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Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - складная Bluetooth-клавиатура с тачпадом, "умный" замок, цифровая доска для рисования и многое другое

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2070 Super только начали дорожать, есть смысл взять
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Цифровая доска для рисования

Одна из самых популярных моделей планшета для рисования, который выделяется среди конкурентов отличным соотношением цены и качества. В комплекте поставки идет специальный стилус для рисования. Питается от батарейки CR2025. Прост и удобен в использовании. Имеет высокий рейтинг и огромное количество положительных отзывов. 

Цена: US $13.74

Умный замок

"Умный" замок со сканером отпечатка пальца. Пользоваться им могут сразу несколько человек. Замок не боится воды и пыли. Его можно использовать как на улице, так и в помещении. Степень защиты IP65. Емкость встроенного аккумулятора 300 мАч. Совместим с ОС: IOS, Android.

Цена: US $25.19

Складная Bluetooth-клавиатура с тачпадом

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Хорошая складная клавиатура с тачпадом. Подключается посредством Bluetooth и работает на расстоянии 15 метров. Она отлично подойдет для работы с телефоном, планшетом или компьютером. Имеет русскую раскладку, которая соответствует стандартам полноразмерных моделей. Благодаря складной конструкции ее удобно брать с собой в путешествие или деловую поездку. Емкость встроенного аккумулятора 140 мАч.

Цена: US $20.99

Универсальный пульт дистанционного управления

С помощью пульта Broadlink RM-Pro вы сможет управлять своим домом из любой точки мира. Для этого вам необходимо установить приложение e-Control на свой смартфон. Данное устройство будет следить за вашим домом, температурой в помещении, освещенностью и т.д. Все данные вы сможете просмотреть на экране вашего смартфона. Broadlink RM Pro - отличное устройство, к которому стоит присмотреться.

 Цена: US $14.90 - 56.80

Плюшевый медведь  

Интересный вариант для подарка девушке или ребенку - милый плюшевый медведь со светодиодной подсветкой. На странице продавца вы найдете различные вариации подсветки: розовая, голубая, желтая и белая. Подсветка включается с помощью нажатия клавиши. 

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Цена: US $9.80

3D лампа-голограмма

Интересная лампа-голограмма в виде головы пришельца. Смотрится очень реалистично. Изготовлена из акрила. Весит 300 гр. Лампа имеет 7 режимов свечения. Может работать как от батареек, так и от USB кабеля. 

Цена: US $11.79

Люминесцентные наклейки

Отличные люминесцентные наклейки для клавиатуры пригодятся тем, кто любит работать за компьютером в темное время суток. Наклейки износостойкие, быстро клеятся и не оставляют после себя следов клея. 

Цена: US $1.03



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