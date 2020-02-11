Емкие аккумуляторы с плоским плюсом, стилизованные под знаменитые аккумуляторы Panasonic NCR18650B. Популярны среди пользователей благодаря высокой емкости 3400 мАч, обладают способностью выдерживать высокие токи нагрузки. Данные аккумуляторы используются в фонарях, электроинструментах и т.д. Прослужат не один год.





Цена: US $2.36 - 19.95

Популярные носки с низкой посадкой и интересным дизайном. Более 15 000 подтвержденных заказов, высокий рейтинг 4,9 из 5 и практически все положительные отзывы. Изготовлены из хлопка. На странице продавца вы найдете множество вариаций расцветки носков.



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Цена: US $1.16

Качественный USB кабель, с помощью которого можно не только заряжать телефон, но и передавать данные. Благодаря красочной подсветке вы точно не потеряете его в темное время суток. Имеет высокий рейтинг и большое количество положительных отзывов.

Цена: US $1.98

Поддерживать необходимую влажность в помещении вам поможет увлажнитель воздуха от компании Xiaomi. Он идеально подойдет для помещений до 30 м2 . Резервуар для воды 5 л. Управление простое и удобное. Добавив несколько капель аромамасла вы сможете устроить дома настоящий сеанс ароматерапии, которая очень полезна для здоровья.

Цена: US $27.77

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Быстро осмотреть труднодоступные места вам поможет данная модель эндоскопа. Устройство имеет хорошее качество, что подтверждают пользователи в своих комментариях. Изображения получаются в HD качестве. Фокусное расстояние от 5 до 12 см. Такое устройство пригодится в хозяйстве каждому.

Цена: US $15.99 - 28.31

Оригинальное устройство, которое поможет быстро и качественно очистить воздух от вредоносных бактерий и вирусов. Данную модель можно использовать также в холодильнике - ваши продукты будут сохранять свежесть намного дольше.

Цена: US $12.07

"Умные" часы с полноэкранным дисплеем FSTN и стильным дизайном. Смотрятся эффектно. В часах можно купаться и погружаться на небольшую глубину. Данная модель идеально подойдет для путешественников. Питаются от батарейки Japan Maxell CR24. Автономность составляет 33 недели. Поддерживают популярные фитнес-функции, есть секундомер, будильник. Вы сможете управлять камерой смартфона, получать уведомления из социальных сетей, отвечать на входящие вызовы и т.д. Цена: US $20.79





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