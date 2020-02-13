Лучшие сигнализации для дома с AliExpress - полноценная охранная система для дома с множеством функций, популярная FUERS GSM10A, компактная KERUI и многое другое
KERUI G18
Цена: US $37.79 - 132.29
MARLBOZE
Одна из интересных моделей сигнализации, которую можно найти на АлиЭкспресс. В комплекте с сигнализацией идут детекторы, которые срабатывают при открытии окон и дверей. Для управления предусмотрен пульт с четырьмя механическими кнопками. Размер детектора 85x50x15 мм, питается от батареек. Громкость тревожного сигнала составляет 100 дБ.
рекламаЦена: US $5.95 - 17.85
Wifi GSM PSTN
Отличная беспроводная сигнализация с большим набором различных датчиков, брелков, кнопок и сирены. Есть даже детекторы дыма и IP-камера. Управлять сигнализацией можно через мобильное приложение или с помощью кнопки на панели. Устройство простое и удобное в использовании. Голосовые сообщения записаны на русском языке и дополнительно еще на пяти языках. Пользователи в своих комментариях отмечают отличное качество изготовления, быструю настройку и приемлемую цену.
Цена: US $19.88 - 67.45
KERUI
Достаточно простая охранная система для дома, состоящая из самого датчика с сигнализацией и пульта управления. Размер: 15x6x9 см. Питается от четырех батареек или через USB кабель. Сигнализация издает достаточно сильный звуковой сигнал 100 Дб через 20 секунд после обнаружения движения.
Цена: US $8.49 - 62.35
FUERS GSM
рекламаОдна из самых популярных сигнализаций, которую можно найти на АлиЭкспресс. Имеет высокий рейтинг и большое количество отзывов. В интернете вы сможете найти множество интересных обзоров данной модели. Одни из преимуществ сигнализации: быстрота и простота установки. Есть еще одна интересная функция - мгновенное оповещение об отключении электроэнергии в доме. В комплект поставки входит: детекторы движения, брелки, главная панель управления, сирена. Цена: US $21.13 - 93.59
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