Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - игрушка детектор лжи, левитируещее растение, стикеры для фиксации и многое другое
Игрушка детектор лжи
Интересно провести время с друзьями вам поможет данная игрушка. Питается от батареек. Для игры понадобится поочередно вставлять палец в специальное отверстие, в случайном порядке игрушка выдаст небольшой разряд тока.
Цена: US $13.44
Копилка
Одна из самых оригинальных копилок, которую можно найти на АлиЭкспресс. Копилка имеет вид аниме персонажа безликиго бога Каонаси. Стоит вам положить монетку на блюдце, копилка начнет двигаться и проглотит монетку, при этом издаст определенный звук. Очень трудно удержаться и не положить еще одну монетку.
Цена: US $4.68 - 11.90
Левитирующее растение
рекламаОригинальный ливитирующий горшок с растением, который вращается в воздухе над своей платформой. Благодаря этому все растение получает достаточное количество света и лучше растет. Смотрится очень оригинально и точно вызовет восторг и восхищение у окружающих.
Цена: US $56.07
Стикеры для фиксации
Интересная находка на АлиЭкспресс - клейкие стикеры, которые можно приклеить куда угодно. Они достаточно универсальные и практичные. Стикеры не оставляют клейких следов и не боятся перепадов температуры.
Цена: US $2.29 - 3.40
Игрушка с настроением
Популярная игрушка, которая умеет резко менять настроение. С ее помощью можно разыграть своих коллег и даже домашних любимцев. Миловидная мордочка за считанные секунды превращается в звериный оскал. На странице продавца вы найдете несколько вариаций популярной мягкой игрушки.
рекламаЦена: US $11.39 - 19.99
Электрические жевательные пластинки
Чтобы оригинально подшутить над своими друзьями, вам пригодятся такие жевательные пластины. Стоит вам только прикоснуться или попытаться вытащить пластину, как вы получите небольшой разряд тока. Игрушка очень интересная и стоит вашего внимания.
Цена: US $0.70 - 1.13
Центр купонов АлиЭкспресс
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