать манипуляторами и вращать фонарями. Количество деталей: 408 шт. Игрушка очень интересная и понравится как взрослому, так и ребенку. Цена: US $31.32

Одна из самых популярных моделей IP-камеры, которую можно найти на АлиЭкспресс. Пользователи в своих комментариях отмечают хорошее качество картинки, простоту управления и компактный размер. Угол обзора составляет 355°, разрешение 1080P. Оснащена микрофоном и динамиком для двухсторонней связи, поддерживает большое количество популярных функций, например, ночной мониторинг и т.д.

Цена: US $12.95 - 36.84





Друзья, не забываем подписываться на телеграм канал, где вы сможете найти много новых и интересных товаров!



