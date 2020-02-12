Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Интересные находки с AliExpress, на которые стоит обратить внимание - аккумуляторы 2600 mAh, компактный смартфон с поддержкой 4G, многоразовый незаметный скотч и многое другое

для раздела Блоги
+
Знаменитая 2060 EVGA KO на базе GPU RTX 2080 в продаже
Распродажа i9 9900K - кардинально дешевле чем везде
Gigabyte RTX 2070 в Регарде резко дешевле чем везде

Melrose S9 Plus

Компактный смартфон с поддержкой 4G и 2,5 дюймовым экраном. Оснащен 2Гб оперативной 8Гб встроенной памяти. Работает на ОС Android 7.0. Получить отличные снимки вам поможет основная двойная камера, фронтальная идеально подойдет для видеочата. Емкость аккумулятора 1580 мАч. 

Цена: US $56.99 - 119.99

Наушники OneDio

Одна из самых популярных моделей наушников, которые можно найти на АлиЭкспресс. Пользователи в своих комментариях отмечают отличное соотношение цены и качества. Наушники официально предназначены для студийной работы. Звук яркий и насыщенный с хорошими басами. При длительном ношении не вызывают дискомфорт. 

Цена: US $22.99 - 33.99

Электрический матрас Xiaomi

реклама

Интересная находка на АлиЭкспресс - электрический матрас, который согреет вас в холодное время года. Имеет три режима подогрева. Изготовлен из синтетического материала, хорошо поддерживает спину. 

Цена: US $33.88

Коврик для рабочего стола

Более комфортную и продуктивную работу за ПК вам обеспечит качественный коврик. На нем можно работать как с оптической, так и с лазерной мышью. Все швы прошиты ровно и аккуратно, нижняя часть прорезиненная, что способствует отличной фиксации коврика на рабочем столе. Дизайн смотрится просто великолепно. Рисунок не вытирается и не выгорает. На странице продавца вы найдете разные вариации размеров.

Цена: US $3.59 - 10.49

Многоразовый незаметный скотч

Еще одна интересная находка на АлиЭкспресс, которая точно пригодится каждому в хозяйстве - многоразовый скотч. Количество заказов более 33 000. Имеет хорошую прочность и не оставляет клейких следов, что подтверждают пользователи в своих комментариях. Для повторного использования скотч необходимо промыть под водой. Цена: US $1.61 - 5.05

Набор керамических ножей

реклама

Набор керамических ножей с прочными лезвиями, которые очень долго остаются острыми и химически нейтральными. Современный дизайн подойдет под любой интерьер кухни. В набор входит 5 предметов. Подходят для нарезки мяса, рыбы, овощей, пиццы и т.д. 

Цена: US $8.81 - 12.73

Аккумулятор 2600 mAh EAIEP

Качественные литий-ионные аккумуляторы формата 18650 без платы защиты. Емкость составляет 2600 мАч. Их рекомендуется использовать в фонарях, батареях, электроинструментах и других электронных устройствах где не требуется высокая токоотдача. Аккумуляторы имеют высокий рейтинг и огромное количество положительных отзывов.

Цена: US $14.28 / набор


Центр купонов АлиЭкспресс

Друзья, не забываем подписываться на телеграм канал, где вы сможете найти много новых и интересных товаров!   

         

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

aliexpress электроника гаджеты гаджеты aliexpress электроника aliexpress электроника из китая aliexpress 2020 гаджеты xiaomi алиекспресс aliexpreess аликспресс электроника алиэкспресс
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 1650 Super Gaming X
12
NVIDIA GeForce GTX 1660, как дела? Super!
46
Топ лучших игровых компьютеров до 60 тысяч рублей: февраль 2020
24
Ретроклокинг: все топы NVIDIA – AGP интерфейс
161
Обзор и тестирование видеокарты ASUS Dual GeForce GTX 1660 Super OC Edition Evo
15
Тесты видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в Rage 2
35
Обзор и тестирование процессорного кулера AeroCool Core Plus
22
Деньги вперед: главные игры февраля 2020 года
10
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 20 тысяч рублей: февраль 2020
30
Выбираем актуальный ноутбук 2020 года для современных игр и работы
62

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 20 тысяч рублей: февраль 2020
5 февраля 2020 30
Ретроклокинг: все топы NVIDIA – AGP интерфейс
8 февраля 2020 161
NVIDIA GeForce GTX 1660, как дела? Super!
10 февраля 2020 46
Топ лучших игровых компьютеров до 60 тысяч рублей: февраль 2020
9 февраля 2020 24
Выбор лучшего процессора для игрового компьютера стоимостью до 12 тысяч рублей: январь 2020
31 января 2020 24
NVIDIA GeForce RTX 2070, как дела? Super!
29 января 2020 62

