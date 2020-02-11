Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - аккумуляторы 18650 3400 мАч, KERUI USB Endoscope, увлажнитель Xiaomi Deerma и многое другое
Аккумуляторы 18650 3400 мАч
Емкие аккумуляторы с плоским плюсом, стилизованные под знаменитые аккумуляторы Panasonic NCR18650B. Популярны среди пользователей благодаря высокой емкости 3400 мАч, обладают способностью выдерживать высокие токи нагрузки. Данные аккумуляторы используются в фонарях, электроинструментах и т.д. Прослужат не один год.
Цена: US $2.36 - 19.95
Забавные носки
Популярные носки с низкой посадкой и интересным дизайном. Более 15 000 подтвержденных заказов, высокий рейтинг 4,9 из 5 и практически все положительные отзывы. Изготовлены из хлопка. На странице продавца вы найдете множество вариаций расцветки носков.
рекламаЦена: US $1.16
Светящийся USB кабель
Качественный USB кабель, с помощью которого можно не только заряжать телефон, но и передавать данные. Благодаря красочной подсветке вы точно не потеряете его в темное время суток. Имеет высокий рейтинг и большое количество положительных отзывов.
Цена: US $1.98
Увлажнитель Xiaomi Deerma
Поддерживать необходимую влажность в помещении вам поможет увлажнитель воздуха от компании Xiaomi. Он идеально подойдет для помещений до 30 м2 . Резервуар для воды 5 л. Управление простое и удобное. Добавив несколько капель аромамасла вы сможете устроить дома настоящий сеанс ароматерапии, которая очень полезна для здоровья.
Цена: US $27.77
KERUI USB Endoscope
рекламаБыстро осмотреть труднодоступные места вам поможет данная модель эндоскопа. Устройство имеет хорошее качество, что подтверждают пользователи в своих комментариях. Изображения получаются в HD качестве. Фокусное расстояние от 5 до 12 см. Такое устройство пригодится в хозяйстве каждому.
Цена: US $15.99 - 28.31
Озоновый очиститель Be Green
Оригинальное устройство, которое поможет быстро и качественно очистить воздух от вредоносных бактерий и вирусов. Данную модель можно использовать также в холодильнике - ваши продукты будут сохранять свежесть намного дольше.
Цена: US $12.07
Zeblaze Vibe 3
"Умные" часы с полноэкранным дисплеем FSTN и стильным дизайном. Смотрятся эффектно. В часах можно купаться и погружаться на небольшую глубину. Данная модель идеально подойдет для путешественников. Питаются от батарейки Japan Maxell CR24. Автономность составляет 33 недели. Поддерживают популярные фитнес-функции, есть секундомер, будильник. Вы сможете управлять камерой смартфона, получать уведомления из социальных сетей, отвечать на входящие вызовы и т.д. Цена: US $20.79
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