Полноценная охранная система для дома с множеством функций. Оснащена небольшим цветным ЖК-дисплей (1.7 дюйма). Пользователи выделяют простоту управления. Для контроля за сигнализацией можно использовать специальное приложение на вашем смартфоне. Текстовые и голосовые сообщения отправляются посредством использования SIM-карты, которая вставляется в данную модель. Громкость тревожного сигнала составляет 85 дБ. В комплекте идут несколько датчиков движения, которые устанавливаются на окна и двери.





Цена: US $37.79 - 132.29

Одна из интересных моделей сигнализации, которую можно найти на АлиЭкспресс. В комплекте с сигнализацией идут детекторы, которые срабатывают при открытии окон и дверей. Для управления предусмотрен пульт с четырьмя механическими кнопками. Размер детектора 85x50x15 мм, питается от батареек. Громкость тревожного сигнала составляет 100 дБ.

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Цена: US $5.95 - 17.85

Отличная беспроводная сигнализация с большим набором различных датчиков, брелков, кнопок и сирены. Есть даже детекторы дыма и IP-камера. Управлять сигнализацией можно через мобильное приложение или с помощью кнопки на панели. Устройство простое и удобное в использовании. Голосовые сообщения записаны на русском языке и дополнительно еще на пяти языках. Пользователи в своих комментариях отмечают отличное качество изготовления, быструю настройку и приемлемую цену.

Цена: US $19.88 - 67.45

Достаточно простая охранная система для дома, состоящая из самого датчика с сигнализацией и пульта управления. Размер: 15x6x9 см. Питается от четырех батареек или через USB кабель. Сигнализация издает достаточно сильный звуковой сигнал 100 Дб через 20 секунд после обнаружения движения.



Цена: US $8.49 - 62.35

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Одна из самых популярных сигнализаций, которую можно найти на АлиЭкспресс. Имеет высокий рейтинг и большое количество отзывов. В интернете вы сможете найти множество интересных обзоров данной модели. Одни из преимуществ сигнализации: быстрота и простота установки. Есть еще одна интересная функция - мгновенное оповещение об отключении электроэнергии в доме. В комплект поставки входит: детекторы движения, брелки, главная панель управления, сирена.Цена: US $21.13 - 93.59









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