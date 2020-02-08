Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - генератор озона Lisa 1st, cтерилизатор-освежитель Xiaomi, органайзер в автомобиль и многое другое
Генератор озона Lisa 1st
Интересный прибор, который способен уничтожить практически любые бактерии и вирусы. Простой и удобный в использовании. Его эффективность намного выше чем у обычных кварцевых ламп. Категорически запрещается использовать его в присутствии людей, после применения рекомендуется проветрить помещение.
Цена: US $37.37
Органайзер в автомобиль
Отличное устройство, которое будет полезно каждому автомобилисту. В сложенном состоянии это самый обычный стакан, но при необходимости он может с легкостью превратиться в отличный и очень удобный органайзер. В нем удобно хранить смартфон, очки или мелочь.
Цена: US $8.02
Стерилизатор-освежитель Xiaomi
рекламаИнтересный гаджет, который стерилизует, а также очищает воздух и устраняет неприятные запахи. Устройство можно установить например над лотком. Стерилизатор автоматически включится, после того как животное покинет лоток.
Цена: US $27.89
Беспроводной набор Xiaomi
Хороший беспроводной набор от компании Xiaomi - беспроводная мембранная клавиатура и мышь. Клавиатура получила современный дизайн, раскладка русская и соответствует стандартам полноразмерных моделей. Интерфейс USB 2.0. Количество клавиш: 104. Скорость отклика 0,4 мс.
Цена: US $33.99 - 34.99
Антибактериальные носки
Оригинальные носки от компании Xiaomi со специальными волокнами, которые борются с появлением бактерий и грибком, из-за которых появляется неприятный запах. Изготовлены из хлопка. Есть все необходимые поддержки.
рекламаЦена: US $12.87
Внешний аккумулятор с Qi Xiaomi
Один из самых популярных аккумуляторов от компании Xiaomi. Емкость аккумулятора 10 000 мАч. Поддерживает функцию беспроводной зарядки, которая отвечает стандарту Wireless Power Consortium. Совместим со всеми девайсами с поддержкой зарядки Qi.
Цена: US $24.99 - 29.98
Коврик для мыши
Отличный коврик от Xiaomi для рабочего стола, изготовленный из натурального пробкового дерева. Очень приятный на ощупь и имеет приятный запах. Благодаря большому размеру на нем поместится не только компьютерная мышь, но и множество других предметов.
Цена: US $11.47 - 15.32
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