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В продаже появилась новая операционная система Windows 12 Lite
48
20 смартфонов Huawei получат глобальную версию EMUI 10 с Android 10 до конца марта
14
Microsoft начала показывать рекламу в Windows 10 и ополчилась на Firefox
46
AMD Ryzen Threadripper 3990X позволяет поиграть в Crysis без использования видеокарты
26
Бюджетные видеокарты NVIDIA получат устаревший 16-нм техпроцесс и низкую производительность
31
Геймерский 8-ядерный процессор Intel Core i7-9700K уступил мобильному процессору AMD Ryzen 7 4800HS
30
Arcturus и Navi 21 – две главные премьеры AMD этого сезона
17
AMD Ryzen 7 4800HS обошёл Intel Core i7-9700K и Ryzen 7 2700X в тестовом пакете 3DMark Time Spy
46
Выбираем лучшую видеокарту среднего сегмента для геймеров – Radeon RX 5600 XT против GeForce RTX 2060 Super – по версии techspot
26
ТОП 7 лучших геймерских мониторов 2020 года по версии pcgamesn
13
Фанат значительно улучшил качество кинематографических роликов Warcraft III Reforged
13
Технические характеристики Samsung Galaxy M31 утекли в Сеть: Exynos 9611, экран OLED и аккумулятор на 6000 мАч
5
Каким ты был: Возняк рассказал, как управление Apple меняло характер Стива Джобса
9
Флагман Xiaomi Mi 8 Pro в официальном магазине в России предлагается за полцены
5
6 из 8 мировых рекордов быстродействия процессоров принадлежит AMD – Intel вот-вот лишится последних позиций
43
Баг Windows 7 не позволяет выключить компьютер
24
Процессоры Ice Lake-X могут оказаться существенно быстрее Cascade Lake-X
44
Возвращаем работоспособность Windows 7 после блокировки Microsoft своими руками – руководство от Softpedia
20
Джим Келлер верит, что процессоры смогут масштабироваться ещё двадцать лет
50
В Сети появились характеристики OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro: Snapdragon 865, 8 ГБ ОЗУ и Android 10
4

Популярные статьи

NVIDIA GeForce GTX 1660, как дела? Super!
46
Мнение: что не так с современными играми
126
Data Science: что это такое и как стать специалистом за 1 год
23
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 1650 Super Gaming X
12
Компьютер для премьер-министра стоимостью в его зарплату
+

Сейчас обсуждают

eai
02:45
Сделали бы они JA-подобную тактику, т.е. не с героями-животными или антиутопию с заразой, а в обычном реалистичном сеттинге. А то после серии JA уже сколько лет больше не было ни одной нормальной игры...
Полчаса игрового процесса пошаговой тактики Corruption 2029 от авторов Mutant Year Zero
Спутниковый интернет с высокой скоростью. Успей заказать по акции!
02:43
Бюджетные видеокарты NVIDIA получат устаревший 16-нм техпроцесс и низкую производительность
Спутниковый интернет с высокой скоростью. Успей заказать по акции!
02:43
Анонсирован бюджетник Xiaomi Redmi 8A Dual – Snapdragon 439, АКБ на 5000 мАч и MIUI 11 по цене от 90 долларов
Спутниковый интернет с высокой скоростью. Успей заказать по акции!
02:43
Свежие видеоролики игрового процесса DOOM Eternal
Спутниковый интернет с высокой скоростью. Успей заказать по акции!
02:42
Утечка: первое дополнение к The Division 2 вернёт игроков в Нью-Йорк
Спутниковый интернет с высокой скоростью. Успей заказать по акции!
02:42
Флагман Xiaomi Mi MIX 2S на Snapdragon 845 в России доступен со скидкой 16 000 рублей
Спутниковый интернет с высокой скоростью. Успей заказать по акции!
02:42
Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro: всё, что известно перед презентацией (дизайн, характеристики, цены)
Спутниковый интернет с высокой скоростью. Успей заказать по акции!
02:42
В Сети появились характеристики OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro: Snapdragon 865, 8 ГБ ОЗУ и Android 10
Спутниковый интернет с высокой скоростью. Успей заказать по акции!
02:42
Starbreeze продолжит поддерживать Payday 2
Спутниковый интернет с высокой скоростью. Успей заказать по акции!
02:41
The Last of Us Part II перешла на финальную стадию разработки
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем