Компактный смартфон с поддержкой 4G и 2,5 дюймовым экраном. Оснащен 2Гб оперативной 8Гб встроенной памяти. Работает на ОС Android 7.0. Получить отличные снимки вам поможет основная двойная камера, фронтальная идеально подойдет для видеочата. Емкость аккумулятора 1580 мАч.

Цена: US $56.99 - 119.99

Одна из самых популярных моделей наушников, которые можно найти на АлиЭкспресс. Пользователи в своих комментариях отмечают отличное соотношение цены и качества. Наушники официально предназначены для студийной работы. Звук яркий и насыщенный с хорошими басами. При длительном ношении не вызывают дискомфорт.

Цена: US $22.99 - 33.99

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Интересная находка на АлиЭкспресс - электрический матрас, который согреет вас в холодное время года. Имеет три режима подогрева. Изготовлен из синтетического материала, хорошо поддерживает спину.

Цена: US $33.88

Более комфортную и продуктивную работу за ПК вам обеспечит качественный коврик. На нем можно работать как с оптической, так и с лазерной мышью. Все швы прошиты ровно и аккуратно, нижняя часть прорезиненная, что способствует отличной фиксации коврика на рабочем столе. Дизайн смотрится просто великолепно. Рисунок не вытирается и не выгорает. На странице продавца вы найдете разные вариации размеров.

Цена: US $3.59 - 10.49

Еще одна интересная находка на АлиЭкспресс, которая точно пригодится каждому в хозяйстве - многоразовый скотч. Количество заказов более 33 000. Имеет хорошую прочность и не оставляет клейких следов, что подтверждают пользователи в своих комментариях. Для повторного использования скотч необходимо промыть под водой. Цена: US $1.61 - 5.05

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Набор керамических ножей с прочными лезвиями, которые очень долго остаются острыми и химически нейтральными. Современный дизайн подойдет под любой интерьер кухни. В набор входит 5 предметов. Подходят для нарезки мяса, рыбы, овощей, пиццы и т.д.

Цена: US $8.81 - 12.73

Качественные литий-ионные аккумуляторы формата 18650 без платы защиты. Емкость составляет 2600 мАч. Их рекомендуется использовать в фонарях, батареях, электроинструментах и других электронных устройствах где не требуется высокая токоотдача. Аккумуляторы имеют высокий рейтинг и огромное количество положительных отзывов.

Цена: US $14.28 / набор





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