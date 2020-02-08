Интересно провести время с друзьями вам поможет данная игрушка. Питается от батареек. Для игры понадобится поочередно вставлять палец в специальное отверстие, в случайном порядке игрушка выдаст небольшой разряд тока.

Цена: US $13.44

Одна из самых оригинальных копилок, которую можно найти на АлиЭкспресс. Копилка имеет вид аниме персонажа безликиго бога Каонаси. Стоит вам положить монетку на блюдце, копилка начнет двигаться и проглотит монетку, при этом издаст определенный звук. Очень трудно удержаться и не положить еще одну монетку.

Цена: US $4.68 - 11.90

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Оригинальный ливитирующий горшок с растением, который вращается в воздухе над своей платформой. Благодаря этому все растение получает достаточное количество света и лучше растет. Смотрится очень оригинально и точно вызовет восторг и восхищение у окружающих.

Цена: US $56.07

Интересная находка на АлиЭкспресс - клейкие стикеры, которые можно приклеить куда угодно. Они достаточно универсальные и практичные. Стикеры не оставляют клейких следов и не боятся перепадов температуры.

Цена: US $2.29 - 3.40

Популярная игрушка, которая умеет резко менять настроение. С ее помощью можно разыграть своих коллег и даже домашних любимцев. Миловидная мордочка за считанные секунды превращается в звериный оскал. На странице продавца вы найдете несколько вариаций популярной мягкой игрушки.

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Цена: US $11.39 - 19.99

Чтобы оригинально подшутить над своими друзьями, вам пригодятся такие жевательные пластины. Стоит вам только прикоснуться или попытаться вытащить пластину, как вы получите небольшой разряд тока. Игрушка очень интересная и стоит вашего внимания.

Цена: US $0.70 - 1.13









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