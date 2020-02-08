Интересный прибор, который способен уничтожить практически любые бактерии и вирусы. Простой и удобный в использовании. Его эффективность намного выше чем у обычных кварцевых ламп. Категорически запрещается использовать его в присутствии людей, после применения рекомендуется проветрить помещение.

Цена: US $37.37

Отличное устройство, которое будет полезно каждому автомобилисту. В сложенном состоянии это самый обычный стакан, но при необходимости он может с легкостью превратиться в отличный и очень удобный органайзер. В нем удобно хранить смартфон, очки или мелочь.

Цена: US $8.02

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Интересный гаджет, который стерилизует, а также очищает воздух и устраняет неприятные запахи. Устройство можно установить например над лотком. Стерилизатор автоматически включится, после того как животное покинет лоток.

Цена: US $27.89

Хороший беспроводной набор от компании Xiaomi - беспроводная мембранная клавиатура и мышь. Клавиатура получила современный дизайн, раскладка русская и соответствует стандартам полноразмерных моделей. Интерфейс USB 2.0. Количество клавиш: 104. Скорость отклика 0,4 мс.

Цена: US $33.99 - 34.99

Оригинальные носки от компании Xiaomi со специальными волокнами, которые борются с появлением бактерий и грибком, из-за которых появляется неприятный запах. Изготовлены из хлопка. Есть все необходимые поддержки.

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Цена: US $12.87

Один из самых популярных аккумуляторов от компании Xiaomi. Емкость аккумулятора 10 000 мАч. Поддерживает функцию беспроводной зарядки, которая отвечает стандарту Wireless Power Consortium. Совместим со всеми девайсами с поддержкой зарядки Qi.

Цена: US $24.99 - 29.98

Отличный коврик от Xiaomi для рабочего стола, изготовленный из натурального пробкового дерева. Очень приятный на ощупь и имеет приятный запах. Благодаря большому размеру на нем поместится не только компьютерная мышь, но и множество других предметов.

Цена: US $11.47 - 15.32









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